把握黃金期！ 白石湖賞花快報 後湖溼地同心池畔「鐵砲百合花」即將盛開

同心池畔鐵炮百合花盛開照。 圖：台北市政府工務局大地工程處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】每年5月份正值春夏交替之際，正式進入百合花盛開時節，內湖白石湖社區的後湖溼地同心池畔，潔白無瑕的天使～鐵砲百合花即將盛開，花期預計從5月中旬至6月上旬，遊客可把握這段黃金期前往賞花。

▲同心池景觀。 圖：台北市政府工務局大地工程處／提供

百合花形似古代樂器「嗩吶」，所以鄉下人又稱它為「古吹花（台語發音）」，花朵盛開時隨風搖曳，彷彿吹奏著迎賓曲歡迎遊客到來，此外花色純白常被視為純潔無瑕之象徵，且名稱又有「百年好合」寓意，自古即被視為吉祥喜慶的象徵。內湖白石湖社區擁有純淨水質與肥沃土壤，相當適合百合花生長，在著名景點白石湖吊橋北端的後湖溼地，藏有一處被鐵砲百合花包圍的同心池，池畔周邊經台北市政府工務局大地工程處精心打造，除有永結亭及古錐埤觀景平台等休憩空間，更連結了春秋步道及夫妻樹等相關景點，讓遊客可以放慢腳步駐足，輕鬆感受夏日氣息。

▲白石湖吊橋。 圖：台北市政府工務局大地工程處／提供

白石湖社區是台北市第一個休閒農業區，自白石湖吊橋啟用後，串聯大地處設置的多項設施及步道，大大的提升了當地整體觀光休閒品質，而當地除了冬季盛產草莓外，其他季節也有各種花卉（如桃金孃、同心池的荷花等）可供觀賞，遊客可於白石湖欣賞百花奔放的魅力，除了健行賞花，還可體驗悠閒自在的農閒生活。

自行開車可由成功路交流道，往東湖方向左轉金龍路，再經碧山路，並依循路標至碧山巖（停車場），再利用白石湖吊橋徒步遊覽；大眾運輸可於內湖捷運站利用大眾交通工具搭乘公車小2、小2（區間車）前往。

▲鐵炮百合近照。 圖：台北市政府工務局大地工程處／提供

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