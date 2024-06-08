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爸媽快筆記！新北5處免費玩水勝地提前開放 攜家帶眷來放電

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「新莊塭仔底濕地公園」戲水池好消暑、好清涼，大小朋友都能享受玩水樂趣。　圖：新北市政府水利局／提供
「新莊塭仔底濕地公園」戲水池好消暑、好清涼，大小朋友都能享受玩水樂趣。　圖：新北市政府水利局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】炎炎夏日來臨，新北市政府水利局及高灘地工程管理處（簡稱水利局及高灘處）盤點5處免費玩水地點，其中三重海世界水樂園、新店陽光遊戲場、汐止星際遊戲場、新莊塭仔底濕地公園戲水池原訂6/15開放，因民眾熱烈詢問，經評估提早至6/8開放，讓民眾能提前於端午3日連假親子同樂，連同去年完工開放的新店親情人工溪流，讓大小朋友玩水清涼一夏。

▲「星際遊戲場」夜間迷幻效果讓大小朋友都驚奇。　圖：新北市政府水利局／提供
▲「星際遊戲場」夜間迷幻效果讓大小朋友都驚奇。　圖：新北市政府水利局／提供

新北市政府水利局局長宋德仁表示，夏天高溫炎熱，緊接來的暑假更是讓許多人期待戲水設施開放，水利局及高灘處管理的5處戲水園區已完成戲水設施整備工作，將比照去年嚴格把關水質，打造安全乾淨的戲水環境。高灘處處長張修銘表示，位於新北河濱公園的「海世界水樂園」、「陽光遊戲場～蝶型水道區」及「星際遊戲場～水星戲水區」，6月及9月為每週例假日及國定假日開放，7、8月暑假期間除週二休園進行場地維護及整體清潔外，其餘時間每日開放。噴水時間為每日10:00-12:00、15:00-19:00，星際遊戲場噴水至20:00。

▲「海世界水樂園」讓民眾有個歡樂的夏天。　圖：新北市政府水利局／提供
▲「海世界水樂園」讓民眾有個歡樂的夏天。　圖：新北市政府水利局／提供

「新莊塭仔底濕地公園」內戲水池噴水設施，6月及9月為每週例假日及國定假日開放，暑假期間每週二至週日開放，逢週一進行設施及場地維護暫停開放，戲水池開放時的噴水時間從09:30-18:30，每半小時噴水10分鐘。「新店親情人工溪流」開放親水時段為07:00-18:00。

▲「陽光遊戲場」讓小朋友開心玩耍。　圖：新北市政府水利局／提供
▲「陽光遊戲場」讓小朋友開心玩耍。　圖：新北市政府水利局／提供

水利局及高灘處提醒：戲水設施雖然都有使用防滑地坪，仍有滑倒風險，禁止在戲水區內奔跑。身高未滿140公分及12歲以下孩童，親水時請家長務必陪同小朋友一同遊玩並注意自身安全。戲水池內禁止飲食、吸菸及寵物進入，更嚴禁以眼睛探看噴水孔、也不可攜帶易產生危險物品入池。

此外，雨天或打雷可能有玩水風險，將依現場天氣狀況彈性封閉場域，另禁止在區內跳水、碰撞、推擠、攀爬設施等危險行為，為了戲水的安全，請家長及小朋友務必遵守戲水池旁公告之注意事項，並配合現場工作人員的指揮，才能玩得安全，玩得放心。

▲「新店親情人工溪流」是民眾玩水的好所在。　圖：新北市政府水利局／提供
▲「新店親情人工溪流」是民眾玩水的好所在。　圖：新北市政府水利局／提供

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