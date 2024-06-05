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「十分瀑布」延長入園時段！盡情探索平溪、菁桐之美

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圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

十分瀑布為全台最大垂簾型瀑布，是可近距離欣賞的特色美景。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
十分瀑布為全台最大垂簾型瀑布，是可近距離欣賞的特色美景。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】新北市政府觀光旅遊局6/1~9/30期間「十分瀑布公園」延長開放時間1小時，早上09:00開放入園，閉園時間由原先17:00，調整至18:00，而17:30為最後入園時間，讓遊客能有更多的時間探索十分瀑布的美麗風光。

▲十分瀑布園區自6/1至9/30期間延長開園時間1小時。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲十分瀑布園區自6/1至9/30期間延長開園時間1小時。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

十分瀑布為高達20公尺的垂簾型瀑布，也被譽為「台灣尼加拉瀑布」，而瀑布水氣瀰漫，若逢天氣晴朗的陽光下，小水滴在空中形成美麗的彩虹，猶如一道道繽紛的帷幕，民眾漫步於瀑布旁，身臨其境，壯麗景致每年吸引著許多國內外遊客前來。觀賞十分瀑布的民眾可自十分遊客中心前的道路通往十分友善步道，步行15分鐘即可抵達園區，友善步道以平緩的坡道取代階梯，無論乘坐輪椅、推娃娃車的遊客，都能與家人朋友一同感受十分瀑布傾瀉而下的壯闊景色。

另外，可由「十分遊客中心」後方，經「四廣潭吊橋」、「觀瀑吊橋」進入園區，其中「觀瀑吊橋」位於基隆河與月桃寮溪的交會處，可觀賞到平溪線火車自吊橋邊經過的景象，也是平溪唯一與支線火車平行的吊橋，成為許多遊客的必拍打卡景點。

▲沿著四廣潭吊橋可以捕捉平溪線火車經過的風景。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲沿著四廣潭吊橋可以捕捉平溪線火車經過的風景。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

除瀑布外，周邊的景點也不容錯過，十分車站及十分老街都是悠閒趣味的好去處，車站建築保留濃厚的古樸風情，而老街除了有許多道地美食和獨特手工藝品外，當平溪線火車通過毗鄰的民宅時，遊客可在兩旁觀賞火車進站及離站，「火車門前過」成為十分老街獨特的風景。

逛完十分老街搭乘火車抵達平溪線終點，以日式木造結構且被列為古蹟的「菁桐車站」，在菁桐車站旁歷史悠久的選洗煤場遺址佇立在鐵道旁，當火車駛過時帶來濃濃的鐵軌懷舊風情，彷彿穿越時空，帶遊客回到昔日的懷舊風情。老街旁有許多的許願竹筒和鐵道迷不可錯過的「鐵道故事館」，有販售木製明信片，可以在此寫上祝福，為旅程劃下完美句點。更多旅遊資訊可於「新北市觀光旅遊網」及「新北旅客」臉書粉絲專頁查詢。

▲純樸的菁桐老街中有許多古色古香的精緻小店。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲純樸的菁桐老街中有許多古色古香的精緻小店。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

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