台北大安伊普索酒店亮點曝光！以華語流行音樂為主題、101景觀房

凱悅酒店集團（Hyatt Hotel Group）繼 34 年前在台開設台北君悅酒店後，子樂酒店集團（Riant Hotel Group）攜手凱悅酒店集團，於台北市打造第二家凱悅酒店—台北大安伊普索凱悅尚選酒店，汲取華語流行音樂元素，聯手台中知名酒吧 LayLow 以及燈光詩人賴雨農，打造全台絕無僅有的旅宿風格及體驗！

台北大安伊普索凱悅尚選酒店，華語流行文化貫穿整間酒店，融合東區元素與復古風格，打造一間獨一無二的時髦精品酒店。圖片來源｜欣傳媒

台北大安伊普索凱悅尚選酒店（EPISODE Daan Taipei, JdV by Hyatt）位於東區，鄰近忠孝復興站之精華地段，共 136 間客房，於 5 月 14 日開始試營運。

走進台北大安伊普索凱悅尚選酒店，映入眼簾的是台灣塗鴉先鋒藝術家Reach的塗鴉，旅客Check in之處不是一般飯店大廳，而是「伊普索」酒店品牌標誌的全天式社交空間「SOCIAL Lounge」，既像客廳又像酒吧，整面牆陳列精選的經典、絕版音樂唱片，結合音樂、調酒、餐食及文藝元素，華語流行文化貫穿整間酒店，融合東區元素與復古風格，打造一間獨一無二的時髦精品酒店。

台北大安伊普索凱悅尚選酒店，每間客房都有精心收集到的經典二手CD與仿古唱盤。圖片來源｜欣傳媒

每間客房都有精心收集到的經典二手CD與仿古唱盤，讓入住旅客得以欣賞音樂，舉凡周杰倫、五月天等華語流行音樂專輯、以及國外經典唱片都成為房間案頭陳設，讓人拍案叫絕，經歷過華語金曲年代的六七年級生，一踏入飯店即會有熟悉的感覺。

(左一至右) LayLow 執行總監凱傑、LayLow 設計總監 Jack、子樂酒店總裁詹偉立 Aaron、十聿照明設計創辦人賴雨農 Uno Lai、REACH Studio 創辦人 Reach。圖片來源｜台北大安伊普索凱悅尚選酒店

打造有靈魂的文創酒店

以華語流行音樂為主題

「我們想要在台北創造一間夢幻、有靈魂的飯店。」子樂酒店總裁詹偉立 Aaron表示，旅客住宿飯店，不一定需要大廳，但他們需要休閒與社交，台北大安伊普索打破制式飯店樣貌，許多膾炙人口的華語流行歌曲皆以東區為背景，東區代表華語流行文化重鎮，所以以音樂為主題，創造這樣一間文創酒店，台北大安伊普索隸屬於「凱悅尚選酒店」（JdV by Hyatt），正吻合充滿活力的獨立酒店定位精神。「我們是以做民宿的熱情，打造國際級酒店。」他如此比喻。

台北大安伊普索凱悅尚選酒店，與街頭藝術家 REACH 合作，以街頭藝術方式說出酒店設計的故事。圖片來源｜欣傳媒

大安伊普索凱悅尚選酒店也是繼新竹伊普索酒店（EPISODE Hsinchu）之後的第二間伊普索酒店，大安EPISODE 找到理念及品味不謀而合的台中指標酒吧 LayLow 團隊，打造 The SOCIAL by LayLow 複合式空間，並與十聿燈光設計聯手，從大廳到客房，設計、色調、擺飾、家具、燈具等，一同塑造台灣絕無僅有的旅宿風格。此外，更與街頭藝術家 REACH 合作，以街頭藝術方式說出酒店設計的故事，於試營運期間於酒店一樓進行行動藝術創作。

台北大安伊普索凱悅尚選酒店菜單以音樂卡帶設計。圖片來源｜欣傳媒

The SOCIAL by LayLow

新形態社交沙龍

延續 EPISODE 品牌獨有空間 — SOCIAL，為每個人所敞開的行政酒廊概念為核心，與台中知名酒吧 LayLow 合作，結合音樂、調酒、餐食及文藝，將飯店傳統的大廳區域打造成宛如家裡客廳那般慵懶舒適的空間，打造 The Social by LayLow，引進由 LayLow 首席調酒師 Connor 創造出多款富有台灣氣息與記憶的特色茶果酒及特色精釀啤酒，多款 LayLow 獨家風味料理，也將美味原封不動複製到大安 EPISODE。

The SOCIAL by LayLow ，隨時都能感受美食、調酒、音樂與文藝匯聚於此的鬆馳感。圖片來源｜欣傳媒

The SOCIAL by LayLow 更安排 DJ、Jazz 現場 Live 演出，讓不管是酒店房客、鄰里居民或是小酌的潮流人士，隨時都能感受美食、調酒、音樂與文藝匯聚於此的鬆馳感。每位入住大安 EPISODE 的房客，不只可在此可享受每日一小時紅白酒暢飲、全日免費零食及飲品，更可每日兌換一杯現磨精品咖啡，嚴選從生產到烘豆都不假他人之手的 Coffee Stopover 咖啡豆。

台北大安伊普索凱悅尚選酒店20坪套房。圖片來源｜欣傳媒

延續品牌精神 – Less but Better

客房頂級貼心備品一應俱全

大安EPISODE延續 EPISODE 創始精神 — Less but Better，持續升級人們重視的元素，精選最頂級備品及服務，簡化及去除許多已過時的飯店服務項目與營運模式。

客房設計以溫暖色系為主色調，並選用柔和線條家俱及毛毯，打造溫度及設計兼具的摩登復古風格，每房更擺放復古唱片播放器及精選華語唱片，讓旅人穿梭回華語金曲年代。

客房沙發床可延展放大，便於家庭、閨密多人入住。圖片來源｜欣傳媒

客房選用五星飯店等級席伊麗床墊、400 織厚實柔軟布巾，悉心照顧旅人睡眠，開幕期間提供按摩刮痧板、枕頭噴霧、絲質眼罩、降噪耳塞及 Greenergize 綠量超級食物包。沐浴品精心選用紐約現代保養品牌 MALIN+GOETZ，備有泡澡舒緩浴鹽、面膜，並選用韓國髮廊御用品牌 UNIX 吹風機，為旅人溫柔褪去一天旅途疲憊。

露台設有浴缸的房型，能邊泡澡、邊欣賞東區迷人夜色。圖片來源｜欣傳媒

55 吋 Samsung 智慧電視更是為現代旅人所精選，在旅程結束的一天，不管是以藍牙音響播放一首最愛的歌曲、打開 Netflix 追影集或是隨機撥放每月更新的百部藍光電影，都可以輕鬆操作。Nespresso 膠囊咖啡機及茶包，讓旅人於午後在陽台享受台北市日落景色，或是窗邊凝視 101 夜景，都成最佳良伴。

台北大安伊普索凱悅尚選酒店八樓以上部分面向客房，座擁台北 101 景色。圖片來源｜台北大安伊普索凱悅尚選酒店

擁有看得見台北 101客房

為寵物提供頂級乳膠床墊

大安EPISODE 共計 136 間客房，共有12種房型，八樓以上部分面向客房，座擁台北 101 景色，能觀賞到跨年煙火，同時具備私人露臺、泡澡式浴缸以及雙洗臉盆的經典房型；寬敞觀景房擁有席伊麗特製超大規格床，並備有訂製沙發床，沙發床可延展放大，便於家庭、閨密多人入住；露台設有浴缸的房型，能邊泡澡、邊欣賞東區迷人夜色。此外，館內限量的 20 坪經典套房，選用精品家具、雙洗手槽、獨家挑高空間、獨立客廳及 85 吋 B&O 電視，提供奢華體驗。

大安 EPISODE 也是寵物友善飯店，房內提供 macarro 馬卡兒頂級乳膠床墊。圖片來源｜台北大安伊普索凱悅尚選酒店

大安 EPISODE 也是寵物友善飯店，歡迎主人攜帶毛小孩共同入住，房內提供 macarro 馬卡兒頂級乳膠床墊，並與發源自紐約的時尚寵物品牌 PEHOM 合作，提供 PEHOM 底座加高保護毛孩脊椎的舒芙蕾飼料及水碗，為毛孩提供舒適的旅程。

台北大安伊普索凱悅尚選酒店入口。圖片來源｜台北大安伊普索凱悅尚選酒店

開幕獨家優惠 – 500 點獎勵積分

德州鮮切牛排將供應早餐

酒店一樓將由 Texas Roadhouse 德州鮮切牛排及 CAFÉ!N 硬咖啡進駐，於餐廳開幕後入住酒店房客即可享用由 Texas Roadhouse 提供的美味早餐，同時這也是全球首間供應早餐的 Texas Roadhouse 分店。

凱悅集團為慶祝台北市第二家凱悅酒店正式開幕，自 2024 年 6 月 1 日至 2024 年 9 月 1 日入住大安 EPISODE，並於官網以標準房價訂房，即可賺取額外 500 點獎勵積分。

大安 EPISODE 更與 10/10 Group 旗下前衛潮流香氛策選通路 10X 合作，推出套房限定限量過夜梳洗包，於 6 月 1 日預訂入住套房即可獲得，數量有限送完為止，包括受時尚媒體 GQ 評選為全球最佳口腔護理品牌 — 瑞典 SELAHATIN 的香氛牙膏和口腔噴霧，與兼具設計感和永續理念、榮獲紅點設計獎殊榮的英國質感牙刷品牌 — APRIORI 以及貼心精選小品。

台北大安伊普索凱悅尚選酒店

地址：台北市大安區復興南路一段219-2號

電話： 02- 2711- 7268

官網

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301268