新北九份「野事草店」戀戀山城內的藥草系主題咖啡館，推薦必點特調草茶跟手作雞蛋燒
udn走跳旅遊／Mika出走美食日誌
九份厲害的咖啡廳、茶館很多，但這一家很特別喔，是藥草系主題咖啡，就位於山城巷弄內，純白空間裡，有著屬於老闆獨特的生活美學，但也別聽到是藥草相關就覺得健康的東西肯定不好吃，這家的雞蛋燒、布丁還有特調草茶等都超推薦！
九份 野事草店 Wild Herbs Gallery｜交通位置
瑞芳區輕便路，距離九份老街很近。
地址：新北市瑞芳區輕便路147號
電話：02 23636268
時間：11:00–18:00｜每週一二公休
我特地調色成韓國人常講的台灣感性顏色，其實也是因為當天的九份天氣，真的就是這麼感性，如果藍天白雲好天氣的話，這純白建築很顯眼喔。
我去的時候還在疫情期間，那時候走到哪都要噴酒精才能入內，還有實名制，等過了幾年後，這都是時代的眼淚吧。
說是藥草主題咖啡，但其實裡面更像是美術館，現代簡約 純白建築搭配植栽加上藝術畫作，是屬於老闆的生活美學。
閣樓有一個畫作展示小空間。
其實我也搞不清楚哪些是純植栽哪些是藥草。
野性生長的植栽在這裡卻一點都不違和。
可以看到九份山景的落地窗，這位置比較受歡迎，如果沒一開店就來的話，很難搶到。
以藥草為主要概念，店內裝潢很符合『野事草店』的名字，圍繞著『草』這個元素。
雖然對藥草這一塊不懂，但至少花草茶我懂喝，這裡的花草茶種類很多可以選擇。
老闆也是很用心的讓大家更認識藥草。
九份 野事草店 Wild Herbs Gallery｜MENU
餐點部分比較特別的是雞蛋燒，而且菜單設計的很用心。飲料部分比較推薦特調草茶，其他如康普茶、咖啡、特調飲品也不錯。不過價格跟內容請以現場為主，畢竟現在通膨太嚴重，我無法時時更新。
傳統青草 在地精神
來這裡一定要喝草茶，而且還得是老闆特調。
其實我也忘記我們當初點了什麼草茶，只記得因為下雨，所以我點了雨梅微醺，是店家自己釀的梅酒，酸甜滋味，讓我心情好了不少。
還有雞蛋燒，外脆內有滿滿鹹蛋南瓜卡士達，好酷。布丁也很好吃，但最特別的確實是草茶跟雞蛋燒，畢竟外面少見。
來這裡還可以擼貓，不過我看網友留言說這不是店貓，應該是可以自由出入，店家放養？還是流浪貓？總之很可愛親人就是了。
九份 野事草店 Wild Herbs Gallery
地址：新北市瑞芳區輕便路147號
電話：02 23636268
時間：11:00–18:00｜每週一二公休
文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌
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