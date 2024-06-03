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早鳥購票！「野柳石光夜訪女王」首次推出海、陸、空視覺饗宴

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「野柳石光夜訪女王」今年以野柳萬象為主題，共規劃8大燈區。圖／觀光署提供
「野柳石光夜訪女王」今年以野柳萬象為主題，共規劃8大燈區。圖／觀光署提供

「2024野柳石光夜訪女王」活動，將於野柳地質公園絢麗登場。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
「2024野柳石光夜訪女王」活動，將於野柳地質公園絢麗登場。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】眾所期待的「2024 野柳石光夜訪女王」活動將於6/28 (五)~7/14 (日) 18:30~21:30於野柳地質公園絢麗登場，交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處（簡稱北觀處）日前辦理活動記者會，由康妮媚帶來精湛的小提琴演奏結合女王微型燈光秀開場，觀光署方正光主任秘書、新北市政府觀光旅遊局楊宗珉局長、瑪鋉漁村文化生活協會、新北市溫泉觀光協會、新北市金山商圈發展協會、新空間國際股份有限公司、皇冠海岸觀光圈業者等代表蒞臨共襄盛舉，聲光效果讓與會者身歷其境，並已開放網路預購早鳥票，國、內外遊客可相約親臨野柳體驗具藝術及娛樂性的地景光雕秀！

▲「2024 野柳石光夜訪女王」日前舉辦活動發布記者會。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
▲「2024 野柳石光夜訪女王」日前舉辦活動發布記者會。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

觀光署方正光主任秘書表示，野柳地質公園是北台灣重要國際景點，為國際旅客必訪熱點，「野柳石光夜訪女王」品牌自2018年起推動，現為觀光署台灣觀光雙年曆國際級活動，限時限量開放遊客夜間參觀野柳地質公園，以女王頭獨特地景魅力結合光影效果，營造野柳夏日夜間光環境氛圍，去年活動榮獲「2023 麥哲倫獎（Magellan Awards）」旅遊目的地－行銷影片類銀獎、「2023 MUSE 繆思設計獎」燈光設計類金獎，藉由活動參加各式國際競賽擴增野柳能見度，吸引更多國際旅客來台，帶動皇冠海岸的地質特色、藝術、宗教文化、溫泉美食及在地伴手禮等觀光旅遊產業，共創在地夜經濟，增加觀光產值。

▲「2024 野柳石光夜訪女王」活動特約店家。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
▲「2024 野柳石光夜訪女王」活動特約店家。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

新北市政府觀光旅遊局楊宗珉局長表示，野柳石光夜訪女王活動也是新北市重要推廣活動之一，透過與北觀處合作共同對外行銷，吸引國內外旅客來野柳當地旅遊，帶動在地觀光發展。「2024 野柳石光夜訪女王」活動以野柳萬象為主題，規劃八大燈區，其中沙灘區重頭戲「Big Queen 電光火石映象水舞」海洋噴泉水舞秀，透過水、火及光的變化，沉浸在繽紛多變氛圍中，6/28及7/5 20:00之水舞秀，將結合無人機展演，海、陸、空視覺盛宴令人驚艷。

▲「2024 野柳石光夜訪女王」活動特約店家。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
▲「2024 野柳石光夜訪女王」活動特約店家。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

「2024 野柳石光夜訪女王」活動6/28~7/14舉辦，共計17天，分場次（18:30及19:30）且限量購票，往年門票為單一票價250元，今年多元票價包含平日票225元、假日票250元、敬老票150元等票種；12歲（含）以下孩童、身心障礙者本人及野柳居民，憑有效證明文件免費入場，自5/30中午起已開放北北基好玩卡、KKDAY、KLOOK、KKTIX、Trip.com、ibon、可樂旅遊、雄獅旅遊等線上通路預購平日及假日早鳥票（加贈活動特約店家100元電子抵用券1張），6/10起野柳地質公園現場開放預購實體早鳥票（加贈活動特約店家100元紙本抵用券1張），敬老票（不分平假日）限於現場購買；6/28 19:30 辦理點燈開幕式，僅開放購買19:30場次。

▲「2024 野柳石光夜訪女王」活動特約店家。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
▲「2024 野柳石光夜訪女王」活動特約店家。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

今年活動邀集皇冠海岸觀光圈周邊計30家特約商店合作，部分提供消費滿額優惠或推出活動限定餐點、伴手禮等，早鳥票百元抵用券於活動期間6/28~7/14可於特約商店使用，活動相關資訊可參考「北海岸及觀音山國家風景區管理處」官網。

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