湖景第一排！大湖公園旁悠閒庭院餐廳「波諾義大利料理」，窯烤比薩必點

大湖公園美食推薦，內湖最知名的大湖公園不只有悠閒湖景跟落羽松可以欣賞，周邊難度不高的白鷺鷥登山步道也是很多大人小孩最喜歡親近大自然的地方，今天就來推薦位在大湖公園旁的波諾義大利料理-台北店，他分別在新竹跟台北各有一間店，台北店就在大湖公園靠近錦帶橋這邊，很多登山完的名種或是親子家庭都會選擇來這邊聚餐，或是外帶窯烤比薩回家享用，假日的時候人潮還蠻多的，建議大家先上網路訂位比較好，外帶提前預訂也享85折優惠喔。

波諾義大利料理-台北店｜戶外環境

波諾義大利料理環境非常悠哉，可以停大湖公園地下停車場再走進來，門口就有一塊小庭園，掛上小燈泡帶點異國風情，從這邊拍過去就是錦帶橋當背景，吃完飯還能到大湖公園走走，非常愜意。

波諾義大利料理-台北店｜內用區

室內環境很寬敞耶，位置也挺多的，用餐空間裡點綴了很多綠意植栽，還有一棵原生樹木，用了玻璃框架把它完整保留，坐在周邊用餐彷彿置身森林裡。

我們訂到了這一區窗邊空間，氣氛很棒，庭院綠意全部擁入眼簾。

波諾義大利料理-台北店｜菜單

最近波諾換了新菜單，整體來說餐點價位不低，屬於中價位，基本低消一人350元，7歲以下不用低消，有比薩跟義大利麵、燉飯做選擇，口味都可以分開搭配。

波諾義大利料理-台北店｜推薦菜色

威尼斯白酒蛤蜊

這個清炒系列已經不再菜單上了，現在都是搭配紅、白、青、橘、肉醬，五種味道，但我們都很愛這個白酒蛤蜊，肉質很肥美，也很爽口。

乾煎皇后牛筆管麵

應該跟現在新菜單的板腱牛+肉醬+筆管麵這個組合一樣，牛肉煎到香氣四溢，筆管麵也非常入味，肉醬香氣不會太膩口，撒上乳酪絲增添層次。

核桃蜂蜜綜合起司

這一款甜鹹風味的比薩還點的到，三種起司交疊出牽絲的口感，上面擺上核桃有點衝突，但豐富了咬勁，特別的是淋上甜甜的龍眼蜜，第一口會覺得很神奇，但最後越吃越上癮，窯烤的邊邊帶著焦香，我自己很喜歡耶。

酥炸脆薯

之前升級套餐是搭配脆薯，現在新菜單是雞丁，薯條的部分也是有單點的品項，我們覺得薯條很好吃耶，小朋友超愛，一下子就吃光光，脆脆的又不含油。

巧克力熔岩蛋糕

熔岩巧克力真的是冰火交融的口感，一切開就像火山熔岩一樣，巧克力滑順的流出來，味道很濃郁，跟一旁的香草冰淇淋一起享用太幸福了。

紅茶

喝起來挺順口的，整體來說波諾的餐點都很好吃，環境也很讚，只是價位高了點啦。

波諾義大利料理-台北店

評分：4.2

地址：114台北市內湖區大湖街168巷16號

電話：0227960508

營業時間：三~日 12:00–20:00

公休日：一、二

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備註：24hr 即時訂位：https://reurl.cc/ARqkY3

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文章來源：小咪ma．吃喝玩樂趣 FB：小咪ma．吃喝玩樂趣

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