提早了！貓空「波斯花海」報到 樟樹步道賞花健行一日遊

【旅奇傳媒/編輯部報導】文山區樟樹步道多種花色的波斯菊，在豔陽下歡快地綻放，迎接初夏到來的同時，為遊客獻上浪漫多彩的畫面！

▲波斯菊綻放近照。 圖：台北市政府工務局大地工程處／提供

台北市政府工務局大地工程處（簡稱大地工程處）表示，為整治並活絡貓空地區，近年持續辦理「三貓計畫2.0」，其中樟樹步道透過長期的維護及營造，現已是台北市出外踏青的好去處，一年三期的步道花海更是吸引遊客前來的一大亮點。原本預計於5月下旬亮相的波斯菊因近期氣候狀況提前開始綻放，也意外提早了今年的繽紛花景。

▲樟樹步道路線平緩。 圖：台北市政府工務局大地工程處／提供

今年的波斯菊為粉色、紅色和白色等多種花色混種，期待能讓到訪的遊客感受與以往不同的花海風格。此外，不同顏色所代表的花語也有所不同，如粉色象徵「純潔」，紅色代表「愛情」、「和諧」，白色則有「優美」、「美麗」的涵義，遊客賞花之餘也可以拍照留念，記錄花朵中蘊含的美好寓意。

▲樟樹步道的波斯菊提前綻放。 圖：台北市政府工務局大地工程處／提供

作為台北大縱走第7段之一的樟樹步道，路線平緩且距離適宜，沿途還設有牛車、水車、涼亭、水梯田、轉轉穀倉等富含特色的設施意象，是能讓到訪遊客輕鬆體驗健行樂趣的登山步道。步道周邊亦有在地特色茶莊、壺穴吊橋、指南宮祈福山徑及竹柏參道等多處人文場所及自然景觀，是一日遊的理想選擇；詳情資訊請於「台北市政府工務局大地工程處」官網查詢。

牛車花景。 圖：台北市政府工務局大地工程處／提供

樟樹步道位在台北市文山區貓空纜車—貓空站旁，自「動物園站」出發，可搭乘貓空纜車於貓空站下車，步行約6分鐘即可抵達步道入口；或搭乘「棕15」或「小10」公車，於「貓空纜車站」下車，步行約6分鐘即可抵達步道入口。

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