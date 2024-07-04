快訊

拜登將秘密退選？川普私下嘲他「又老又爛」 笑賀錦麗：遜到爆

百名國人藏印尼峇里島別墅涉網路犯罪 11名通緝犯今晚降落桃機

自廢武功？外傳「爆破中隊」將裁撤 海軍陸戰隊回應了

新北九份「野事草店」戀戀山城內的藥草系主題咖啡館，推薦必點特調草茶跟手作雞蛋燒

Mika出走美食日誌／ 文、圖／Mika

udn走跳旅遊／Mika出走美食日誌

九份厲害的咖啡廳、茶館很多，但這一家很特別喔，是藥草系主題咖啡，就位於山城巷弄內，純白空間裡，有著屬於老闆獨特的生活美學，但也別聽到是藥草相關就覺得健康的東西肯定不好吃，這家的雞蛋燒、布丁還有特調草茶等都超推薦！

九份 野事草店 Wild Herbs Gallery｜交通位置

瑞芳區輕便路，距離九份老街很近。

地址：新北市瑞芳區輕便路147號

電話：02 23636268

時間：11:00–18:00｜每週一二公休

我特地調色成韓國人常講的台灣感性顏色，其實也是因為當天的九份天氣，真的就是這麼感性，如果藍天白雲好天氣的話，這純白建築很顯眼喔。

我去的時候還在疫情期間，那時候走到哪都要噴酒精才能入內，還有實名制，等過了幾年後，這都是時代的眼淚吧。

說是藥草主題咖啡，但其實裡面更像是美術館，現代簡約 純白建築搭配植栽加上藝術畫作，是屬於老闆的生活美學。

閣樓有一個畫作展示小空間。

其實我也搞不清楚哪些是純植栽哪些是藥草。

野性生長的植栽在這裡卻一點都不違和。

可以看到九份山景的落地窗，這位置比較受歡迎，如果沒一開店就來的話，很難搶到。

以藥草為主要概念，店內裝潢很符合『野事草店』的名字，圍繞著『草』這個元素。

雖然對藥草這一塊不懂，但至少花草茶我懂喝，這裡的花草茶種類很多可以選擇。

老闆也是很用心的讓大家更認識藥草。

九份 野事草店 Wild Herbs Gallery｜MENU

餐點部分比較特別的是雞蛋燒，而且菜單設計的很用心。飲料部分比較推薦特調草茶，其他如康普茶、咖啡、特調飲品也不錯。不過價格跟內容請以現場為主，畢竟現在通膨太嚴重，我無法時時更新。

傳統青草 在地精神

來這裡一定要喝草茶，而且還得是老闆特調。

其實我也忘記我們當初點了什麼草茶，只記得因為下雨，所以我點了雨梅微醺，是店家自己釀的梅酒，酸甜滋味，讓我心情好了不少。

還有雞蛋燒，外脆內有滿滿鹹蛋南瓜卡士達，好酷。布丁也很好吃，但最特別的確實是草茶跟雞蛋燒，畢竟外面少見。

來這裡還可以擼貓，不過我看網友留言說這不是店貓，應該是可以自由出入，店家放養？還是流浪貓？總之很可愛親人就是了。

九份 野事草店 Wild Herbs Gallery

地址：新北市瑞芳區輕便路147號

電話：02 23636268

時間：11:00–18:00｜每週一二公休

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

九份 咖啡廳 老街

相關新聞

新北九份「野事草店」戀戀山城內的藥草系主題咖啡館，推薦必點特調草茶跟手作雞蛋燒

udn走跳旅遊／Mika出走美食日誌 九份厲害的咖啡廳、茶館很多，但這一家很特別喔，是藥草系主題咖啡，就位於山城巷弄內，純白空間裡，有著屬於老闆獨特的生活美學，但也別聽到是藥草相關就覺得健康

限時全桌5折！「築間酸菜魚」連開4間　首度插旗台北

築間餐飲集團旗下的「築間酸菜魚」為迎接暑假到來，自7月1日起，連續於台中一中商圈、台中市政府商圈、台中大里及台北市信義區...

淡水也有一座！全台唯一 位於河口的燈塔「淡水港燈塔」

udn走跳旅遊／布魯 淡水和安平是早期台灣南北兩大門戶港口，有許多相似之處，例如老街、砲台、古蹟，還有燈塔。布魯以前沒注意到安平有燈塔，同樣的，這次環島逐一造訪燈塔，才知道原來淡水也有一座淡水港

下雨也不怕！2024最新台北室內景點：避暑又避雨的約會行程推薦

天氣多變的台北，總是讓你想出門卻又擔心下一秒下雨破壞好心情嗎？面對即將到來的夏天，想離開家又不想離開冷氣房嗎？那這週末就來台北室內景點踩點吧！無論你是情侶約會還是家人出遊，台北擁有眾多有趣又適合避暑、避雨的室內景點。這次我們精選了六大最新、最有趣的室內活動地點，無論你是藝術愛好者還是尋求新奇體驗的冒險家，這些景點都將讓你找到一片歡樂。準備好來一場與眾不同的室內探險吧！

台北咖啡廳推薦！享受不限時獨立書店咖啡廳 那就來「奎府聚」

台北的咖啡廳琳瑯滿目，特別是在熙來攘往的中山站，真的有太多選擇！不過你知道嗎？在許多人會經過的赤峰街裡，竟藏著一間特別的獨立書店「奎府聚」。奎府聚一詞源自荷蘭殖民時期，平埔族部落 Kimotsi 漢譯的名稱，也是當地行政區的舊名，起初希望透過書店讓大家相遇，而後又加入了咖啡、沙龍等元素，形成別有味道的獨立書店咖啡廳。

藏在巷子內的低調美食！近光華商場的好評印尼料理，推薦「花生醬沙爹飯」肉嫩超夠味

udn走跳美食／Irene 台灣國人對異國料理的接受度很高，異國料理中又以泰式料理、越南料理居多，幾乎隨處可見，這類酸酸辣辣的料理特別受歡迎！ 鄰近光華商場/三創生活園區的巷弄裡，有家評價

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。