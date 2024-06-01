平價高CP值飯麵小館！「小本經營」口味跟份量都不馬虎，招牌排骨炒飯是必點品項

有在永和地區走跳的朋友看過來～今天要分享的「小本經營／小本經營飯麵小館」是捷運頂溪站附近一間開幕才一個月左右就被臉書社團「我是永和人」大推的必吃美食，這裡的主廚擁有豐富的中式料理經驗（根據小道消息表示⋯⋯以前曾經在「鼎X豐」工作過好幾年，所以店內有些餐點吃起來的風味其實跟鼎X豐的差不多），廚藝了得，雖然菜單乍看之下都是蠻常見的品項，但我跟朋友那天實際吃過以後都有被驚豔到的感覺，而且餐點份量偏大（連小菜都很大份），價格又相對平實，CP值真的很高～難怪中餐、晚餐的用餐時段生意都非常好，門口時常都可見大排長龍的景象唷！

小本經營

地址：新北市永和區竹林路115號

電話：(02)8928-8055

營業時間：11:00 ~ 14:00／17:00 ~ 20:30

官方IG帳號：https://www.instagram.com/small_0115/

「小本經營」距離捷運頂溪站大約10分鐘的路程，若開車前來的話，附近有「中信停車場」以及「日月亭網溪國小地下停車場」，停好車以後走過來都還蠻近的。

因為聽說熱門用餐時段（比如說中午12點左右）的生意超好、可能需要排隊，所以我這次約朋友來嚐鮮特地挑平日上午的11點就過來，搶在上班族的午休時間之前，這樣基本上就不用排隊了。

這裡主打的是中式飯麵類的餐點，很多這類傳統的小吃店用餐環境都比較隨便一點⋯⋯但這裡的木質桌椅我覺得質感很不錯，燈光明亮這點也很加分。

這是目前的菜單，考量進餐點的份量跟品質⋯⋯我真的覺得這裡的定價算是很親民的那種，尤其是小菜上桌的時候，我跟朋友都有被那個份量給嚇到，等下你們看到照片就知道多誇張了。

點餐方式是先到櫃台去取菜單，到座位劃單以後再到櫃台去結帳，接下來料理就會一道一道送上桌。（這裡的服務人員都蠻親切熱情的）

這邊結帳免收一成服務費，所以餐具那些要自己去自助區取用。

免費的熱茶好像是烏龍茶，天冷的時候來上一杯立刻暖胃（天氣比較熱的話應該會改提供冰茶之類的？），然後我覺得店家蠻有誠意的，因為茶喝起來有一定的濃度，不是淡如水的那一種。

還有各種調味料都可以自取。

他們的辣醬還蠻香辣夠味的，愛吃辣的朋友若有點炒飯之類的料理，拌上一些辣醬會蠻加分的。（但不吃辣的朋友吃原味的就很OK了！）

那天因為菜單上太多品項都很吸引我，然後我朋友食量又不小，所以我們一不小心就點了這樣一大桌，後來吃得超滿足～♪

【排骨炒飯 150元】

當天我跟朋友吃完以後最讚不絕口的No.1餐點就是照片中這一盤賣相相當不錯的「排骨炒飯」！

有些台式小吃店的炒飯炒出來很香，但是吃起來又油又鹹，這裡的炒飯好吃之處在於它的口感粒粒分明，然後蛋花的部份是均勻混在米飯當中，整體吃起來清爽、不油膩，調味也不是走重鹹的路線。

我覺得這裡的炒飯是刻意不要加太多醬油去炒的，因為它不是一盤單獨的炒飯，上面還有鹹香的炸排骨可以配著吃，然後也適合搭配其他比較重口味的湯品或小菜一起品嚐，例如這裡的酸辣湯、醬燒茄子、冰糖苦瓜等我都很喜歡。

炸排骨的厚度還不錯，吃起來有鮮嫩的感覺、不會太乾，簡單灑上點椒鹽就是經典的好滋味，咀嚼起來有種會讓人一口接一口吃個不停的魔力。

【紅油擔擔麵 75元】

再來這一份是愛吃辣的朋友點的「紅油擔擔麵」，我也有試吃幾口，感覺辣度不會強烈到很誇張，對一般人來說應該算小辣的程度，很愛吃辣的朋友可以另外再加辣醬進去。

我覺得他們的麵條口感非常好，屬於帶有Q勁然後與醬汁拌勻後吃起來相當滑順，然後這紅油擔擔麵的紅油本身香氣就很迷人，再拌進花生碎以後更多了一種濃郁的層次，非常美味。

【川椒燃麵 70元】

另外一份看得到青菜跟肉片的是「川椒燃麵」，跟剛才的紅油擔擔麵一樣辣度不會非常高，也是小辣的程度而已。

「燃麵」基本上是一種源自於四川的麵食，醬汁由多種成份去調製而成，吃起來香麻夠味，還帶著些許的酸味，吃了以後有種令人胃口大開、想越吃越多的感覺，我個人還蠻愛的。

【油豆腐細粉 90元】

因為我個人還蠻愛吃豆腐和油豆腐這類的食材的，所以那天還點了一碗「油豆腐細粉」，蠻大碗的說！

它湯頭的部份喝起來是清甜、無負擔的那種感覺，適合平常吃東西比較走清淡路線的朋友。

吸收了飽飽湯汁的油豆腐口感會爆漿，剛上桌的時候品嚐要小心一點！然後裡面除了一般油豆腐以外，還有一種像是腐皮包著豬絞肉的東西，肉餡鹹香可口，非常好吃。

滑順的冬粉古溜古溜的，也是順順就一整碗都吃得精光了，嗝～♥

【家常炒餅 120元】

再來這一份只看照片的話⋯⋯時下年輕人應該猜不出它是什麼料理吧？因為它屬於眷村菜的一種，通常是稍微有點年紀的人才會吃過。

這「家常炒餅」的「餅」指的就是大家都很熟悉的蔥油餅，跟高麗菜、肉絲、紅蘿蔔、木耳、洋蔥、蔥段等食材一起拌炒過以後餅皮會吸收進一些菜汁的甜味，然後這裡的炒餅還加了一片嫩嫩的煎蛋，讓這道佳餚豐盛點再度提昇。

實際吃起來我覺得這滋味令人眼睛為之一亮，比較溼潤一點的蔥油餅也是別有一番滋味，感覺以後自己在家裡也可以這樣試試看耶！

【紅油抄手 100元】

再來看到的是「紅油抄手」，一份有八顆，每一顆抄手都蠻大顆的，肉餡相當紮實。

我覺得這裡的紅油醬汁調得比例蠻棒的，香、麻、辣、酸、鹹的滋味都感受得到，一整個十分惹味。（辣度也不會非常高）

肉餡的口感也很好，是以瘦肉為主的那種，不會有很重的肥膩感，愛吃抄手的朋友一定要點來試試。

【醬燒茄子 45元】

小菜的「醬燒茄子」一上桌我就覺得份量也太多了吧！？但後來跟朋友也是完全掃光，鹹鹹甜甜的醬汁很入味，然後茄子口感又不會軟爛到很噁心的地步，我朋友說他平常本來是不太愛吃茄子的，但這一份的他可以。

【冰糖苦瓜 45元】

苦瓜應該也算一種很多人不太愛吃的食材吧？但這裡的「冰糖苦瓜」真的調製得非常美味，吃得出苦瓜的香但沒有那種令人害怕的苦味，取而代之的是一種甘甜的好滋味，我個人強力推薦大家試試。

【五香滷花生 50元】

「五香滷花生」是因為我個人平常就很愛吃花生所以點的，調味跟預期的差不多，然後花生保有一定的脆度，不是滷到很軟綿的那一種。

【涼拌白干絲 45元】

這一道「涼拌白干絲」應該是這次點的四種小菜中最清淡爽口的，像我們這次點的兩款乾麵都挺重口味的，我覺得拌進一些這個白干絲一起吃可以增添不同的口感喔～

【酸菜白肉湯 70元】

如果你們平常很愛吃酸菜白肉鍋，但又常常約不到一群朋友去吃那種大鍋的話，來這裡可以考慮點一碗個人尺寸的「酸菜白肉湯」。

這一碗的肉量還蠻充足的，肉肉控一定可以吃得滿足，然後湯頭的酸度我覺得恰到好處，喝起來是酸香開胃的感覺。

【酸辣湯 50元】

最後一碗是我的「酸辣湯」，之前去很多餐廳點酸辣湯都會覺得不夠酸，需要自己另外加烏醋，但這裡的是基本的調味酸度就很到位了～

往下一撈，料還蠻多的，一般酸辣湯該出現的食材它都沒有少，吃起來很滿足，然後如果你們覺得不夠辣的話可以另外再加辣椒醬進去，我自己是沒有喜歡吃太辣，所以原本的調味對我來說剛剛好。

以上就是這次的分享，整體來說這次跟朋友點的餐點口味我們都覺得很不錯，CP值很令人滿意，我個人首推「排骨炒飯」、「川椒燃麵」和小菜的「醬燒茄子」以及「冰糖苦瓜」，然後我朋友另外推薦「紅油擔擔麵」和「酸菜白肉湯」，提供給大家參考看看嘍～

小本經營

地址：新北市永和區竹林路115號

電話：(02)8928-8055

營業時間：11:00 ~ 14:00／17:00 ~ 20:30

官方IG帳號：https://www.instagram.com/small_0115/

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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