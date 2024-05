台北大安伊普索酒店亮點曝光！以華語流行音樂為主題、101景觀房

凱悅酒店集團(Hyatt Hotel Group)繼 34 年前在台開設台北君悅酒店後,子樂酒店集團(Riant Hotel Group)攜手凱悅酒店集團,於台北市打造第二家凱悅酒店—台北大安伊普索凱悅尚選酒店,汲取華語流行音樂元素,聯手台中知名酒吧 LayLow 以及燈光詩人賴雨農,打造全台絕無僅有的旅宿風格及體驗!

台北大安伊普索凱悅尚選酒店,華語流行文化貫穿整間酒店,融合東區元素與復古風格,打造一間獨一無二的時髦精品酒店。圖片來源|欣傳媒

台北大安伊普索凱悅尚選酒店(EPISODE Daan Taipei, JdV by Hyatt)位於東區,鄰近忠孝復興站之精華地段,共 136 間客房,於 5 月 14 日開始試營運。

走進台北大安伊普索凱悅尚選酒店,映入眼簾的是台灣塗鴉先鋒藝術家Reach的塗鴉,旅客Check in之處不是一般飯店大廳,而是「伊普索」酒店品牌標誌的全天式社交空間「SOCIAL Lounge」,既像客廳又像酒吧,整面牆陳列精選的經典、絕版音樂唱片,結合音樂、調酒、餐食及文藝元素,華語流行文化貫穿整間酒店,融合東區元素與復古風格,打造一間獨一無二的時髦精品酒店。

台北大安伊普索凱悅尚選酒店,每間客房都有精心收集到的經典二手CD與仿古唱盤。圖片來源|欣傳媒

每間客房都有精心收集到的經典二手CD與仿古唱盤,讓入住旅客得以欣賞音樂,舉凡周杰倫、五月天等華語流行音樂專輯、以及國外經典唱片都成為房間案頭陳設,讓人拍案叫絕,經歷過華語金曲年代的六七年級生,一踏入飯店即會有熟悉的感覺。

(左一至右) LayLow 執行總監凱傑、LayLow 設計總監 Jack、子樂酒店總裁詹偉立 Aaron、十聿照明設計創辦人賴雨農 Uno Lai、REACH Studio 創辦人 Reach。圖片來源|台北大安伊普索凱悅尚選酒店

打造有靈魂的文創酒店

以華語流行音樂為主題

「我們想要在台北創造一間夢幻、有靈魂的飯店。」子樂酒店總裁詹偉立 Aaron表示,旅客住宿飯店,不一定需要大廳,但他們需要休閒與社交,台北大安伊普索打破制式飯店樣貌,許多膾炙人口的華語流行歌曲皆以東區為背景,東區代表華語流行文化重鎮,所以以音樂為主題,創造這樣一間文創酒店,台北大安伊普索隸屬於「凱悅尚選酒店」(JdV by Hyatt),正吻合充滿活力的獨立酒店定位精神。「我們是以做民宿的熱情,打造國際級酒店。」他如此比喻。

台北大安伊普索凱悅尚選酒店,與街頭藝術家 REACH 合作,以街頭藝術方式說出酒店設計的故事。圖片來源|欣傳媒

大安伊普索凱悅尚選酒店也是繼新竹伊普索酒店(EPISODE Hsinchu)之後的第二間伊普索酒店,大安EPISODE 找到理念及品味不謀而合的台中指標酒吧 LayLow 團隊,打造 The SOCIAL by LayLow 複合式空間,並與十聿燈光設計聯手,從大廳到客房,設計、色調、擺飾、家具、燈具等,一同塑造台灣絕無僅有的旅宿風格。此外,更與街頭藝術家 REACH 合作,以街頭藝術方式說出酒店設計的故事,於試營運期間於酒店一樓進行行動藝術創作。

台北大安伊普索凱悅尚選酒店菜單以音樂卡帶設計。圖片來源|欣傳媒

The SOCIAL by LayLow

新形態社交沙龍

延續 EPISODE 品牌獨有空間 — SOCIAL,為每個人所敞開的行政酒廊概念為核心,與台中知名酒吧 LayLow 合作,結合音樂、調酒、餐食及文藝,將飯店傳統的大廳區域打造成宛如家裡客廳那般慵懶舒適的空間,打造 The Social by LayLow,引進由 LayLow 首席調酒師 Connor 創造出多款富有台灣氣息與記憶的特色茶果酒及特色精釀啤酒,多款 LayLow 獨家風味料理,也將美味原封不動複製到大安 EPISODE。

The SOCIAL by LayLow ,隨時都能感受美食、調酒、音樂與文藝匯聚於此的鬆馳感。圖片來源|欣傳媒

The SOCIAL by LayLow 更安排 DJ、Jazz 現場 Live 演出,讓不管是酒店房客、鄰里居民或是小酌的潮流人士,隨時都能感受美食、調酒、音樂與文藝匯聚於此的鬆馳感。每位入住大安 EPISODE 的房客,不只可在此可享受每日一小時紅白酒暢飲、全日免費零食及飲品,更可每日兌換一杯現磨精品咖啡,嚴選從生產到烘豆都不假他人之手的 Coffee Stopover 咖啡豆。

台北大安伊普索凱悅尚選酒店20坪套房。圖片來源|欣傳媒

延續品牌精神 – Less but Better

客房頂級貼心備品一應俱全

大安EPISODE延續 EPISODE 創始精神 — Less but Better,持續升級人們重視的元素,精選最頂級備品及服務,簡化及去除許多已過時的飯店服務項目與營運模式。

客房設計以溫暖色系為主色調,並選用柔和線條家俱及毛毯,打造溫度及設計兼具的摩登復古風格,每房更擺放復古唱片播放器及精選華語唱片,讓旅人穿梭回華語金曲年代。

客房沙發床可延展放大,便於家庭、閨密多人入住。圖片來源|欣傳媒

客房選用五星飯店等級席伊麗床墊、400 織厚實柔軟布巾,悉心照顧旅人睡眠,開幕期間提供按摩刮痧板、枕頭噴霧、絲質眼罩、降噪耳塞及 Greenergize 綠量超級食物包。沐浴品精心選用紐約現代保養品牌 MALIN+GOETZ,備有泡澡舒緩浴鹽、面膜,並選用韓國髮廊御用品牌 UNIX 吹風機,為旅人溫柔褪去一天旅途疲憊。

露台設有浴缸的房型,能邊泡澡、邊欣賞東區迷人夜色。圖片來源|欣傳媒

55 吋 Samsung 智慧電視更是為現代旅人所精選,在旅程結束的一天,不管是以藍牙音響播放一首最愛的歌曲、打開 Netflix 追影集或是隨機撥放每月更新的百部藍光電影,都可以輕鬆操作。Nespresso 膠囊咖啡機及茶包,讓旅人於午後在陽台享受台北市日落景色,或是窗邊凝視 101 夜景,都成最佳良伴。

台北大安伊普索凱悅尚選酒店八樓以上部分面向客房,座擁台北 101 景色。圖片來源|台北大安伊普索凱悅尚選酒店

擁有看得見台北 101客房

為寵物提供頂級乳膠床墊

大安EPISODE 共計 136 間客房,共有12種房型,八樓以上部分面向客房,座擁台北 101 景色,能觀賞到跨年煙火,同時具備私人露臺、泡澡式浴缸以及雙洗臉盆的經典房型;寬敞觀景房擁有席伊麗特製超大規格床,並備有訂製沙發床,沙發床可延展放大,便於家庭、閨密多人入住;露台設有浴缸的房型,能邊泡澡、邊欣賞東區迷人夜色。此外,館內限量的 20 坪經典套房,選用精品家具、雙洗手槽、獨家挑高空間、獨立客廳及 85 吋 B&O 電視,提供奢華體驗。

大安 EPISODE 也是寵物友善飯店,房內提供 macarro 馬卡兒頂級乳膠床墊。圖片來源|台北大安伊普索凱悅尚選酒店

大安 EPISODE 也是寵物友善飯店,歡迎主人攜帶毛小孩共同入住,房內提供 macarro 馬卡兒頂級乳膠床墊,並與發源自紐約的時尚寵物品牌 PEHOM 合作,提供 PEHOM 底座加高保護毛孩脊椎的舒芙蕾飼料及水碗,為毛孩提供舒適的旅程。

台北大安伊普索凱悅尚選酒店入口。圖片來源|台北大安伊普索凱悅尚選酒店

開幕獨家優惠 – 500 點獎勵積分

德州鮮切牛排將供應早餐

酒店一樓將由 Texas Roadhouse 德州鮮切牛排及 CAFÉ!N 硬咖啡進駐,於餐廳開幕後入住酒店房客即可享用由 Texas Roadhouse 提供的美味早餐,同時這也是全球首間供應早餐的 Texas Roadhouse 分店。

凱悅集團為慶祝台北市第二家凱悅酒店正式開幕,自 2024 年 6 月 1 日至 2024 年 9 月 1 日入住大安 EPISODE,並於官網以標準房價訂房,即可賺取額外 500 點獎勵積分。

大安 EPISODE 更與 10/10 Group 旗下前衛潮流香氛策選通路 10X 合作,推出套房限定限量過夜梳洗包,於 6 月 1 日預訂入住套房即可獲得,數量有限送完為止,包括受時尚媒體 GQ 評選為全球最佳口腔護理品牌 — 瑞典 SELAHATIN 的香氛牙膏和口腔噴霧,與兼具設計感和永續理念、榮獲紅點設計獎殊榮的英國質感牙刷品牌 — APRIORI 以及貼心精選小品。

台北大安伊普索凱悅尚選酒店

地址:台北市大安區復興南路一段219-2號

電話: 02- 2711- 7268

官網

