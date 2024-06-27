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藏在巷子內的低調美食！近光華商場的好評印尼料理，推薦「花生醬沙爹飯」肉嫩超夠味

Irene's 食旅．時旅／ 文、圖／Irene

udn走跳美食／Irene

台灣國人對異國料理的接受度很高，異國料理中又以泰式料理、越南料理居多，幾乎隨處可見，這類酸酸辣辣的料理特別受歡迎！

鄰近光華商場/三創生活園區的巷弄裡，有家評價很好的印尼料理餐廳，印尼料理很少涉獵，剛好到三創生活園區買東西，順道過來用餐。

讚都Chandu位於市民大道三段128巷中，很低調的一家餐館，門口是麻辣燙，別懷疑直接走進去就對了！

店內微文青感，空間不大但有冷氣開放，整潔乾淨到也蠻舒服的，客滿時應該會比較擁擠些。

讚都Chandu店內販售的產品，印尼餅乾很特別。

有提供開水以及塑膠手套，像炸雞腿就可以直接拿起來啃。

老闆是印尼人，提供多樣化的道地印尼美食，米飯、麵類、飲料、甜點應有盡有。

第一次來不知道要點什麼可以參考Top 5。

印尼咖啡印尼奶茶各來一杯試試，不管是咖啡還是奶茶喝起來都頗有三合一的味道，還挺濃的就是。

配菜種類相當豐富的招牌薑黃炸雞飯，炒麵、白飯、炸雞腿、高麗菜、蝦餅、小黃瓜；炸雞腿上撒的配料吃起來很酥脆，像餅乾一樣，不曉得是什麼東西，雞腿炸的超級酥，肉嫩多汁，整隻沒切比較不好食用，自助區提供有手套可供取用。

隨餐附的辣椒醬很香很辣，愛吃辣的可以和進去拌一拌。

一份有五串的印尼花生醬沙爹飯，雞肉很嫩不柴，靈魂是花生醬，沾著厚厚一層一起吃超夠味，烤過的香氣搭配花生的堅果香，實在很合拍，這道不辣小朋友也敢吃呦。

聽說後來才推出的讚都炒河粉，表現不亞於米飯類的品項，光看顏色就很誘人，鹹香入味，帶有微微鍋氣，吃起來很順口。

愛吃辣的可以拌入附的辣椒醬，香中帶辣又是另一種層次，個人覺得更好吃。

讚都Chandu的用餐環境稍微擁擠，不過餐點好吃份量足，少見道地的印尼料理，想吃可以考慮到這裡吃。

讚都Chandu | 粉絲頁

電話：02-8773-1200

地址：台北市大安區市民大道三段128巷6號1樓

營業時間：11:30–14:30, 17:00–21:00 (週一公休)

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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