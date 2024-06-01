超厚菲力牛排三明治！「勝利洋食」近台北捷運忠孝敦化站，cp值日式咖哩豬排也好吃

之前在看台北美味咖哩推薦的時候，就有人在推薦這間勝利洋食，但更吸引 omo 的是有賣炸牛排三明治！光看照片口水就要留下來了！

趁著平日午後來訪～客人還不算多！超順利吃到這款好吃的三明治啦～！

近捷運忠孝敦化站，步行約 3~5分鐘，位在美食商店一級戰區的小小的店面，平日的時候來訪人比較不多！很順利的就有位子了呢！

勝利洋食

地址：台北市大安區敦化南路一段161巷8號

電話：02-27766990

營業時間：12:00~16:00，17:00~21:00

免服務費。提供插座。外送。

店內座位&環境

氛圍很日式的小店可以直接在吧檯看到料理過程，內用有四人座位及吧台座位，店比較小一點約莫有15個位子左右～人多的話可能會顯得有點壅擠些。

來看看【Menu】↓

餐點以咖哩、串燒、炸物和三明治為主，主餐都有附上一碗味噌湯，飲料需要另外加點 價格看起來都還蠻 OK的～其中炸菲力松露三明治特別熱銷，要注意如果太晚來容易吃不到喔！

炸北海道牡蠣 99元

實在看他很划算就點了。牡蠣炸的外表非常酥脆，加上塔塔醬有解膩去腥的作用，稍微還是有牡蠣鮮味，不過炸過後的口感會比較乾一點，算是簡單平價的炸物小點心！

滑菇味噌湯（餐點附）

點三明治和咖哩都有附湯品～味噌湯內有洋蔥和金針菇等，鹹度適中食材也煮得很入味。

金賞炸雞咖哩（小辣）260元

這款算是被炸牛排耽誤的咖哩 (？)口味上真的很好吃！推推～蛋的部分有用白蘭地醃製，帶有點淡淡酒香蛋液微微滑嫩。

咖喱醬非常的濃稠味道很足！不過要注意咖喱的小辣真的頗辣！！不太吃辣的建議一定要不辣的！！

炸雞部分炸的很酥脆外皮乾爽，一咬下中間肉汁熱騰騰的~很啾吸，黑胡椒鹹香～單吃就很夠味！！

炸菲力松露三明治 240元

三明治餐點有附味噌湯一碗。吐司的厚度和牛排額厚度根本 1：1，視覺真的看起來很大一份。使用的還是厚片吐司，烤過後微微焦香但口感很軟！

令人驚艷的是炸菲力牛排的部分，雖然非常厚一片但口感上一樣很軟嫩！加上有抹上松露醬一咬下香氣沖鼻！分量不錯而且口味也很讚！很喜歡呢！

【結論】:

炸牛排三明治真的口味深得omo心～下次來還是會點會想來外帶的這種。

環境方面

店面小小的座位不多，如果來訪最好避開尖峰時間！

服務方面

免服務費，態度親切～OK的，餐點現點現做耐心等待～

餐店方面

咖哩飯和炸牛排三明治的口味都很不錯，炸雞咖哩的咖哩醬很濃稠，炸雞也炸的外酥內嫩！很好吃，不過要特別留意一下小辣的話真的還蠻辣的！而三明治不用說~omo 還會想再來點的那種！用料實在 CP 值不錯～推推。

推薦給大大參考，謝謝大大的閱讀~~~

勝利洋食

地址：台北市大安區敦化南路一段161巷8號

電話：02-27766990

營業時間：12:00~16:00，17:00~21:00

免服務費。提供插座。外送。

文章來源：食omo FB：食omo〃美食×休閒×早午餐

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