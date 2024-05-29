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一秒融化！初夏士林小旅行 和喵星人、汪星人同遊「台北新畫堤」

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▲《福氣》將河濱公園的堤防轉變為當地的亮點。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供
▲《福氣》將河濱公園的堤防轉變為當地的亮點。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

「福氣」將河濱公園的堤防變身為一幅生動的繪本故事牆。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供
「福氣」將河濱公園的堤防變身為一幅生動的繪本故事牆。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】春末初夏時節，氣候宜人，正是外出活動的好時節，台北市政府工務局水利工程處（簡稱北市水利處）推薦遊客走一趟台北士林區的河濱公園，這裡最近完成的超萌圖案堤壁畫作景點，保證讓寵貓愛狗的人們一秒融化，快來一趟不一樣的小旅行，尋找小確幸時光。

▲《找貓咪》的設計師是知名插畫家 Nuomi 諾米。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供
▲《找貓咪》的設計師是知名插畫家 Nuomi 諾米。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

第一站可從通河西街一段（重慶北路4段78號巷口）防汛道路出發，沿途大家會看到知名插畫家 Nuomi 諾米所繪製的《找貓咪》畫堤。畫面由左往右的安排，是少女尋找貓咪時各種心情的轉折，從擔憂、煩惱、連接至雨天在各處尋找貓，到後來逐漸接受到釋懷的過程，全都在畫作中精采呈現。這不僅只是一件藝術作品，更是一場互動的遊戲，諾米希望藉由畫作讓大家參與其中，一同在畫中尋找貓咪的蹤跡。

接著再沿這條道路向基隆河的上游方向走，映入眼簾的則是金曲獎設計師陳青琳的作品。她以《福氣》為主題，將河濱公園的堤防變身為一幅生動的繪本故事牆。這些畫面充滿了可愛的小動物，她希望藉由畫作讓大家感到幸福並從中獲得力氣。這些色彩繽紛的彩繪和立體結構的 FRP 塑造，已成為社區的一處亮點。

這兩段以小動物為主題的堤壁美化作品已經成為百齡左岸河濱公園的一大景點，無論是遛狗、散步還是賞景，都是一個放鬆身心的好去處，以可愛的小動物為主題，可以在其中看到貓咪、狗狗、兔子、狗狗，還有台灣藍鵲和松鼠等。在春末夏初的季節，不妨帶著毛小孩來河濱，跑跑跳跳，一起感受初夏美好的時光。

▲立體結構的 FRP 塑造。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供
▲立體結構的 FRP 塑造。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

北市水利處推動「台北新畫堤」，邀集各個藝術家共同參與，借助他們獨特的創作風格，創造出結合地方特色的設計的堤壁，讓堤壁成為串連整個台北市居民珍貴記憶的專屬故事書，也讓大家同來河濱發現不一樣的台北。

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公園 基隆 毛小孩

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