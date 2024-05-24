快訊

中捷被砍高中生父母選擇原諒凶嫌！呂母一封信內容曝光

地牛翻身！上午11時52分花蓮縣近海規模4.2淺層地震 最大震度3級

網路戰開打／國會改革場外失先機 國民黨能反守為攻急起直追？

北投人對不起了 這家要公開！吃1次變常客 CP值王者「低調漢堡排飯+半熟雙蛋」只要180元 曾創「3分鐘完售」紀錄

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自Google地圖 網友Tommy、lita Pan、成艾比
圖／摘自Google地圖 網友Tommy、lita Pan、成艾比

雙北最佛漢堡排飯！日本漢堡排登台引發排隊潮，相較於知名品牌的餐價，北投有間低調的美味丼飯專賣，同樣提供「漢堡排飯」搭配經典小菜和湯品，全店最高180元吃得超滿足。由於內行人都知道提早排隊搶吃，老主顧貼心叮嚀「想吃除了運氣還要有耐心，碰壁也不要灰心」。

圖／摘自Google地圖 網友Tommy
圖／摘自Google地圖 網友Tommy

北投人真的好幸福！在地超人氣的丼飯專賣「胖老闆」能以180元的超親民價格吃到最夯的「漢堡排飯」，標配的小菜、湯品份量十足，手掌大的厚實漢堡排覆上招牌半熟雙蛋，再淋上獨門靈魂醬汁，新客一吃都愛爆、Ｎ訪變常客，直接加入愛店口袋名單。不少人看到推薦文都直呼「太平價了吧！」、「會不會太欠吃」。

圖／摘自Google地圖 網友lita Pan、梨啾啾
圖／摘自Google地圖 網友lita Pan、梨啾啾

值得注意的是，胖老闆漢堡排每日限量，不論是排隊還是點餐都要速度快，畢竟曾創下「一開店3分鐘就售完」的驚人紀錄。隨著日本漢堡排品牌來台展店掀起熱潮，平時較少吃漢堡排的人若想先試試水溫，不妨衝衝這家或許能說是「全台最平價的漢堡排」，等你來驗證這超頂的CP值

圖／摘自Google地圖 網友yuchi、Tom
圖／摘自Google地圖 網友yuchi、Tom

圖／摘自Google地圖 網友Sonia Huang
圖／摘自Google地圖 網友Sonia Huang

此外，據網友說法，通常一份餐就足夠飽了，如還不滿足，這邊同步推薦胖老闆的「泡菜炒豬肉」和「明太玉子燒」，料好實在、百元出頭加料吃超過癮。

圖／摘自Google地圖 網友成艾比
圖／摘自Google地圖 網友成艾比

胖老闆

地址：台北市北投區中央北路三段18號

營業時間：11:30-14:00、17:30-20:30（週六公休）

電話：02-2893-1955

粉絲專頁：胖老闆的丼飯

菜單。圖／胖老闆的丼飯粉絲頁
菜單。圖／胖老闆的丼飯粉絲頁

編輯推薦

CP值 丼飯 北投 吃到飽 大台北美食 漢堡

相關新聞

北投人對不起了 這家要公開！吃1次變常客 CP值王者「低調漢堡排飯+半熟雙蛋」只要180元 曾創「3分鐘完售」紀錄

雙北最佛漢堡排飯！日本漢堡排登台引發排隊潮，相較於知名品牌的餐價，北投有間低調的美味丼飯專賣，同樣提供「漢堡排飯」搭配經典小菜和湯品，全店最高180元吃得超滿足。...

陽明山繡球花季懶人包！3大「最美農家花田」打卡景點推薦

每年5月中旬至6月，是陽明山竹子湖繡球花盛放的季節，也是網美最愛、婚紗齊飄的浪漫時刻！今年繡球花季，北市府與農會推出「海芋繡球印卡讚」，網美與繡球花同框可獲得拍立得照片，趕進步入滿山遍野露紅煙紫繚繞的

外地人都想Ｎ訪！信義區火鍋吃到飽免500 「肥牛山、蛤蠣山」無限續 專賣店等級「彩虹蛋糕、檸檬派」回本必吃

火鍋控清單加一！靠近捷運永春站的自助式火鍋吃到飽「想肉了」能以不到500元的實惠價格吃到肥牛山，培根牛、豬里肌、巴沙魚等肉品無限吃，各式火鍋料、現點炸物、...

雙北人的最新熱點！「關渡碼頭貨櫃市集」開幕了 超Chill「河畔美景+14攤異國美食」 加大版「景觀噴泉」要打卡

最新「貨櫃市集」+1！不只有大稻埕碼頭貨櫃市集，更有最新的水岸景點「關渡碼頭貨櫃市集」正式登場，除了能一覽河畔風光外，還有多達14個異國美食攤位，...

並列第一的美味臭豆腐！部落客吃過的「2家最頂臭豆腐」 加映豪氣大份量名店

udn走跳美食／隨裕而安 我真的很愛吃臭豆腐，到處也吃過不少家，最後我覺得這兩家是我心目中並列的 NO.1，一起分享給大家。 師大分部臭豆腐新北永和店 愛吃臭豆腐的人可能多少有聽過很神秘

提早了！貓空「波斯花海」報到 樟樹步道賞花健行一日遊

【旅奇傳媒/編輯部報導】文山區樟樹步道多種花色的波斯菊，在豔陽下歡快地綻放，迎接初夏到來的同時，為遊客獻上浪漫多彩的畫面！ 台北市政府工務局大地工程處（簡稱大地工程處）表示，為整治並活絡貓空

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。