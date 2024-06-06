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便宜到很誇張！學生帶路錯不了 超強巷弄美食「義大利麵+綜合圓冰+飲品只要140」 還能選吃「牛肉漢堡排」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自Google地圖 網友玩美歐嬤桑林惠分享、轉角冰粉絲頁
圖／摘自Google地圖 網友玩美歐嬤桑林惠分享、轉角冰粉絲頁

義大利麵＋冰＋飲料」只要140元！以繽紛冰品吸引顧客朝聖的「轉角冰」不僅有消暑冰品與奶凍、豆花，更推出擁有高CP值的套餐，主食、綜合圓冰品或奶凍與飲料三合一整組只要140元，親民價格深受學生愛戴，義大利麵、飯類等鹹食單點最低60元，難怪會成為學生黨、月光族的口袋名單。

圖／轉角冰粉絲頁
圖／轉角冰粉絲頁

圖／轉角冰粉絲頁
圖／轉角冰粉絲頁

冰品、義大利麵兩不耽誤！原以高顏值冰品為招牌的「轉角冰」自景美發跡，冰品有單色與雙色的口味選擇，由於價格平實擁有不少忠實饕客。後來，店家更推出挑戰CP值新高度的「140元三合一套餐」，義大利麵或飯類熟食擇一、單色冰品或奶凍（附綜合圓）和一杯飲品只需140元，且被網友大讚的是，義大利麵並沒有因為便宜就馬虎，青醬、白醬都濃郁好吃，加上份量超足，令多數人直呼「超佛心、超便宜」。

圖／摘自Google地圖 網友張柏謙分享
圖／摘自Google地圖 網友張柏謙分享

除了主餐鹹食美味不打折外，套餐內的冰品或奶凍更是霸氣有料，奶凍搭配剉冰，還附上帶有嚼勁的綜合圓，吃得到粉圓、湯圓、芋圓和地瓜圓。冰品中，饕客最推「泰奶、蘇打」口味，而奶凍部分則必點「抹茶奶凍」，想探店的朋友可以先筆記囉。

圖／轉角冰粉絲頁
圖／轉角冰粉絲頁

圖／摘自Google地圖 網友玩美歐嬤桑林惠分享
圖／摘自Google地圖 網友玩美歐嬤桑林惠分享

有網友分享，有學生朋友帶路才得知這家店，大讚「巷弄美食真的非常厲害」，雖然套餐價格小漲10元，但還是很划算，甚至有人認為「便宜到很誇張」。但由於生意好與店內空間較小，用餐需候位，但也是公認的「排隊都值得吃一回」。

值得一提的是，轉角冰在新店、大安、淡水也有據點，但菜單售價上些有不同，還是以各店標示為主。另據網友分享，景美店是價格最划算且內裝更佳的選擇喔。

圖／摘自Google地圖 網友林成翰分享
圖／摘自Google地圖 網友林成翰分享

Chaup！轉角冰 景美店

地址：台北市文山區景興路42巷8弄1號

營業時間：12:00-20:00

粉絲專頁：https://www.facebook.com/chaup.ice/

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