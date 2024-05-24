陽明山繡球花季懶人包！3大「最美農家花田」打卡景點推薦

每年5月中旬至6月，是陽明山竹子湖繡球花盛放的季節，也是網美最愛、婚紗齊飄的浪漫時刻！今年繡球花季，北市府與農會推出「海芋繡球印卡讚」，網美與繡球花同框可獲得拍立得照片，趕進步入滿山遍野露紅煙紫繚繞的夢幻仙境吧！

位於陽明山國家公園共生的農村聚落，以田園景致、海芋以及繡球花的花卉美景為亮點。繡球花又名紫陽花、八仙花，目前竹子湖地區種有7至8個品種的繡球花，且繡球花隨著土地酸點值不同，生長的顏色也不同，土壤呈酸性會長出藍紫色的花球；土壤呈鹼性則會長出粉紅或紅色的花球，讓人沉浸在五彩繽紛的浪漫氣氛中，拍出一張張奇蹟美照！

陽明山竹子湖地圖。圖片來源｜台北市政府

每年5月中旬至6月，是陽明山竹子湖繡球花盛放的季節，「曹家花田香」設置粉紅電話亭，吸引網美拍照。圖片來源｜台北市政府

繡球花拍照景點推薦

選家農家花園進入吧

在陽明山賞繡球花的景點非常多，最著名的是位於陽明山湖田國小旁的「水車寮水圳步道」周圍，伴隨著淙淙水聲，行走於阡陌之中，步道雖然僅470公尺，途中有溪岸、林蔭、田園及花卉風貌，毫不遜色。而步道沿線除了有美景可看，也蘊含的人文歷史更是代表著當地農業的脈動。在過去，這步徑即為當地農民運送稻米的路徑，因此步行於水車寮步道時也能看見與農耕相關的造景，保存著水車寮種稻時期的歷史記憶。

想要盡情拍攝網美照，不妨選擇其中一家農家花園進入，除了可以欣賞花田、拍照打卡，農家多提供咖啡茶飲、餐點，團體也可以事先預約導覽、手作課程，深入認識當地的人文自然特色，親手製作乾燥花等，悠閒地度過一日的繡球花小旅行。

大梯田花卉生態農園

提供一日導覽手作體驗之旅

大梯田花卉生態農園，滿山遍野的花朵依循梯田層次盛放，是最經典的畫面。圖片來源｜大梯田花卉生態農園

位在竹子湖產業道路內的大梯田花卉生態農園，顧名思義就是以梯田的場景著稱，滿山遍野的花朵依循梯田層次盛放，是最經典的畫面。

大梯田花卉生態農園5～6月繡球花在層層梯田間綻放，散發幸福氣息。圖片來源｜大梯田花卉生態農園

這裡2月有潔白如雪的海芋，3月有成串的紫藤與粉嫩吉野櫻相約比美，5～6月繡球花在層層梯田的田埂間綻放，散發幸福氣息。四季皆有不同的繁花盛開，是令人心曠神怡的世外桃源。

大梯田花卉生態農園提供DIY體驗活動。圖片來源｜大梯田花卉生態農園

大梯田提供10人以上團體預約導覽，例如到訪蓬萊米故事館、高家祖厝、水車寮步道、猴崁步道、曹家祖厝、青楓步道、海芋環溪步道等地，一日之旅可以早上導覽，中午在大梯田享用田園午餐，下午DIY體驗活動，例如田野採集鮮花提籃、鮮花捧花教學、繡球花扦插教學等。

大梯田花卉生態農園

．地址：台北市北投區竹子湖路33-7號

．費用：門票150元(可抵100元消費)、導覽每人150元、午餐300元、DIY體驗費用視項目而定。

．交通：捷運石牌站搭小8、128公車；捷運北投站搭小9、129公車，「竹子湖站」下車

曹家花田香

營造復古農家氛圍

曹家花田香營造出具有復古氛圍的農家面貌。圖片來源｜曹家花田香

「曹家花田香」與大梯田花卉生態農園比鄰，自清朝以來，這片廣達千坪的梯田約有三分之二皆由曹氏家族所開墾，至今已有兩百年的歷史。在轉型為觀光花田後，大部分面積皆栽植各種花卉，包括繡球花、鳳仙花、櫻花、波斯菊等，每到花季，盛大瑰麗的花海場面總是讓人留連忘返。

曹家花田香能嘗試各種花藝創作體驗。圖片來源｜曹家花田香

來到這裡，除了可以採摘不同季節的特色花卉，還能嘗試各種花藝創作體驗，例如小品盆栽組合、花束DIY、乾燥花設計、以及限量花系列手工餅干製作等。此外，農園主人也在花田邊的「資材室」特別陳設許多古早年代用品，營造出具有復古氛圍的農家面貌。

曹家花田香

．地址：台北市北投區竹子湖路33-7號

．費用：門票150元(可抵100元消費)

．交通：捷運石牌站搭小8、128公車；捷運北投站搭小9、129公車，「竹子湖站」下車

高家繡球花田

三大園區花田 發展全台最大花田

高家繡球花田是婚紗攝影最鍾愛的拍照勝地。圖片來源｜高家繡球花田

傳承世代的高家，是陽明山竹子湖最著名的繡球花農家，也是婚紗攝影最鍾愛的拍照勝地，目前已從竹子湖水車寮第一園區，擴展至水尾第二園區、貢寮溪第三園區，其中貢寮溪第三園區佔地超過萬坪的場域，堪稱台灣最大的繡球花田。

高家繡球花田發展出台灣最大的繡球花田。圖片來源｜高家繡球花田

水車寮第一園區伴隨水車寮的經典風光，途中有溪岸、林蔭、田園及花卉風貌；水尾第二園區花色偏淡雅單純，散發小清新味道，場地較第一園區寬闊平坦；貢寮溪第三園區：成為賞花新秘境花園，花團錦簇的繡球花，五彩繽紛地在萬里山區綻放。

高家繡球花田 第一園區

．地址：台北市北投區竹子湖路17-2號

．費用：門票200元（可抵100元消費）

．營業時間：08:00-18:00

．交通：小8或小9公車至竹子湖派出所或是湖田橋站下車

竹子湖繡球花季推出「海芋繡球印卡讚」活動。圖片來源｜台北市政府

海芋繡球印卡讚

繡球花打卡美照即時呈現

竹子湖繡球花季延續今年海芋季主題，推出「芋見小時候」為花季主題風格，掀起懷舊、童趣風，吸引民眾拍照，成為打卡熱點。

2024竹子湖繡球花季活動於即日起至6月23日，有相當豐富的系列活動，例如郊外踏青「微出遊」活動，於每周二及周四民眾可報名參加竹子湖深度體驗初夏繡球花農遊之旅，每人600元，十人即成團，目前已開放預約中，可電洽北投區農會推廣部報名；5/18-6/23期間假日辦理免費生態人文導覽活動；另今年特別與「春一支」合作推出竹子湖花季農園限定冰棒，於各農園熱烈販售中；此外，為增加在地農民展售機會，6/8-6/10端午連假期間更有規劃熱鬧的「巴島柑嬤店」市集，現場不僅有豐富的特色農特產，還有胖卡車販售多樣美食；5/25、6/8、6/10還有印卡讚活動，只要在繡球花農園打卡拍照，於指定地點秀出你在竹子湖拍攝的手機照片，即可免費印出花田美照，讓旅客在竹子湖留下寶貴夏日花田回憶。

台北市政府2024「花IN台北」，推廣台北一年四季都有花可賞，竹子湖繡球花季(2024年5月17日~6月23日)推出「海芋繡球印卡讚」，只要在指定時間地點，秀出在竹子湖拍攝的「手機照片」，就幫忙印出拍立得照片(每人限洗2張)，讓繡球花打卡美照即時呈現。

．地點：頂湖展望台、巴島柑嬤店市集會場

．官網：https://flowersfestival.taipei/

大地酒店

推出探索花海專案 賞花專車來回接駁

大地酒店擁有全台獨特人造雪景的大眾風呂。圖片來源｜大地酒店

大地酒店今年特別與陽明山竹子湖地區，知名的繡球花店家「財福」攜手合作，5月20日至6月14日季節限定，推出盡情享受大自然魅力的「花現大地」專案，專案售價為9,800元。

入住期間將帶您探索繡球花之鄉的美麗世界，旅客只需身著輕便衣裝，搭乘飯店最舒適的接駁車，沿途欣賞山林之美，抵達後即可享受花田主人精心準備的下午茶點及美味飲品，另外還有以環保理念製成的環保扇以及無毒環保壓縮木漿棉，將當作伴手禮送給這趟夏日旅程中來訪參觀的遊客。

憑專案入住贈送The Gaia SPA 500元抵用券。圖片來源｜大地酒店

結束一天的探索之後，大地酒店除了有最舒服的床榻，每個房間都附設足以療癒身心的溫泉浴池外，大眾風呂更擁有全台最獨特的人造雪景，讓旅客徜徉在北投專屬的「美人湯」中，累積的疲勞將瞬間退散。夜間還有Happy Hour時段的特别驚喜，隔天則附贈兩客豐盛早餐，再贈送SPA 500元抵用券，讓旅客全面享受身心靈的完美調和。

大地酒店

．地址：112台北市北投區奇岩路1號

．電話：02-5551 8888

．官網：https://www.thegaiahotel.com/

欣傳媒 BY 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301283