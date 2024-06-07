端午連假小旅行！十三行博物館佳節「香一夏」 限定香氛手作送咖啡

【旅奇傳媒/編輯部報導】端午佳節即將到來，想好要怎麼度過3天連續假期了嗎？新北市立十三行博物館配合傳統節慶，推出端午節限定「海好遊你－午日香氛瓶 DIY」以及「早安博物館－香皂 DIY」活動，讓遊客體驗有別於傳統的香包，製作繽紛多彩的香氛小物，館方還加碼贈送手工濾掛咖啡包，邀請大家到十三行博物館「香一夏」。

▲「早安博物館－香皂DIY」培養星兒創造力與專注力。 圖：新北市立十三行博物館／提供

端午節是華人三大節日之一，也是陽氣最盛的日子，可以驅除穢氣、迎來好運。十三行特別舉辦一系列以「天然精油香氛」為基礎的手作活動，日趨炎熱的時節，親手製作放鬆身心、舒緩壓力的創意用品，在絕佳的開運時機，為正能量加分！「海好遊你－午日香氛瓶 DIY」運用果凍蠟透明易凝固的特性，放入美麗的貝殼、仿珊瑚、海星等海洋元素裝飾，並加入來自八里海岸的鐵砂，在館員的解說下認識海洋環境及生態保育，落實環境教育；「早安博物館－香皂 DIY」為星兒（自閉症朋友）專場活動，以重要古物人面陶罐為造型，使用茶樹、玫瑰等植物精油，在手作過程中增進親子互動，也培養星兒創造力與專注力。

▲加碼贈送咖啡包是由星兒親手裝袋並精心包裝，蘊含著對自閉症朋友的扶助和支持。 圖：新北市立十三行博物館／提供

十三行博物館館長羅珮瑄表示，十三行配合節慶持續規劃多樣豐富具考古、環境、文化資產教育的推廣活動，此次在端午節更特別與民眾分享「早安濾掛咖啡包」，咖啡包是由「早安博物館」活動星兒親手裝袋並精心包裝，蘊含著對自閉症朋友的扶助和支持，讓民眾在家吃粽子的同時，享用一杯獨具意義的香醇咖啡。

「海好遊你－午日香氛瓶 DIY」為端午節連假限定活動，即日起開始報名，活動時間為6/8~6/10 11:00、14:00及15:30，體驗價60元，每場次20人為限，開放現場臨櫃及電話報名，每日前10名報名成功者，活動當日可領取「早安濾掛咖啡包」1份；「早安博物館－香皂 DIY」參加對象限自閉症星兒及其家人（1個家庭最多4位），限額40名。更多活動資訊可於「新北市立十三行博物館」官網查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野