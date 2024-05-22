雙北人的最新熱點！「關渡碼頭貨櫃市集」開幕了 超Chill「河畔美景+14攤異國美食」 加大版「景觀噴泉」要打卡

最新「貨櫃市集」+1！不只有大稻埕碼頭貨櫃市集，更有最新的水岸景點「關渡碼頭貨櫃市集」正式登場，除了能一覽河畔風光外，還有多達14個異國美食攤位，韓式炸雞、義大利麵、鰻魚飯統統吃得到，北部人又多了一個夜晚放鬆的好去處。

圖／戀戀水綠臺北水利粉絲頁（曹正邦攝影）

圖／關渡碼頭貨櫃市集粉絲頁

關渡人衝！台北水利處參考「大稻埕碼頭貨櫃市集」成功案例，最新打造的「關渡碼頭貨櫃市集」於5/21盛大開幕，以長達3分半的高空煙火秀開啟新篇章。不僅能欣賞關渡的水岸風情，還有大家逛市集最愛的美食攤位，像是漢堡、沖繩飯糰、義大利麵、韓式炸雞、鰻魚飯、熱狗堡等異國好食，再到手沖咖啡、精釀啤酒等飲品，每個貨櫃屋都有不一樣的味蕾體驗。

圖／台北市水利處提供

圖／台北市水利處提供

除此之外，未來預計會與航運業者合作，推出往返關渡碼頭和大稻埕碼頭的定時航班，盡情享受淡水河畔的夕陽景緻和自然樣態。進一步打造「一日遊行程」以串連大稻埕碼頭貨櫃市集、迪化商圈、百年媽祖廟「關渡宮」、北投溫泉等景點，成為北部人放假行程安排的新選擇。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／戀戀水綠臺北水利粉絲頁（曹正邦攝影）

圖／戀戀水綠臺北水利粉絲頁（曹正邦攝影）

關渡碼頭貨櫃市集

地址：台北市北投區知行路360-1號

營業時間：週一至五16:00-22:00；週六、日12:00-22:00

粉絲專頁：https://www.facebook.com/Guandu.wharf

關渡碼頭景觀噴泉

噴水時間：6到9月 每日19:00-22:00