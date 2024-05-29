每月1號「免費送鵝肉飯」！有多家分店一定好吃 「呈信鵝肉」肉質軟嫩、米飯也講究

美食家胡天蘭老師曾經給發跡於中和的呈信鵝肉這樣的評語：「這就是一家平價又美味的鵝肉店」。我則是因為工作的關係常吃科技大樓這邊呈信鵝肉科技大樓店。除此之外呈信鵝肉還有台北松山店、永和文化店、北市中崙店、內湖家樂福店，有這麼多分店的鵝肉店一定很好吃！

每個月的一號會有整天的八折以及下午 3:00pm-6:00pm 的贈飯活動，這不難猜測一定是老闆感恩於社會所以想要對社會有所回饋所做出的福利，本文稍後會提到，先來看呈信鵝肉的菜色。

為了搭配鵝肉，有不同的沾醬佐料可以自由拿取。

我是把幾次吃呈信鵝肉的照片都放在一起。這次是兩個人來吃。

這是松阪豬肉飯

鵝腳

蘿蔔湯，季節限定。

特盛鵝肉飯，選用肉質更好的部位，皮比較厚，與鵝肉搭在一起更顯鹹香，讓你一次吃個爽。

銷魂鵝肉飯，記得以前是100元，2024年要120元一份了。有蛋有菜看起來營養比較均衡些。

鵝肉就是嫩，完全沒有會柴的部位，呈信滷煮的功夫相當好，而且上面應該是自己炸的紅蔥酥，相當提味。

呈信還有一個很棒的點就是它們的米飯算得上是相當好吃的，一般路邊攤排骨飯自助餐的遠遠比不上呈信的白飯。

總之呈信鵝肉確實是好吃，而且用餐環境不錯，略有文青風，潔淨明亮，賣這個價錢其實一點也不貴。

最後來看一下呈信鵝肉在每個月1號會做的善事，主要是3:00pm-6:00pm之間的鵝肉飯免費活動。

這是我疫情期間2021年的10月1號看到的排隊盛況，且因為我就在這附近工作，這種排隊景象我見過多次，放眼望去幾乎全是老年人。

一人一份鵝肉飯，以免費的來說真的是不少了。

這就是那天我拿的免費鵝肉飯，相當有誠意。

當然裡面是一樣好吃的鵝肉飯，完全不馬虎。

呈信鵝肉 科技大樓店

評分：4.5

地址：106633台灣台北市大安區和平東路二段100號

電話：02 2732 7999

營業時間：星期一～星期日: 11:00 – 14:30, 16:00 – 20:30

每月1日會同步Google商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

文章來源：隨裕而安 FB：隨裕而安

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