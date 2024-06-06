便宜到很誇張！學生帶路錯不了 超強巷弄美食「義大利麵+綜合圓冰+飲品只要140」 還能選吃「牛肉漢堡排」
「義大利麵＋冰＋飲料」只要140元！以繽紛冰品吸引顧客朝聖的「轉角冰」不僅有消暑冰品與奶凍、豆花，更推出擁有高CP值的套餐，主食、綜合圓冰品或奶凍與飲料三合一整組只要140元，親民價格深受學生愛戴，義大利麵、飯類等鹹食單點最低60元，難怪會成為學生黨、月光族的口袋名單。
冰品、義大利麵兩不耽誤！原以高顏值冰品為招牌的「轉角冰」自景美發跡，冰品有單色與雙色的口味選擇，由於價格平實擁有不少忠實饕客。後來，店家更推出挑戰CP值新高度的「140元三合一套餐」，義大利麵或飯類熟食擇一、單色冰品或奶凍（附綜合圓）和一杯飲品只需140元，且被網友大讚的是，義大利麵並沒有因為便宜就馬虎，青醬、白醬都濃郁好吃，加上份量超足，令多數人直呼「超佛心、超便宜」。
除了主餐鹹食美味不打折外，套餐內的冰品或奶凍更是霸氣有料，奶凍搭配剉冰，還附上帶有嚼勁的綜合圓，吃得到粉圓、湯圓、芋圓和地瓜圓。冰品中，饕客最推「泰奶、蘇打」口味，而奶凍部分則必點「抹茶奶凍」，想探店的朋友可以先筆記囉。
有網友分享，有學生朋友帶路才得知這家店，大讚「巷弄美食真的非常厲害」，雖然套餐價格小漲10元，但還是很划算，甚至有人認為「便宜到很誇張」。但由於生意好與店內空間較小，用餐需候位，但也是公認的「排隊都值得吃一回」。
值得一提的是，轉角冰在新店、大安、淡水也有據點，但菜單售價上些有不同，還是以各店標示為主。另據網友分享，景美店是價格最划算且內裝更佳的選擇喔。
Chaup！轉角冰 景美店
地址：台北市文山區景興路42巷8弄1號
營業時間：12:00-20:00
粉絲專頁：https://www.facebook.com/chaup.ice/
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言