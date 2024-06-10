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「2024台北水舞嘉年華」展演加碼！星光週末夜 多樣藝術展演輪番上陣

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「2024台北水舞嘉年華」結合音樂、燈光與動畫投影，打造絢爛的聲光饗宴。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
「2024台北水舞嘉年華」結合音樂、燈光與動畫投影，打造絢爛的聲光饗宴。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2024台北水舞嘉年華」展演加碼！臺北市政府觀光傳播局 （簡稱觀傳局）指出，自6/1-6/30於每週六、日在錫口碼頭彩虹橋兩岸舉辦「星光週末夜」活動，邀請人氣表演者帶來精彩音樂及雜技表演；此外，重頭戲水舞展演也換上第三輪曲目，歡迎民眾到彩虹橋賞水舞看表演，一起度過歡樂又浪漫的週末夜晚。

觀傳局表示，為提供觀賞水舞的民眾更豐富的視聽享受，特別加碼規劃「星光週末夜」，邀請多組人氣表演者於每週六、日19:00，在彩虹橋旁成美河濱公園帶來多樣藝術表演；首場演出將由「小冰綜藝表演秀」打頭陣，以融合雜技、特技、舞蹈的表演緊抓觀眾目光，此外，超偶十強廖志良、馬來西亞歌手吳智健、雜耍達人 Mr.小安先生等人氣組合也將接續登場，以精湛技藝與魅力十足的表演，引領觀眾近距離感受街頭表演藝術的魅力。

▲爵士鼓樂手李科穎表演經驗豐富，演出感染力十足，擁有許多忠實粉絲。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲爵士鼓樂手李科穎表演經驗豐富，演出感染力十足，擁有許多忠實粉絲。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局進一步說，6/30閉幕當日下午，將邀請高人氣爵士鼓樂手李科穎在成美左岸河濱公園（松山側）演出，奔放的擊鼓與充滿震撼力的節奏，將帶來最 Chill 的五感盛宴；默契十足的雙人彈唱團體 Corner Style 也將以溫柔嗓音，讓聽眾沉醉在向晚河風中，為18:00登場的閉幕演唱會暖身。

除了藝術表演外，水舞展演將自6/1起更換第三輪曲目，「龍飛雲翔」以傳統皮影戲呈現歡騰熱鬧的划龍舟樣貌，喜迎端午佳節到來；「熊讚台北」由熊讚邀請大家一起來彩虹橋河濱散步、饒河夜市吃美食，體驗臺北的豐富多元。水舞展演於每天19:00-21:00每半小時展演5分鐘，6/15起則安排全曲目6首輪播。

▲「星光週末夜」表演精彩，如遇雨則將取消表演。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲「星光週末夜」表演精彩，如遇雨則將取消表演。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

「2024台北水舞嘉年華」活動期間精彩不斷，水舞嘉年華活動場域以錫口碼頭彩虹橋為主，彩虹橋橫跨松山與內湖地區，鄰近松山捷運站1號及5號出口，周邊交通便捷，還可順遊著名的饒河夜市、五分埔商圈，體驗不一樣的夏日風情；相關資訊參閱「2024台北水舞嘉年華」官方網站。

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