藏身地下室75年牛肉麵！連獲6年米其林必比登推薦 牛筋好粗超軟彈

這間民國38年開業老山東牛肉麵！從2018年到2023年現在，老山東牛肉麵連續6年獲得米其林必比登推薦，對我來說這間記載了學生時期一些回憶，國中、高中學生時很愛西門町，大地標萬年大樓更是必逛，想省錢就會在B1美食街解決一餐，現在牛肉家常麵已經漲到190元，還是客滿要吃啦～

老山東牛肉麵 在哪？

這間老山東牛肉麵應該沒人不認識吧？連我桃園人都國中就來吃過！老山東就藏在西門町萬年大樓，地下室一樓美食街，美食街老字號除了老山東，還有墾丁牛排、金園排骨，老山東就在角落邊！僅此一家別無分店，離峨眉停車場步行約1分鐘，西門捷運站步行約3分鐘～

地址：台北萬華區西寧南路70號B1之15室

聯絡電話：(02) 23891216

營業時間：10:30～21:30

兒童餐具、兒童座椅：有，有

服務費：無

以老字號地下美食街來講！老山東不會讓人感覺破舊髒亂，大立牌寫著創立於民國38年，目前已傳承到第三代，更是連續6年獲得米其林必比登推薦，是連霸喔！

裡面是簡單傳統裝潢，沒有牛肉麵小吃店用的塑膠椅，這提供的是木桌椅，右手邊就是廚房，還能可看到製麵煮麵過程喔～

生意真的太好！為了讓出餐速度更快，牛肉麵的牛肉塊都分小碗裝備料，還有整盤牛肉塊～

櫃檯旁這小小金桶讓人好奇！靠近一看原來是麻醬啊～

平時來座位較空，有機會拍空景！週末來都是這景象，但台灣小吃翻桌率快，即使客滿也一下就有位置～

醬料區！大盆辣牛油、蔥花酸菜

自助很多醬料區可使用！有黑醋、醬油膏、辣油、辣豆瓣、蔥花、酸菜與辣牛油，台北牛肉麵很多都提供牛油或辣牛油，我覺得很重要，因為加辣牛油會多另一種層次～

老山東牛肉麵 菜單

菜單招牌牛肉家常麵190元起！還有全筋、半筋、牛三寶220元～230元，也能加20元(加大)或改成冬粉，除了自製家常麵是特色，純手工桿包的水餃也是招牌，涼拌小菜也要來一點～

傳統涼拌小菜都是40元！尤其是小魚乾一下就被拿走，天氣熱想來盤皮蛋豆腐，自助區蔥花來一點，醬油膏也來一點，就是常見的皮蛋豆腐味～

半筋半肉飯

這一盤半筋半肉牛肉飯220元，個人覺得不算便宜，米飯淋上牛肉湯汁，放太久吃起來會過軟濕潤，飯還是要趁熱吃，除了牛肉塊、牛筋還有三樣配菜，配菜是固定不能選，這一盤男生也能吃飽～

牛肉飯上有兩塊牛肉、兩塊牛筋，大小不一樣！

超過40歲我超缺膠原蛋白！看到牛筋一定要點，桌上有牛筋就一定要搶！

這塊滷牛筋真的好大好粗，厚厚一圈看起來好讚，大的無法一口塞入，牛筋好入味很軟彈，牛筋好吃啊～

牛肉挺大一塊也很厚實！吃起來沒想像中乾口，牛肉香軟好咀嚼～

覺得不夠味就沾醬吃！吃起來又是另一種風味～

牛肉飯配菜是涼拌小菜！小黃瓜入味爽脆～

牛肉家常麵

這碗是加大牛肉家常麵！麵量真的不少，食量小女生可以兩人一起吃，遵循第一代紅燒湯底做法，第一口湯不算驚艷，就是常見台灣紅燒湯，但至少不會死鹹，算是慢熱紅燒型，適合加點酸菜、蔥花與牛油調和～

這間牛肉麵最大特色是家常寬麵！手揉麵團、醒麵、切麵都自己來，這家常麵只是寬不會厚，所以寬麵吃起來沒想像中有嚼勁，口感挺軟Q，表面吸附牛肉湯，麵條吃起來有麵香～

這碗牛肉麵約兩、三塊牛肉！重點是這的牛肉都滿大塊，牛肉口感軟爛入味，比剛才牛肉飯的牛肉更軟嫩，不會柴口不會卡牙縫～

自助區蔥花、酸菜隨便拿！郭小弟裝了一碗來加，牛肉麵就是要來點蔥花提香、酸菜增鹹開胃，綠黃配色交錯看起來很誘人，辣牛油更是必加，整個辣香度都提升～

今天是來回味記憶裡的牛肉麵！月底想省錢也可考慮，洛陽街牛肉麵一條街，小吳牛肉麵、富宏牛肉麵。

老山東牛肉麺

地址：台北市萬華區西寧南路70號B1之15室

聯絡電話：(02) 23891216

營業時間：10:30～21:30

兒童餐具、兒童座椅：有，有

服務費：無

附設停車場：無

FB粉專：西門町萬年老山東牛肉家常麵店

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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