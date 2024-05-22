快訊

賴政府兩岸政策第一槍！ 台人任湖南政協委員遭註銷戶籍

跟進挪威！西班牙、愛爾蘭宣布承認「巴勒斯坦國」 以色列召回2大使

殺人未遂犯最新足跡曝光！搭捷運竄逃新北 高機率往「這裡」移動

外地人都想Ｎ訪！信義區火鍋吃到飽免500 「肥牛山、蛤蠣山」無限續 專賣店等級「彩虹蛋糕、檸檬派」回本必吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自Google地圖 網友葉子榮、Vivi CHEN、May Chen及想肉了粉絲頁
圖／摘自Google地圖 網友葉子榮、Vivi CHEN、May Chen及想肉了粉絲頁

火鍋控清單加一！靠近捷運永春站的自助式火鍋吃到飽「想肉了」能以不到500元的實惠價格吃到肥牛山，培根牛、豬里肌、巴沙魚等肉品無限吃，各式火鍋料、時蔬小菜、現點炸物統統有，甜點櫃裡還有市價不斐的「彩虹蛋糕、檸檬派」都好吃必續。

圖／摘自Google地圖 網友葉子榮
圖／摘自Google地圖 網友葉子榮

圖／想肉了粉絲頁
圖／想肉了粉絲頁

免500元的火鍋吃到飽！位於台北市信義區的自助火鍋吃到飽「想肉了」擁有一批忠實顧客，除了基本的牛豬羊雞等肉品外，豬內臟、海鮮選擇也超豐富，蝦球、魚豆腐等多款火鍋料任你夾，能夠享用到火鍋專賣店等級的美味與吃Buffet的滿足感。有網友探店後留下評論，「台北市500以下我心中第一名」、「感覺價格有用在食材上」，雖然店內裝潢較接地氣，但食材新鮮度都是饕客認可說讚的。

圖／想肉了粉絲頁
圖／想肉了粉絲頁

圖／想肉了粉絲頁
圖／想肉了粉絲頁

圖／摘自Google地圖 網友Vivi CHEN
圖／摘自Google地圖 網友Vivi CHEN

在現點炸物部分，呼聲最高的「炸湯圓、銀絲卷」大人小孩都愛，必點必續，而「炸甜不辣」也是不點會後悔的好料之一。

圖／摘自Google地圖 網友May Chen
圖／摘自Google地圖 網友May Chen

被火鍋吃到飽耽誤的甜點店？老闆強調是整家店成本最高的甜點櫃絕對不能錯過！不僅有提拉米蘇、輕乳酪、黑森林蛋糕、蛋塔，「檸檬派」更是好吃到被讚值得單獨賣，還有市售要價百來元的「彩虹蛋糕」，想吃幾塊吃幾塊，光吃蛋糕就讓人有回本的幸福感。

圖／想肉了粉絲頁
圖／想肉了粉絲頁

此外，除了吃到飽方案外，小鳥胃也有「220元經濟餐」可以選擇，蔬菜5種以上、麻辣鴨血、滷肉飯、冰淇淋、飲料吃到飽，能夠吃巧吃飽又不撐。

而老闆也會隨時微調食材，常訪都不會膩。還有外地網友擔心再回訪會人太多、訂不到位置，表示「如果開在台中我們一定經常回訪」、「以後一定還要常來這邊吃」，想吃可以先電話預約喔。

圖／想肉了粉絲頁
圖／想肉了粉絲頁

想肉了

地址：台北市信義區松山路443號1樓

營業時間：11:00-20:00（平日14:00-16:00休息）

收費方式：平日17:00前440元、17:00後480元；假日全天520元

電話：0966-309-601

粉絲專頁：想肉了

編輯推薦

Buffet 吃到飽 大台北美食 火鍋 炸物 甜點 蛋糕

相關新聞

外地人都想Ｎ訪！信義區火鍋吃到飽免500 「肥牛山、蛤蠣山」無限續 專賣店等級「彩虹蛋糕、檸檬派」回本必吃

火鍋控清單加一！靠近捷運永春站的自助式火鍋吃到飽「想肉了」能以不到500元的實惠價格吃到肥牛山，培根牛、豬里肌、巴沙魚等肉品無限吃，各式火鍋料、現點炸物、...

雙北人的最新熱點！「關渡碼頭貨櫃市集」開幕了 超Chill「河畔美景+14攤異國美食」 加大版「景觀噴泉」要打卡

最新「貨櫃市集」+1！不只有大稻埕碼頭貨櫃市集，更有最新的水岸景點「關渡碼頭貨櫃市集」正式登場，除了能一覽河畔風光外，還有多達14個異國美食攤位，...

並列第一的美味臭豆腐！部落客吃過的「2家最頂臭豆腐」 加映豪氣大份量名店

udn走跳美食／隨裕而安 我真的很愛吃臭豆腐，到處也吃過不少家，最後我覺得這兩家是我心目中並列的 NO.1，一起分享給大家。 師大分部臭豆腐新北永和店 愛吃臭豆腐的人可能多少有聽過很神秘

提早了！貓空「波斯花海」報到 樟樹步道賞花健行一日遊

【旅奇傳媒/編輯部報導】文山區樟樹步道多種花色的波斯菊，在豔陽下歡快地綻放，迎接初夏到來的同時，為遊客獻上浪漫多彩的畫面！ 台北市政府工務局大地工程處（簡稱大地工程處）表示，為整治並活絡貓空

把握黃金期！ 白石湖賞花快報 後湖溼地同心池畔「鐵砲百合花」即將盛開

【旅奇傳媒/編輯部報導】每年5月份正值春夏交替之際，正式進入百合花盛開時節，內湖白石湖社區的後湖溼地同心池畔，潔白無瑕的天使～鐵砲百合花即將盛開，花期預計從5月中旬至6月上旬，遊客可把握這段黃金期前往

帶著電腦就能坐上一整天！不限時又有插座，適合工作的中山商圈咖啡廳

走在熱鬧繁華的台北街頭，處處都飄散著迷人的咖啡香氣，尤其是引領流行的中山商圈，幾乎每條大街小巷都能看見裝潢時尚又富有特色的餐廳。其中不乏空間舒適且附設插座的不限時咖啡廳，對於自由接案者來說，在此一邊啜飲香濃咖啡一邊工作，肚子餓時還能來一塊蛋糕或甜點，無非是最佳的工作環境。以下就為您精選出7家最適合自由工作者的台北咖啡廳，作為明天出門上班的目的地！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。