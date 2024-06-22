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百萬無敵景觀第一排！ 台北內湖森林系秘境咖啡「碧山巖藝文休閒中心」 超CHILL、不限時隨喜咖啡廳

大海愛上藍天旅遊日記分享／ 文、圖／大海愛上藍天

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隱身在碧山巖廟B1的無敵景觀咖啡廳，原本是我的秘境咖啡，因為不限時，咖啡隨喜，重點是美價無價，室內室外座位都有，270度欣賞台北巿區美景，只是沒想到現在秘境已不是秘境，假日人超多的，成為台北内湖超夯景觀咖啡廳。

這裡的視野超棒，完全沒有遮蔽物，除可眺望台北101、淡水河還可以觀看飛機起降，CP值超高。

內湖最美的咖啡屋中非碧山巖藝文休閒中心莫屬。影片分享

只要一杯咖啡錢，給你整個台北巿美景。

碧山巖藝文休閒中心地點就在碧山巖地下一樓。

一樓碧山巖絕佳觀景台。

室內座位區擁有大片的落地窗，高腳椅可欣賞窗外風景。

戶外也有一整排的景觀座位區和觀景台。

我們選在室外座位區更能近距離欣賞大台北巿區美景。

咖啡沒有標價，採隨喜做功德。

台北不限時景觀咖啡廳，非常Chill的好地方。

山上空氣清新、很適合情侶約會、放空、談心，入夜後景觀更棒，可惜咖啡廳只營業到下午5:00。

周邊景觀優美，還有提供座位區可以休憩賞景。

碧山巖藝文休閒中心

地址：台北市內湖區碧山路24號

營業時間：10：00-17:00（周一公休）

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享

FB：大海愛上藍天

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