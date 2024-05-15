台北第一家！寵物友善日式無菜單 「流金珠寶盒」鮮味滿點

藏身於台北萬華區巷弄內【心丰御膳】，位於萬大社區內，是台北第一家結合日式無菜單料理的寵物友善餐廳，不僅能夠品嚐到口味細膩、層次豐富的職人料理，就連毛孩們也能享用到店家精心準備的日式定食，盡情享受美食帶來的幸福感。

▲熱情好客的「店長Q比」讓整體用餐體驗更有溫度。

店內空間巧而美，僅需6人即可包場，裝潢融入大量的日本元素外，還有老闆夫妻與店長Q比的合照，使得店內環境更有溫馨感，有別於坊間日式無菜單餐廳的氛圍。用餐區則是經典的日式板前座位，一邊欣賞老闆精湛的手藝，一邊品嚐匠心獨運的佳餚，別有一番風味。

店家提供2000元、3000元兩種價位，且免服務費，老闆會依據當季食材提供12至14道餐點，店家雖為寵物友善餐廳，但對餐點設計、食材選用卻毫不含糊，嚴選日本空運來台的當季頂級食材，在從事日式料理多年的老闆巧手下，並結合創意與巧思，打造出別具一格的日式無菜單料理。

｜冷盤黑甘

生魚片熟成處理不稀奇，醬漬燒炙手法才吸睛！獨家醃製手法蓋過多餘的鮨味，讓魚肉本身的鮮甜徹底釋放，味道還不遜於熟成處理後的生魚片，大火炙燒逼出表層油脂，魚片鋪上蘿蔔絲，淋上特製醋便可上桌。入口先感受到清爽的醋味，魚肉口感細緻、肉感十足，脂肪的部份入口即化，微酸微甜的醋讓魚肉的甜味更加昇華，越嚼越香，瞬間開啟沉寂多時的味蕾！

｜流金珠寶盒

3000元無菜單常駐品項，也是店內招牌料理，最中餅內依序放上干貝、海膽、鮭魚卵，北海道生食級干貝塗上祖傳80代的醬料增添鹹香，海膽選用味道更為濃郁的日本北海道馬糞海膽，鮭魚卵增添海味與口感，最後噴上來自日本金澤的特調金箔粉。

高貴典雅、海味濃厚的「流金珠寶盒」，將大海的珍味齊聚一堂，每一口都在挑逗著饕客的味蕾，酥脆餅皮緊緊包覆著各項食材，脆口扎實的干貝、入口即化的海膽、晶瑩剔透的鮭魚卵共譜出大海的和諧樂章，多層次風味令人驚艷不已！

｜鯖魚押壽司

道地的日式押壽司在這裡也能吃到，「押壽司」手法是以小木箱將各式食材及醋飯壓成長方形狀，再切段食用，會使米飯、食材更加緊密結合。醃製處理過的鯖魚，用高溫加熱過的紀洲備長炭炙燒處理，將鯖魚多於的油脂逼出，表層還多了一股誘人炭香，最後放在日本薑「茗荷」增添口感與風味。

醋飯調味得宜，醋味拿捏恰到好處，不會搶過鯖魚的風采，炭燒過後的鯖魚，厚實飽滿肉質充滿鯖魚特有的風味，清爽的酸味讓整體越吃越涮嘴！吃完只想再來一份！

｜水信玄餅

飯後甜點則是闆娘手作水信玄餅，晶瑩剔透、如同水晶般的造型，包裹著鹽漬櫻花，淋上帶有花香的特調蜜醬，最後放上黃豆粉。坊間水信玄餅本身沒什麼味道，店家加入鹽漬處理過的櫻花後，增添了些許鹹韻，在香甜蜜醬與黃豆粉的陪襯下，呈現出清新爽口的宜人風味。

｜寵物日式定食

店內精心提供毛孩專屬的日式定食套餐，讓毛孩也能在此陪你一起享受大餐，定食會有專屬玉子燒壽司3貫、雞胸枸杞土瓶蒸、手作雞肉丸一份，專為毛孩設計的餐點不僅營養滿分，味道更是一絕，寵愛家中寶貝的最佳選擇！

▲家中毛小孩如果是當天生日，定食只要100元優惠價格！

去過那麼多寵物餐廳，肯定沒來過寵物友善日式無菜單餐館！【心丰御膳日式料理坊】秉持著職人精神與創意想法，為饕客、毛孩提供風味滿點的獨家料理，還在想要在哪聚餐嗎？來此準沒錯！與家人、朋友們一同體驗日式私廚料理的獨到之處。





【心丰御膳日式料理坊】

店家地址：台北市萬華區長泰街139巷2-1號1樓

營業時間：18:30–21:30

停車資訊：路邊停車

粉絲專頁：https://bit.ly/44yHGE1





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