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基隆暖暖異國風味饗宴！東南亞料理月亮蝦餅、冬蔭功湯道道美味

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

位於基隆暖暖區的「滿越緣私房料理」，店內設計風格獨具，以西方夜店風為基礎，並結合七彩燈籠東方元素，營造出夜裡星空的感覺，有如來到阿凡達的美妙世界！不僅充滿輕鬆愉快的用餐氛圍，整體質感也大大提升。

令人印象深刻的店名裡，「緣」字其來有自，因與廣福宮化緣三禪師結緣，因此啟動開店夢想，希望能真誠記錄在地味，並滿心喜悅與來客們結緣，用濃濃的人情味，讓料理更加美味！

▲街邊吸睛的店面外觀，有別於傳統異國料理。
▲街邊吸睛的店面外觀，有別於傳統異國料理。

開幕至今研發許多菜色，除了受歡迎的人氣品項之外，同時也注重菜肴的美感搭配，去蕪存菁不斷修正，讓味道更加貼近客群。

▲七彩燈籠繽紛燦爛，呈現東方元素的美感。
▲七彩燈籠繽紛燦爛，呈現東方元素的美感。

▲如阿凡達星空的夜店風格，越夜越美麗。
▲如阿凡達星空的夜店風格，越夜越美麗。

▲獨特夜景牆面設計，讓人有度假的感覺。
▲獨特夜景牆面設計，讓人有度假的感覺。

「金咖哩軟殼蟹」選用泰式黃咖哩與奶酪大火快炒，相較於傳統泰式料理更有韻味，軟殼蟹炸過維持酥脆度，放入鍋中與其他食材充分融合，香濃滑順的口感前所未有，是泰式料理的人氣料理，不論是單吃還是配飯都令人驚艷不已，絕對值得一嚐！

▲泰式咖哩有著濃郁香氣，讓炸過的軟殼蟹更加美味！
▲泰式咖哩有著濃郁香氣，讓炸過的軟殼蟹更加美味！

泰式餐廳必點名菜「月亮蝦餅」，蝦肉脆甜有彈性，金黃餅皮越嚼越香，真材實料的扎實口感令人愛不釋手！沾上特製泰式酸辣醬料更對味，也是店內人氣料理推薦！

▲經典菜色的泰式月亮蝦餅，也是每桌必點招牌菜之一。
▲經典菜色的泰式月亮蝦餅，也是每桌必點招牌菜之一。

▲蝦肉鮮甜富含彈性，吃起來口感極佳！
▲蝦肉鮮甜富含彈性，吃起來口感極佳！

涼拌菜首選的「涼拌調皮搗蛋」，將皮蛋加入青蔥、洋蔥等辛香食材，並放入水蜜桃增添口感，水嫩多汁又清爽，用創意的方式呈現，獨特酸辣滋味令人一吃難忘。

▲皮蛋加上水果的新鮮滋味，創意滿點！
▲皮蛋加上水果的新鮮滋味，創意滿點！

香氣四溢的「泰式檸檬魚」以清蒸方式料理，選用當日新鮮鱸魚製作，在鐵盤上加熱保溫，肉質細嫩又帶點檸檬果香，酸爽又開胃，簡單調味就能突顯魚肉質感，讓人吃得津津有味！

▲清新淡雅的檸檬香，讓魚肉質感更有層次。
▲清新淡雅的檸檬香，讓魚肉質感更有層次。

泰式傳統家常菜「冬蔭功」則以香茅、薑片提味，放入鮮蝦、小卷、蛤蜊等食材，海鮮濃郁香氣伴隨酸甜鮮辣的口感，風味十分道地。新時代的東南亞料理，不再以重油重鹹原味呈現，如何貼近在地口味，更是當今料理的趨勢。

▲慢火細熬的冬蔭功湯，以香茅與薑襯托海鮮風味。
▲慢火細熬的冬蔭功湯，以香茅與薑襯托海鮮風味。

「泰式奶茶」以黃金比例調和而成，茶香強烈、奶香濃郁，不但喝得到泰國茶葉特有風味，冰涼滋味更是去油解膩，搭配餐點最適合不過，是桌桌必點的餐後飲料。

▲可愛的泰式奶茶造型，大人小孩都喜歡。
▲可愛的泰式奶茶造型，大人小孩都喜歡。

除此之外，其它泰式現炒也有極高水準，如蝦醬空心菜、打拋豬、綠咖哩牛、紅咖哩雞等等，搭配泰國香米飯更好吃！若想換換口味，還有不定時推出的隱藏菜單，像是辣炒螺肉、椒塩龍珠等，拿手好菜不藏私，邀您一同來品嚐。

星空下的饗宴令人愉悅，「滿越緣私房料理」用美味料理感動人心，在築夢踏實的開店過程裡，與來自四面八方的客人結緣，帶著滿心喜悅來分享，透過不同食材變換，帶您一起跨越美食國界！


滿越緣私房料理

商家地址：基隆市暖暖區過港路108號

商家電話：(02) 2458-8817

粉絲專頁：https://reurl.cc/QRRkbM

營業時間：11:00-14:00 17:00-21:00 (週三公休)

停車資訊：路邊停車


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咖哩 基隆 泰式料理

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