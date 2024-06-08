基隆美食半日遊！ 口袋清單推薦湯增茶飲、碼頭炸雞、七堵烤玉米、家傳三明治

這天中午在基隆那個備受爭議的東岸停車場樓上吃過午餐後就不知道要幹嘛，想到有一陣子沒去買湯增了，就去吧！

會知道這間不在鬧區的【湯增】是因為前幾年看了徐海莉的環島影片，她出發前會去湯增買一堆飲料放在車上慢慢喝到台南高雄墾丁或花蓮台東，這就讓我們印象深刻，於是就也去找來喝看看，這下一試成主顧，喝了好幾年，以下這幾張照片其實是 2021 年拍的。

因為照片是2021年拍得所以價格可能已經有所變動。

我們最喜歡湯增的就是她的天然茶飲，就算說是無糖，喝起來還是會甜，因為是新鮮現打果汁的甜味。

只有下面這張照片是當天拍的。

我是很推薦湯增的鮮橙葡萄柚綠茶，類似這種味道的知名店家就是嘉義的御香屋。但湯增的我現在很喜歡不加糖，因為喝起來其實也已經帶甜了。我有問過湯增的老闆，如果沒有指定要無糖的話，你們會怎麼加糖，老闆說它們加的糖量不是固定的，會根據當天水果的甜度，再補充適量的糖到飲料裡面，來讓每一杯的甜度差不多。不過我還是推薦不加糖的啦，健康又好喝。

湯增 鮮果頂級茶飲

評分：4.7

地址：201台灣基隆市信義區東信路200號

電話：02 2466 7333

營業時間：星期一～星期五：11:30 – 19:30, 星期六～星期日：14:30 – 19:30

每月1日會同步Google商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

買完湯增後想到在基隆港另外一頭的這家西八碼頭炸雞，這家在我口袋中很久了，大概一年前本來已經開車快到了，結果小朋友突然在車上展現人體湧泉（吐了），這才發現小朋友竟然發燒，趕忙打退堂鼓回家照顧小朋友再說。

這次很順利，小朋友沒有吐，順利來到這家西八碼頭炸雞。

路邊有很多車位，不用貪圖一定要停在店門口。

價格不算貴。

櫥窗內有各種炸好的部位，可見生意很好。

簡單買買雞腿雞翅和雞屁股，嚐個味道，畢竟才剛吃過午飯，不餓。

果然好吃，皮酥肉嫩的，雞皮因為裹了粉漿而增厚，吃得出雞皮內有店家的獨門佐料醃製過，是台式風味的炸雞。想吃到這種風味的炸雞，要不就是晚上的流動夜市，或者像是北投的陳季炸雞那種，再不然有些早市也是有賣，但西八碼頭炸雞還是有自己的風味，多一點甜一點蒜味吧。

我想比較講究規模尤其是衛生的人，應該會更想來西八碼頭炸雞買炸雞，而且一般鹹酥雞攤位並沒有賣這樣的炸雞，就很適合下午以後想吃台式炸雞的人來買。

西八碼頭炸雞

評分：4.3

地址：203台灣基隆市中山區中山二路113號

電話：0963 639 986

營業時間：星期一～星期日15:00 – 21:00

每月1日會同步Google商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

七堵家榛烤玉米

離開西八碼頭炸雞後，想起這家七堵的烤玉米因為超好吃所以已經吃過好幾次，看看時間剛好，就往七堵前進，而且因為我們不是第一次購買了，深知這家烤玉米的習性，於是路上就打電話給店家來訂購玉米，這樣可以減少現場等待的時間。

直接最大的80元烤玉米就訂了三隻，兩個大人一個四歲娃兒都超愛這家烤玉米，怕買兩支不夠小朋友分食。

這讓我想起之前經過金山北海岸時那個超有名的知味鄉烤玉米，我當年寫文章時店家已經超紅，每次經過人潮都洶湧到誇張，但最近幾年發現沒落了，去年我還是有買過，超貴，而且味道很普，店家如果再不知所進退恐怕就要考慮關門了。

而這家七堵的家榛烤玉米，成為我們疫情後的首選。當初其實是為了買附近超紅的家傳營養三明治而來，經過時發現怎麼這家不起眼的烤玉米是有人在排隊。要知道能夠讓人排隊的店家都應該有客觀的餐飲實力，所以當時我們就買了來吃看看，這下又是一試成主顧，每次經過七堵就想要買。

七堵的朋友聽我們說要去買玉米，就先提醒老闆好像沒在賣了，但我們還是順利買到，於是我就問老闆為什麼會這樣傳言，老闆說她之前去幫媳婦坐月子啦，所以大概有三個月沒有賣。這樣說來我們運氣挺好的呀，老闆才剛復出就被我們堵到。

這家烤玉米好吃在醬料，帶有沙茶感的甜味醬汁是重要核心，而且能夠緊緊的包覆每一顆玉米並且滲透其中是關鍵。有些烤玉米雖然看起來與這支很像，但是其實一咬下去就會皮肉分離，醬汁也沒有滲進玉米的縫隙內，味道就不夠透。

甜甜的真的超好吃，超推的啦！

七堵家榛烤玉米

評分：4.7

地址：206台灣基隆市七堵區南興路37號

電話：0938 198 836

營業時間：星期一～星期三 休息, 星期四～星期日 15:30 – 21:00

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七堵家傳營養三明治

剛才就說過這家七堵美食界最有名的家傳營養三明治了，其實在買烤玉米時就可以看見排隊人龍，下圖就是站在烤玉米的攤位往三明治的排隊人龍望去：

隨後我也加入排隊的行列：

拐過街角的全家便利商店後還要用 S 型迂迴繞一下。

就是為了買這家的營養三明治啦！

三明治的麵包其實是油炸出來的，這也成為這類營養三明治的特色。

本來想說買一個就好，但排隊那麼久，大概排了20幾分鐘，只買一個會有點不甘，所以最後決定買兩個。

事後證明買兩個是對的，就算是剛吃過炸雞，烤玉米，但營養三明治時在是太好吃，還是會被兩大一小給分光。

新鮮剛出爐的營養三明治真的好吃，酥香的麵包，裡面的火腿，滷蛋，小黃瓜，番茄，以及沙拉美奶滋，都搭配得天衣無縫。

至此真的吃太飽了⋯⋯

七堵家傳營養三明治

評分：4.6

地址：206台灣基隆市七堵區南興路28號

電話：0928 066 107

營業時間：星期一 休息, 星期二～星期三 14:30 – 20:30, 星期四 休息, 星期五～星期日 14:30 – 20:30

每月1 會同步Google商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

文章來源：隨裕而安 FB：隨裕而安

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