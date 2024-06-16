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學生都愛去！隱藏在台北老公寓裡的不限時咖啡廳「公館AGCT GROUP」

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖片來源/ ReadyGo
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在台北公館一帶有不少對學生族群友善的不限時咖啡廳，每一家都各有特色，其中AGCT Group是公館商圈中不可錯過的隱藏好店。無論是來讀書、工作，還是與朋友聚會，這裡都是理想的選擇。雖然這個角落有些隱秘，但對當地的台大學生來說，是一個不可錯過的讀書咖啡廳，也因此這裡經常座無虛席，成為許多學生心中的熱門去處。

AGCT Group 介紹

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位於老公寓三樓的 AGCT Group，一旦按下電梯的按鈕，你將會發現一個完全不同的世界。店內座位有適當的間距，雖然會併桌，但空間非常舒適。這裡平日不限時，假日限時兩小時，可以盡情享受舒適的用餐體驗。走進 AGCT Group，會被完全不同於老公寓外觀的設計所吸引，融合了復古與工業風，創造出一個舒適、明亮的用餐環境。無論是想專心工作或放鬆閱讀，這裡都提供了插座和 WiFi，讓你可以悠閒地度過一整個下午。

AGCT Group 菜單

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以不限時咖啡廳來說，AGCT Group 所供應的選項算不少，除了一定要有的咖啡飲品外，還有歐蕾與水果調飲等選擇。就算不能喝咖啡因也適合來。除此之外他們的食物選項還有三明治、飯食等鹹點選擇，可以直接來這邊吃午餐，一路坐到打烊。想吃點甜的療癒一下讀書煩悶的心情，這裡也有大人口味的提拉米蘇與每日限量的肉桂捲。無論喜歡鹹的甜的，這裡都能找到滿足味蕾的選擇！

AGCT Group 輕食推薦：公寓三明治

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這款公寓三明治是 AGCT Group 的招牌之作，以其精湛的製作和豐富的內餡而聞名。烘烤過的吐司，有著外酥內軟的口感，滿滿的內餡包含了雙倍的培根、新鮮的生菜和番茄，再加上濃郁的起司和半熟的蛋，層層疊疊，每一口都帶來滿滿的滿足感。培根的香氣與蔬菜的清爽相互融合，配合著起司的濃郁，讓人忍不住一口接一口。這款三明治不僅份量十足，而且口感層次豐富，無論是當作早午餐或是下午茶，都是絕佳的選擇。

AGCT Group 甜點推薦：三種酒的提拉米蘇

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AGCT Group 的提拉米蘇是一道不容錯過的甜點。它結合了威士忌與卡魯哇奶酒，每一層都有著獨特的口感和風味。馬茲卡彭起司製作的濃郁奶酪帶來了絲滑的口感和淡淡的奶香，浸泡到濕潤的手指餅乾入口即化，帶來了一絲絲的酒香。再加上可可粉帶來的濃濃巧克力香氣，每一口都讓人陶醉其中，深深地感受到甜品的美好。這款提拉米蘇不僅是一道甜點，更是一場味覺的盛宴，絕對值得一試。

AGCT Group

地址：台北市大安區溫州街49巷2號3F

電話：02 23642796

營業時間：每日12:00–18:00

延伸閱讀>>台北美食｜質感系圖書館咖啡廳，Library134不限時讓你坐好坐滿一整天！

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三明治 咖啡廳 甜點

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