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比網帥還網帥！不只極北 更是全台最有特色的「富貴角燈塔」

當白雲飄進藍天／ 文、圖／布魯

udn走跳旅遊／布魯

去過富貴角燈塔才知道，這座燈塔不僅漂亮，還是全台最有特色的燈塔。

富貴角燈塔始建於1896年，是為了台日之間的海底電纜舖設以及航路設備建置而興建，成為日人在台興建的第一座燈塔。原本是八角形的鐵塔，鋼材全部由日本運送過來。二戰時期受損於美軍的轟炸及長年的鏽蝕，於1962年改建成現在的混凝土八角建築，是全台唯二的八角形燈塔之一。

由於秋冬北海岸容易起霧，為了不讓燈塔隱沒在白霧中，因此富貴角燈塔外觀塗裝成黑白平行相間的寬條，這樣的顏色本島僅此一座(澎湖的目斗嶼燈塔是外島的唯一)。1981年又加設一座電霧號霧笛，發聲提醒航海人，也是全台唯一裝設霧笛的燈塔。而富貴角燈塔位於本島極北端，又使它具有地理上的特色。這些特色綜合起來，都使富貴角燈塔在台灣燈塔中占有舉足輕重的地位。

其實光看富貴角燈塔本身，就很有吸引力。有稜有角，挺立厚實，矗立在台灣的天之涯海之角，比網帥還網帥！

布魯去年（112年）七月前往時，將小車停在富費角公園停車場，由公園入口前往燈塔。

往燈塔的步道會經過老梅石槽海灘，每年的四、五月石槽因綠藻而變色，成為老梅的最特色景觀。布魯7月才來，石槽已被打回原色。

七月的燈塔步道上，天人菊盛開著，讓人錯覺到了澎湖。

老梅海灘的盡頭是風稜石景觀，北海岸的強風將黑色的安山岩吹蝕成有稜有角的岩石。

由富貴角公園入口走1公里大約20分，就可以到達燈塔。

富貴角燈塔直到2015年才開放進入園區參觀。

台灣的燈塔現在都劃歸交通部航港區管理，因此除了國旗，還會掛上航港局旗幟。

富貴角燈塔園區依地勢分為下層及上層，機房辦公室等都在下層，燈塔在上層。

燈塔塔身是八角形混凝土建築，是全台唯二的八角形燈塔之一（另一座是高雄燈塔)；而黑白相間顏色是為了在霧中容易識別，則是本島唯一。

燈塔頂端有陽台，方便維修人員作業。富貴角燈塔的公稱光程26.8浬，僅次於鵝鑾鼻燈塔，是全台第二亮的燈塔。

燈塔旁有另一座鐵塔，是因應此區秋冬容易起霧而架設的"電霧號"霧笛，每30秒鳴放一次（鳴3秒，靜27秒），現在還可運作。

富貴角燈塔園區的一個特色，是有一道空橋連接辦公室和燈塔，全台獨一無二。

布魯造訪的這天，天上的雲氣很給力，為燈塔營造出輝煌的氣勢。

園區後方直接臨海，也有風稜石的地質景觀。

燈塔園區還有２座防空碉堡，可作防空洞，也有射口用以防衛。

防空碉堡的射口對出去，就是台灣極北富貴角燈塔地標涼亭休憩區。

許多歷史悠久的燈塔都有日晷，輔助判定燈具開關時間。

布魯很喜歡台灣燈塔的附屬建築，感覺瞬間來到地中海。

參觀完富貴角燈塔，由燈塔前叉路可直接通往富基漁港，是買漁貨吃海鮮的好地方。

由富基漁港走到台2省道的公車站，就是石門區婚紗廣場，是新人拍緍紗的熱門地點，也會讓去拍照的人秒變網美喔。

富貴角燈塔

位置：新北市石門區富貴角

名稱：原名富基角燈塔，1972年改名為富貴角燈塔

興建年代：1896年始建(八角形鐵塔)，1962年改建(八角形混凝土塔)

燈塔諸元：塔高14.3M/ 燈高31.4M/ 公稱光程26.8浬

特色：本島唯一黑白色平行相間塗裝燈塔、全台唯一裝設霧笛燈塔(1981年增設)、台灣本島極北燈塔、全台唯一在園區內有架設空橋的燈塔、日本人在台最早興建的燈塔

收費：免費參觀

開放時間：週二至週日，4月~10月9:00~18:00；11月~3月9:00~17:00

交通資料：

自行開車：直接導航"富貴角公園停車場"，由公園入口步行1公里至燈塔。

大眾運輸：

1.於基隆火車站(城隍廟)搭862(往淡水)班車，至富貴角燈塔站下車，再步行1.4公里至富貴角燈塔。

2.於淡水捷運站2號出口到站前公車站，搭862(往基隆)、863(往金山)班車，至富貴角燈塔站下車；或716(台灣好行往野柳)，至富貴角燈塔風藝術營區站下車，再步行1公里至富貴角燈塔。

順遊景點：老梅石槽、富基漁港、石門婚紗廣場、石門洞、白沙灣、麟山鼻。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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