外地人都想Ｎ訪！信義區火鍋吃到飽免500 「肥牛山、蛤蠣山」無限續 專賣店等級「彩虹蛋糕、檸檬派」回本必吃

火鍋控清單加一！靠近捷運永春站的自助式火鍋吃到飽「想肉了」能以不到500元的實惠價格吃到肥牛山，培根牛、豬里肌、巴沙魚等肉品無限吃，各式火鍋料、時蔬小菜、現點炸物統統有，甜點櫃裡還有市價不斐的「彩虹蛋糕、檸檬派」都好吃必續。

圖／摘自Google地圖 網友葉子榮

圖／想肉了粉絲頁

免500元的火鍋吃到飽！位於台北市信義區的自助火鍋吃到飽「想肉了」擁有一批忠實顧客，除了基本的牛豬羊雞等肉品外，豬內臟、海鮮選擇也超豐富，蝦球、魚豆腐等多款火鍋料任你夾，能夠享用到火鍋專賣店等級的美味與吃Buffet的滿足感。有網友探店後留下評論，「台北市500以下我心中第一名」、「感覺價格有用在食材上」，雖然店內裝潢較接地氣，但食材新鮮度都是饕客認可說讚的。

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圖／摘自Google地圖 網友Vivi CHEN

在現點炸物部分，呼聲最高的「炸湯圓、銀絲卷」大人小孩都愛，必點必續，而「炸甜不辣」也是不點會後悔的好料之一。

圖／摘自Google地圖 網友May Chen

被火鍋吃到飽耽誤的甜點店？老闆強調是整家店成本最高的甜點櫃絕對不能錯過！不僅有提拉米蘇、輕乳酪、黑森林蛋糕、蛋塔，「檸檬派」更是好吃到被讚值得單獨賣，還有市售要價百來元的「彩虹蛋糕」，想吃幾塊吃幾塊，光吃蛋糕就讓人有回本的幸福感。

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此外，除了吃到飽方案外，小鳥胃也有「220元經濟餐」可以選擇，蔬菜5種以上、麻辣鴨血、滷肉飯、冰淇淋、飲料吃到飽，能夠吃巧吃飽又不撐。

而老闆也會隨時微調食材，常訪都不會膩。還有外地網友擔心再回訪會人太多、訂不到位置，表示「如果開在台中我們一定經常回訪」、「以後一定還要常來這邊吃」，想吃可以先電話預約喔。

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想肉了

地址：台北市信義區松山路443號1樓

營業時間：11:00-20:00（平日14:00-16:00休息）

收費方式：平日17:00前440元、17:00後480元；假日全天520元

電話：0966-309-601

粉絲專頁：想肉了