帶著電腦就能坐上一整天！不限時又有插座，適合工作的中山商圈咖啡廳

走在熱鬧繁華的台北街頭，處處都飄散著迷人的咖啡香氣，尤其是引領流行的中山商圈，幾乎每條大街小巷都能看見裝潢時尚又富有特色的餐廳。其中不乏空間舒適且附設插座的不限時咖啡廳，對於自由接案者來說，在此一邊啜飲香濃咖啡一邊工作，肚子餓時還能來一塊蛋糕或甜點，無非是最佳的工作環境。以下就為您精選出7家最適合自由工作者的台北咖啡廳，作為明天出門上班的目的地！

台北咖啡廳-精選7家中山區適合工作的不限時咖啡廳

春秋書店

圖 /ReadyGo

無論是平時熱愛閱讀、還是衷情於復古的歐風設計，都很推薦來到春秋書店。這裏距離中山捷運站R7地下街只有咫尺之遙，而從門外的戶外座位、內部的典雅燈飾，到耳邊流瀉的英國歌曲，在在引領訪客沈浸在這獨樹一幟的氛圍中。且除了一樓之外，其實樓上直到四樓都屬於春秋書店，偌大的寬敞空間讓人無需擔心工作時太吵雜擁擠。

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地址：台北市大同區赤峰街41巷7號

電話：02-2559-1988

網址：IG

營業時間：12：00～22：00

Instil Coffee 中山店

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一踏入Instil Coffee，不免會驚嘆於精心設計的室內空間。從簡約的黑色吧台後方，可以見到翠綠的植物從圓桌中央穿出，直直朝向上方的鏡面天花板生長，座位旁也能發現藝術品與小巧思，呈現出充滿文藝又不失潮流感的特殊氣氛。不僅是裝潢迷人，Instil Coffee的咖啡風味亦備受好評，看著咖啡師細心手沖的畫面，想必能為繁冗的工作帶來些許療癒。

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地址：台北市大同區承德路一段77巷25號

網址：IG

營業時間：10：00～18：00

富錦樹咖啡 中山店

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如果想在工作過程中品嚐精緻的糕點、三明治，甚至是來一杯紅酒小酌怡情，那麼富錦樹的中山店可說是最佳之選。這裏延續了其他分店的理念，提供業者精心挑選的各款自然酒，且從白天就開始供應，晶瑩的紅酒杯襯托著大面落地窗外灑落的燦爛陽光，打造出與眾不同的工作風景，想在晚餐時段揪上三五好友來喝酒聊天也不成問題。

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地址：台北市中山區中山北路二段27巷5-1號

電話：02-2563-5225

網址：IG

營業時間：11：00～19：00

Libo Cafe

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對於習慣早起工作的人來說，可能很難在中山站一帶找到早上就開門營業的咖啡廳。但老字號的Libo Cafe則有所不同，平日一大早7：30就敞開大門，讓渴望聞來杯濃郁黑咖啡提神的人能如願以償，順道配上一塊手工製作的司康或提拉米蘇。伴隨著最新鮮誘人的豆香、滋味濃郁的蛋糕與點心，交織成最適合工作的環境，給忙碌的人們更多動力。

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地址：台北市中山區中山北路二段42巷12號

電話：02-2567-1237

網址：IG

營業時間：週一～週五07：30～18：30，週六09：00～18：00，週日09：45～18：00

奎府聚書店 Kimotsi

同樣在中山站地下街不遠處，除了先前介紹的春秋書店以外，還有另一間結合獨立書店的咖啡廳，就是奎府聚書店。此地的氣氛更加文青，且時常邀請各方作家、學者、譯者或漫畫家，親臨現場舉辦研討會或專題講座，儼然是一間品味出眾的藝文沙龍，很適合想安靜工作的人造訪，還能在休息時間翻閱許多不同於主流書局的選書。

地址：台北市大同區赤峰街41巷5號1樓

電話：02-2558-8029

網址：IG

營業時間：12：00～22：00

北風社

赤峰街上古色古香的老屋不計其數，而其中一處看似平凡的二樓，就隱藏著北風社咖啡廳。這裏不僅裝潢樸實又有格調，且菜單品項著實豐富，從各式咖啡茶飲、輕食甜點、足以飽餐一頓的三明治，甚至連茶酒都有供應，因而默默累積了大量好口碑。且營業到深夜12點鐘，夜貓子睡不著時也能來此喝杯飲料、看看書或是接案趕稿。

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地址：台北市大同區赤峰街47巷18號2樓

電話：02-2559-4019

網址：IG

營業時間：13：00～00：00（每週四公休）

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