楊銘威開餐廳囉！米其林團隊「合府小龍湯包」21摺外皮爆汁必吃，還有豆沙鍋餅嚐鮮

喜歡吃小籠包的讀者一定要嘗鮮看看了！位於國父紀念館附近的「合府小籠湯包」，開幕至今不到3個月，是由藝人「楊銘威」與父親共同創辦，除了招牌小籠湯包、角瓜蝦仁湯包、蟹黃湯包之外，還有店內特色的松露乾隆灌湯餃，光看就口水直流，一定要吃看看。

圖／取自合府小籠包臉書粉專

店名取名合府，是希望以「闔府光臨」的意義延伸，並慷慨邀請所有人一同來品嚐美食。想當然，一定要必吃的經典小籠湯包，皮薄咬下直接爆汁，每一口都是精華（8顆180元，4顆90元），都是每天由師傅手工捏製黃金21摺外麵皮，包著使用台灣溫體豬後腿肉與宜蘭三星蔥製成的內餡，不僅如此，該店也供應豆腐煲、鍋貼、麵食、小菜和酸辣湯品等，另外也吃的到港式點心與江浙菜，價格70元起至390元。

圖／取自合府小籠包臉書粉專

圖／取自合府小籠包臉書粉專

特別推薦一下小編獨愛的「豆沙鍋餅」，外皮酥脆，但咬下的內餡可以吃得到滿滿的豆沙內餡，吃起來濃郁卻不膩口，也不會死甜，非常適合主食吃完後配茶水後的甜點。

圖／取自合府小籠包臉書粉專

合府小籠湯包位於捷運國父紀念館站1號出口附近，步行約1分鐘即可抵達，店內以紅色系為主要視覺，象徵東方文化的喜氣，運用大紅色燈飾點綴，彷彿燈籠高掛的優雅氛圍，完美詮釋優質舒適的用餐環境，趕快揪團吃一波吧！

圖／取自合府小籠包臉書粉專