碧潭水舞煙火盛宴5月29日開幕 大稻埕7月接力閃耀夜空

【旅奇傳媒/編輯部報導】2024碧潭水舞季活動5/17盛大開幕，由「優人神鼓」及「優人神鼓青年優人」接力演出精采人水共舞，讓人讚不絕口。今年碧潭水舞為創造更豐富的視覺饗宴，安排在5/29、6/5、6/12、8/14及8/21各周三20:00，安排長達300秒煙火施放。絕美煙火點亮碧潭夜空，搭配躍動水舞共同演出，展現碧潭獨有的空舞及水舞共演，襯著碧潭河岸及吊橋光雕夜色，邀請民眾一起來碧潭廣場近距離享受花火綻放的浪漫與感動。

新北市政府觀光旅遊局楊宗珉局長表示今年與台北市一起攜手合作，帶來一場場震撼的煙火盛宴，為雙北夜空添上一抹奪目的色彩。繽紛煙火於新北新店碧潭綻放，隨後7/17、7/24、7/31及8/10於台北市大稻埕閃耀，為城市的夜晚增添亮麗風采。8/14及8/21，煙火將再度回歸新北新店碧潭，持續為雙北夜空燃放迷人光芒。今年碧潭煙火以躍動扇形燃放，搭配各種花類像是綠大麗、閃菊及變色花束煙火，搭配絢麗水舞舞動，展現不同層次與高度「空舞」及「水舞」一同綻放，發揮出最佳視覺效果，帶給民眾一場視覺與聽覺的盛宴！

▲水舞躍動、絢彩雷射燈光與碧潭吊橋互相輝映，打造多重感官享受。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

此外，碧潭煙火由專業團隊及國內知名煙火大廠研製，採用國際級煙火規格，並遵照煙火作業安全標準施作，具備高規格安全維護及專業性，每一個環節步驟，皆經過慎密的設計與協作，每一秒絢爛的瞬間，都是專業煙火技師們遵守最高安全指示，確保煙火施放順利進行。

新北市政府觀光旅遊局呼籲前來欣賞煙火的民眾，新店碧潭位於捷運綠線新店站旁，出站步行即可抵達碧潭園區，交通便利，歡迎大家搭乘大眾運輸前往，減少交通壅塞。此外，考量碧潭煙火施放期間，特別在煙火施放前5分鐘至施放期間（19:55-20:05），將實施碧潭吊橋通行管制，以避免過度聚集造成安全疑慮。請民眾於管制時段避開碧潭吊橋通行，以確保大家的安全。更多新北旅遊資訊請上新北市觀光旅遊網及新北旅客臉書粉絲專頁查詢！

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