三重火鍋店這麼狂！滷肉飯、咖哩飯、自助吧全部吃到飽 超澎湃「海陸菜盤+餐後甜點」CP值超高

最近被IG美食短影片洗版，赫然發現三重居然有間厲害火鍋，位在三重龍濱路的「峰御尚涮涮鍋」，各種海陸涮涮鍋不稀奇，厲害的是居然還有滷肉飯、咖哩飯吃到飽，就連自助吧也有多種麵條、冷飲、冰沙任君選擇，就連飯後甜點也很厲害，吃過一輪沒胖個兩公斤怕是走不出去啊！！

峰御尚涮涮鍋的菜單上印著一個可愛的人物，點餐抬頭一看，欸這不就是老闆本人嗎？老闆本人很海派，看起來真的就跟圖片上的一樣，樂呵呵的，有機會看到老闆大家不妨打個招呼～

火鍋湯底選擇很多，除了原味蔬食湯底免費之外，其他都需要加39~88元不等的費用。我們的目標在副餐，鍋底喝什麼都無所謂，所以直接點免費的蔬菜湯底。

套餐部分選擇也很多，豬肉、雞肉、牛肉、海鮮應有盡有，實在很難抉擇的話，海陸雙拼直接點下去，吃好吃滿。依照小火鍋來說，價格並不算太平價，但想想附餐吃到飽，突然覺得這個價位很可以了。

如果吃不夠，還有蔬菜單點、肉品單點、海鮮單點可選擇，價格約莫百元左右，還算可以。

點完餐後，菜單陸續送上桌，滿滿高麗菜是基本，番茄、玉米、豆皮、火鍋料，甚至還有一尾蝦子，這菜盤的澎湃度可以啊。

附餐區飯麵冬粉都在這裡，旁邊是醬料區。

抽屜拉開選項更多，第一次看到粉紅色的王子麵耶！！

一整鍋滷肉香噴噴，淋在白飯上簡直不要太好吃，根本白飯小偷啊！

飲料、咖啡，甚至連霜淇淋都有！

肉片雖然是冷凍肉，但每片都很厚實，吃起來很有口感，松阪豬的油花較多，阿東個人比較不推薦，反而是一般的豬肉、牛肉就很可以了。

老闆很阿撒力的送上兩條蝦仁漿給我們吃，蝦仁塊用的很足，太佛心啦！！

每個人還有一顆雞蛋，整桌食材擺滿滿，準備開吃啦！

火鍋真的是不可能失敗的台灣美食，滷肉飯、咖哩飯吃下去，澱粉熱量大爆炸，但還是要吃！原味湯底將蔬菜的清甜完全釋放，加上一點點辣椒、蘿蔔泥即可提味。

雖然說是限量供應，但這一大鍋咖哩根本吃不完啊，大胃王來到這裡應該會很高興，阿東整個舉白旗投降！

原以為火鍋吃完已是終點，但沒有，甜點也是重頭戲！！

救命，哪來的火鍋店甜點這麼厲害，居然送上一整顆奶酪，老闆還加碼送提拉米蘇跟抹茶奶酪，說是要讓我們吃吃看，太好了吧～～

奶酪的甜度不高，奶香味很足，口感也很綿密紮實，小小一顆讓人很滿足，作為一餐的END很可以。

如果喜歡還能買回家，如果愛吃奶酪的朋友真的推推。

如果想吃高級肉的朋友不要太期待，但追求CP值高、吃飽吃滿足的朋友絕對可以來，午餐時間的人潮滿滿就是最好的證明，想吃記得先訂位，阿東自己也蠻喜歡這間餐廳的，有機會還會來二訪，推薦給大家囉。

峰御尚涮涮鍋物

地址：新北市三重區河邊北街100巷32號

電話：02 2972 6518

網址：https://www.facebook.com/fong.shabu/?locale=zh_TW

營業時間：每天早上11點至晚上8點半

文章來源：阿東的東食西遊 FB：歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda

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