北投人對不起了 這家要公開！吃1次變常客 CP值王者「低調漢堡排飯+半熟雙蛋」只要180元 曾創「3分鐘完售」紀錄
雙北最佛漢堡排飯！日本漢堡排登台引發排隊潮，相較於知名品牌的餐價，北投有間低調的美味丼飯專賣，同樣提供「漢堡排飯」搭配經典小菜和湯品，全店最高180元吃得超滿足。由於內行人都知道提早排隊搶吃，老主顧貼心叮嚀「想吃除了運氣還要有耐心，碰壁也不要灰心」。
北投人真的好幸福！在地超人氣的丼飯專賣「胖老闆」能以180元的超親民價格吃到最夯的「漢堡排飯」，標配的小菜、湯品份量十足，手掌大的厚實漢堡排覆上招牌半熟雙蛋，再淋上獨門靈魂醬汁，新客一吃都愛爆、Ｎ訪變常客，直接加入愛店口袋名單。不少人看到推薦文都直呼「太平價了吧！」、「會不會太欠吃」。
值得注意的是，胖老闆漢堡排每日限量，不論是排隊還是點餐都要速度快，畢竟曾創下「一開店3分鐘就售完」的驚人紀錄。隨著日本漢堡排品牌來台展店掀起熱潮，平時較少吃漢堡排的人若想先試試水溫，不妨衝衝這家或許能說是「全台最平價的漢堡排」，等你來驗證這超頂的CP值。
此外，據網友說法，通常一份餐就足夠飽了，如還不滿足，這邊同步推薦胖老闆的「泡菜炒豬肉」和「明太玉子燒」，料好實在、百元出頭加料吃超過癮。
胖老闆
地址：台北市北投區中央北路三段18號
營業時間：11:30-14:00、17:30-20:30（週六公休）
電話：02-2893-1955
粉絲專頁：胖老闆的丼飯
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