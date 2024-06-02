內湖法餐首選！台、法式經典創意融合 無菜單料理愜意品味

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

藏身在台北內湖街巷裡的【Facile 法斯樂】為當地頗負盛名的台法創意料理餐廳，品牌創立已有十多年，舊址搬到現址也有一年多的時間，採全預約制的訂位方式。透過獨家設計的創意菜單與手法精湛的主廚功力，即便更改餐廳位址也依然有許多老饕們會追隨而至！

從外觀開始的綠意植景，到室內店內整體環境都帶著法式餐廳獨有的寧靜質感。溫馨的燈光氛圍將空間裡的大地灰質感色調襯托出別樣的氣息，格調感十足的水墨石紋磚更彰顯出無與倫比的高級感，讓特意造訪的客人們擁有極致的用餐體驗。

▲入口處掛滿的獎牌是店內的主廚參加世界各地比賽爭取而來的榮耀，也足以見得廚師們的廚藝實力無庸置疑！

店家並無提供專門的菜單目錄，而是以法式無菜單料理為主，共分為1680/2680/3680三種價位選擇，會事先詢問客人們的飲食偏好與忌口項目，並按照當日新鮮採買的食材進行專屬的菜單設計，整份套餐由餐前麵包、開胃菜、冷前菜、熱前菜、湯品、海鮮主餐、肉品主餐及甜點組成。餐點主要以「低溫烹調」方式料理，強調完美保留食材鮮度與味道，並保證餐點的口感，讓顧客們體驗到最極致的法式料理。

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│冷前菜

以新鮮的東港黑鮪魚炙燒而成，搭配著清爽的火焰生菜，帶來了一場口感與風味的完美結合。獨特的火龍果醬汁以及液態氮與芒果製作的脆粉，為料理增添了艷的層次與口感，讓客人在吃下去的每一口，都能感受到冰涼的爽感與獨特的風味。

│湯品

選用新社的香菇和台灣的白洋菇為主要材料熬煮而成，呈現出濃郁的蕈菇風味，搭配日本的舞菇經過煙燻後，使得湯的香氣更加深刻豐富。最後的蘑菇刨成片狀添入湯品當中，不僅疊加出了精緻的美感，更讓整體口感風味上升不只一個檔次！

│海鮮主餐

廣受好評的東北角海魚蝦肉慕斯捲是許多人為之著迷的熱門海鮮料理，外層綴以刨絲所帶來脆爽口感，一旁飄著陣陣清香的醬汁是由法式基底的白酒奶油醬搭配青蘋果所製成，其中更添加了由羅勒榨取出的油汁，使料理中散發出淡淡的羅勒香氣，令整體風味清爽怡人！

│肉品主餐

木燻翼板牛肉採用低溫烹調的工法使得牛肉肉質更加軟嫩，並撒上黑糖和主廚特製香料，為餐點帶來焦糖般的香氣，再經過獨門的檜木煙燻方式，使得肉中伴隨著木質調的香氣，入口的每個瞬間都充滿著濃郁的風味，越嚼越香！

除了提供美味無比的台法創意料理之外，店內還另有提供包廂空間，無論是想閨蜜慶生、情侶紀念日，還是想舉辦浪漫的求婚儀式，店家都能貼心提供完善的相關服務，讓客人在享用美食之餘，還能擁有美好的儀式感！

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【Facile 法斯樂】

營業地址：台北市內湖區大湖山莊街209號

營業時間：11:30–14:30、18:00–21:30（採全預約制）

店家電話：0983853916

粉絲專頁：bit.ly/3yd08Gp





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