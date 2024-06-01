3公頃繽紛花海免費拍！新北「大都會公園」花海盛開 波斯菊、百日草盡情綻放

大波斯菊的花語為「少女的真心」。 圖：新北市政府水利局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】新北市政府高灘地工程管理處（簡稱高灘處）在三重的新北大都會公園幸福水漾園區，以「春遊少女的秘密花園」為主題，規劃3公頃的花海，整體以柔和的波浪狀圖騰形塑，5月中旬開花吸引許多民眾搶拍，目前已進入花海盛開期，百花綻放魅力四射，生動地展現春日百花繽紛的炫麗夢幻。

▲朵朵碩大的百日草花朵，在翠綠的枝葉襯托更顯艷麗。 圖：新北市政府水利局／提供

高灘處處長張修銘表示，花海以不同顏色的「百日菊」為主體，另搭配局部大波斯菊作為點綴，其高度達160公分，壯觀景緻深受民眾讚嘆喜愛；不僅如此，今年特別規劃精緻花卉區，於辰光橋下一隅栽植碩大的繡球花，為整體花海增添璀燦多樣之豐富景色，讓民眾不用塞車上山，也可以感受到夢幻繡球花。花海已達最佳賞花期，預估可到6月中旬。

▲太陽造型的木作裝置藝術與黃澄澄的花海相互輝映。 圖：新北市政府水利局／提供

扇尾鶯科的「黃頭扇尾鶯」與「褐頭鷦鶯」也在盛開的花朵間築巢，黃頭扇尾鶯在台灣為特有的亞種留鳥，終年棲息於同一棲地，每年春末夏初定期拜訪新北大都會公園，吸引許多攝影好手架設長焦鏡頭拍攝其「鶯」姿，身長約10至12公分，與花差不多大小，不仔細看不容易發現，常停留在草莖枝條或花朵上鳴唱，且飛行時常隨著歌聲上、下不規則的飄移，故贏得自然界「袖珍小歌手」的雅號。

▲濃綠的草地及蔚藍的天空，更顯裝置藝術的繽紛活潑。 圖：新北市政府水利局／提供

此外，高灘處今年特別推出期間限定「花開水岸．春日藝遊展」， 6公尺高的「幸福熊」、4公尺高「織夢花傘」、「奇幻藝花園」巨型的微笑花朵們、鑽石般閃耀的「幻彩之花」，以及繽紛的「春光物語」廊道，為幸福水漾園區白天夜晚增添繽紛色彩，一推出就有部落客、網美等紛紛爭先拍照合影。展覽至6/10止，喜歡打卡拍照的遊客，千萬不要錯過新北大都會公園幸福水漾園區花海與裝置藝術交織美景。

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