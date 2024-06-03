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天母人藏不住！過癮到像吃了一塊牛排 「頂標級牛肉麵」小碗就飽到併軌 「超厚實牛肉+靈魂湯頭」名不虛傳

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自Google地圖 網友Peng Tina、李梅莓
圖／摘自Google地圖 網友Peng Tina、李梅莓

小碗就超飽！「牛肉麵」是不少饕客用來評價一家麵店的標準，位於天母的牛肉麵排隊名店更是在地人記憶中熟悉的好味道，即便搬離天母也會不時想起，特地到訪品嘗一頓。小碗牛肉麵份量誠意都十足，熱騰騰上桌令人驚喜的視覺衝擊，令老饕讚「好像吃了一塊牛排般的過癮」。

圖／摘自網路 網友uw_taiwan
圖／摘自網路 網友uw_taiwan

天母人最愛牛肉麵！在Google上擁有超過3,000則評論的人氣名店「忠誠牛肉麵」，最招牌、最受顧客推薦的「紅燒牛肉麵」主打超巨超厚實的霸氣牛肉塊，每一塊都大到筷子夾不太起來，小碗一碗就足足給了5、6塊，肉質嫩卻不軟爛，帶筋部分更是滑嫩好入口，家常麵條份量多、Q彈有嚼勁。饕客分享「成年人小碗真的就夠夠的了」、「天母便宜好吃的巨大紅燒牛肉麵」、「一餐抵2餐」。

圖／摘自Google地圖 網友陳英華
圖／摘自Google地圖 網友陳英華

圖／摘自網路 網友林宜蓁
圖／摘自網路 網友林宜蓁

而吃麵愛配小菜也有豬耳朵、豬頭皮、醃蘿蔔、豆芽菜等涮嘴美味，撒滿蔥花光看就好開胃。忠誠牛肉麵偏重口味，湯頭帶辣喝起來很過癮，大碗份量巨多，拿碗分裝後就是完整的兩碗麵，三人分食都不是問題。

圖／摘自Google地圖 網友李梅莓
圖／摘自Google地圖 網友李梅莓

「忠誠牛肉麵」也是不少人心中的第一名，更有在外的遊子表示忠誠是回台必吃的牛肉麵。而除了招牌牛肉麵外，「炸醬麵」也被誇是「嚇死人的好吃」，炸醬與爽脆黃瓜、麵條拌在一起，涮嘴一口接一口。

圖／摘自Google地圖 網友愚零
圖／摘自Google地圖 網友愚零

忠誠牛肉麵

地址：台北市士林區德行東路80號

營業時間：週二至六11:00-19:30（週日、一公休）

電話：02 2831 8157

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