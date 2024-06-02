快訊

監委要查新北2重劃區 陳世軒批：為何過去10多年無作為

歪風再起？大陸中小學瘋「養臭水」塞異物等爆炸 專家示警：恐致病

東京迪士尼突停電！多個遊樂設施停擺「緊急疏散遊客」 原因尚在調查中

內湖法餐首選！台、法式經典創意融合 無菜單料理愜意品味

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

藏身在台北內湖街巷裡的【Facile 法斯樂】為當地頗負盛名的台法創意料理餐廳，品牌創立已有十多年，舊址搬到現址也有一年多的時間，採全預約制的訂位方式。透過獨家設計的創意菜單與手法精湛的主廚功力，即便更改餐廳位址也依然有許多老饕們會追隨而至！

從外觀開始的綠意植景，到室內店內整體環境都帶著法式餐廳獨有的寧靜質感。溫馨的燈光氛圍將空間裡的大地灰質感色調襯托出別樣的氣息，格調感十足的水墨石紋磚更彰顯出無與倫比的高級感，讓特意造訪的客人們擁有極致的用餐體驗。

▲入口處掛滿的獎牌是店內的主廚參加世界各地比賽爭取而來的榮耀，也足以見得廚師們的廚藝實力無庸置疑！
▲入口處掛滿的獎牌是店內的主廚參加世界各地比賽爭取而來的榮耀，也足以見得廚師們的廚藝實力無庸置疑！

店家並無提供專門的菜單目錄，而是以法式無菜單料理為主，共分為1680/2680/3680三種價位選擇，會事先詢問客人們的飲食偏好與忌口項目，並按照當日新鮮採買的食材進行專屬的菜單設計，整份套餐由餐前麵包、開胃菜、冷前菜、熱前菜、湯品、海鮮主餐、肉品主餐及甜點組成。餐點主要以「低溫烹調」方式料理，強調完美保留食材鮮度與味道，並保證餐點的口感，讓顧客們體驗到最極致的法式料理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

│冷前菜

以新鮮的東港黑鮪魚炙燒而成，搭配著清爽的火焰生菜，帶來了一場口感與風味的完美結合。獨特的火龍果醬汁以及液態氮與芒果製作的脆粉，為料理增添了艷的層次與口感，讓客人在吃下去的每一口，都能感受到冰涼的爽感與獨特的風味。

│湯品

選用新社的香菇和台灣的白洋菇為主要材料熬煮而成，呈現出濃郁的蕈菇風味，搭配日本的舞菇經過煙燻後，使得湯的香氣更加深刻豐富。最後的蘑菇刨成片狀添入湯品當中，不僅疊加出了精緻的美感，更讓整體口感風味上升不只一個檔次！

│海鮮主餐

廣受好評的東北角海魚蝦肉慕斯捲是許多人為之著迷的熱門海鮮料理，外層綴以刨絲所帶來脆爽口感，一旁飄著陣陣清香的醬汁是由法式基底的白酒奶油醬搭配青蘋果所製成，其中更添加了由羅勒榨取出的油汁，使料理中散發出淡淡的羅勒香氣，令整體風味清爽怡人！

│肉品主餐

木燻翼板牛肉採用低溫烹調的工法使得牛肉肉質更加軟嫩，並撒上黑糖和主廚特製香料，為餐點帶來焦糖般的香氣，再經過獨門的檜木煙燻方式，使得肉中伴隨著木質調的香氣，入口的每個瞬間都充滿著濃郁的風味，越嚼越香！

除了提供美味無比的台法創意料理之外，店內還另有提供包廂空間，無論是想閨蜜慶生、情侶紀念日，還是想舉辦浪漫的求婚儀式，店家都能貼心提供完善的相關服務，讓客人在享用美食之餘，還能擁有美好的儀式感！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康


※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【Facile 法斯樂】

營業地址：台北市內湖區大湖山莊街209號

營業時間：11:30–14:30、18:00–21:30（採全預約制）

店家電話：0983853916

粉絲專頁：bit.ly/3yd08Gp


延伸閱讀//台北松山家常美食│手工水餃口味多元健康 冷凍販售在家也吃得到！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

創意料理 海鮮 牛肉

延伸閱讀

台南夏都城旅、老賴茶棧強強聯手　手搖飲變身美食迎盛夏

捕獸鋏禁13年仍現親子餐廳附近 北市3年夾傷34起破1案

內湖錢都日式涮涮鍋白菜驚見蛞蝓 北市衛生局稽查抓4缺失

鱈魚、圓鱈、扁鱈怎麼分？一圖看懂三者切法、口感及營養差異

相關新聞

內湖法餐首選！台、法式經典創意融合 無菜單料理愜意品味

內行人都知道的台北法式餐廳【Facile 法斯樂】，身為法式料理愛好者的你絕不容錯過！除了精緻又美味的無菜單料理之外，店內營造的寧靜氛圍，更是值得你前來細細品味！

平價高CP值飯麵小館！「小本經營」口味跟份量都不馬虎，招牌排骨炒飯是必點品項

udn走跳美食／老錢的老巢 有在永和地區走跳的朋友看過來～今天要分享的「小本經營／小本經營飯麵小館」是捷運頂溪站附近一間開幕才一個月左右就被臉書社團「我是永和人」大推的必吃美食，這裡的主廚擁有豐

超厚菲力牛排三明治！「勝利洋食」近台北捷運忠孝敦化站，cp值日式咖哩豬排也好吃

udn走跳美食／食omo 之前在看台北美味咖哩推薦的時候，就有人在推薦這間勝利洋食，但更吸引 omo 的是有賣炸牛排三明治！光看照片口水就要留下來了！ 趁著平日午後來訪～客人還不算多！

基隆暖暖異國風味饗宴！東南亞料理月亮蝦餅、冬蔭功湯道道美味

東南亞料理千變萬化，在台灣餐廳呈現不同樣貌，「滿越緣私房料理」融合越南風味以及泰式做法，讓豐富菜色道道美味，更是您聚餐宴客最佳首選！

每月1號「免費送鵝肉飯」！有多家分店一定好吃 「呈信鵝肉」肉質軟嫩、米飯也講究

udn走跳美食／隨裕而安 美食家胡天蘭老師曾經給發跡於中和的呈信鵝肉這樣的評語：「這就是一家平價又美味的鵝肉店」。我則是因為工作的關係常吃科技大樓這邊呈信鵝肉科技大樓店。除此之外呈信鵝肉還有台北

一秒融化！初夏士林小旅行 和喵星人、汪星人同遊「台北新畫堤」

【旅奇傳媒/編輯部報導】春末初夏時節，氣候宜人，正是外出活動的好時節，台北市政府工務局水利工程處（簡稱北市水利處）推薦遊客走一趟台北士林區的河濱公園，這裡最近完成的超萌圖案堤壁畫作景點，保證讓寵貓愛狗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。