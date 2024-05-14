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免票入館！黃金博物館「518國際博物館日」系列活動1次看

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圖／新北市立黃金博物館
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導覽員教授如何淘金的秘訣。　圖：新北市立黃金博物館／提供
導覽員教授如何淘金的秘訣。　圖：新北市立黃金博物館／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】新北市立黃金博物館響應「518國際博物館日」，自5/18起推出一系列精采活動。包括5/18免費入館、「一日新北博館員體驗－一日導覽員」活動與配合特展的「礦物轉身術－礦物顏料製作」、「大自然的色彩學－膠彩畫入門課」課程，更有集點換贈品與限定商品9折優惠等好康。另外，5/10起亦有「礦山的南丁格爾」特展，讓民眾更加了解礦山文化。

▲參加活動，聽導覽員分享工作大小事。　圖：新北市立黃金博物館／提供
▲參加活動，聽導覽員分享工作大小事。　圖：新北市立黃金博物館／提供

黃金博物館林文中館長表示，今年的518國際博物館日活動多元豐富。例如，「一日新北博館員體驗－一日導覽員」活動，遊客花費100元即可帶回金沙跟導覽員專業秘技，並且揭秘導覽員如何讓遊客第一次淘金就成功，報名學員還可以得到518國際博物館日限定好禮。「礦物轉身術－礦物顏料製作」與「大自然的色彩學－膠彩畫入門課」，邀請膠彩畫得獎藝術家曹程凱，帶領大小朋友製作顏料、體驗創作樂趣。此外，還有「集點活動」，只要參與相關活動或持有「周遊列博」票券，便能集點拿好禮；5/18當日於文創賣店消費，更可享自營商店9折優惠。

▲黃金博物館自5/18起推出許多精采活動。　圖：新北市立黃金博物館／提供
▲黃金博物館自5/18起推出許多精采活動。　圖：新北市立黃金博物館／提供

另外，黃金博物館於5/10起展出「礦山的南丁格爾」特展，特展規劃發想於呂庭華先生及其團隊所製作的影片「礦山的南丁格爾－消逝的金瓜石醫院」， 該部影片講述在金瓜石山區的醫院裡，曾經發生的動人故事。特展透過「規模完整的醫院」、「醫生與護士」、「礦山的職業病」、「醫生，我要掛號！」、「南丁格爾眼中的礦山」以及「礦山小常識」等單元，遊客可一起認識這群曾經守護礦山最溫暖且堅定的力量。

黃金博物館5月一連串豐富的活動與展覽，詳情可至「新北市黃金博物館」官網查詢。

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