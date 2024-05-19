並列第一的美味臭豆腐！部落客吃過的「2家最頂臭豆腐」 加映豪氣大份量名店

我真的很愛吃臭豆腐，到處也吃過不少家，最後我覺得這兩家是我心目中並列的 NO.1，一起分享給大家。

師大分部臭豆腐新北永和店

愛吃臭豆腐的人可能多少有聽過很神秘的師大分部臭豆腐，我之前有幸吃到，覺得真的是美味，難怪那麼多人不辭辛勞的半夜去排隊，去年這家發財車型態的臭豆腐店終於有了固定的店面，落腳在永和的福和路，每天販售的時間很短，不建議6:00pm以後抵達，可能已賣光。

我是週間的下午來的，我印象是已經開幕一個多月了吧，還是有這麼多人在排隊。

聽住在附近的朋友S說，剛開幕時慕名而來的饕客可以排隊到下圖的巷尾那邊去，非常遠。

我們大概是排了差不多30分鐘終於來到門口，不知道是不是怕臭味太濃，所以店家開的門口很小氣。但是如果真的是為了防止臭氣外洩是沒有什麼用的，要知道我剛把車停好(對面就有停車場)，一下車就聞到超濃的臭味，相當驚人。如果我是附近的住戶應該會苦不堪言吧！

提高店家出餐複雜度的話還要加10元，很好，我非常支持。

店內空間不大。

即使是內用，拿到的也是便當盒版。

一咬下去，酥脆的外皮，多汁的內餡在嘴裡爆開，超好吃！而且這邊臭豆腐切得比較大塊，吃起來非常滿足。

臭豆腐表皮的酥脆很重要，既要酥又不要刮嘴才是最完美的狀態。有些臭豆腐店不知道是不是為了炸得很酥，反而把臭豆腐炸的外表很硬，吃起來有刮嘴感就不夠好了。

另外我覺得好吃的原因就在於他們調的鹹甜醬汁與臭豆腐完美搭配在一起，總之你們來吃看看就知道，一口咬下的爽度不是隨便找家臭豆腐店可以相比的。

師大分部臭豆腐(新北永和店)

評分：4.2

地址：234台灣新北市永和區福和路352號

營業時間：星期一～星期五：14:00 – 18:00, 星期六、星期日：休息

每月1日會同步Google商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

汐止阿基臭豆腐

我2020年時就已經分享過這家位於汐止的阿基手工臭豆腐麵線，那時候就覺得蠻好吃的。如今重新再分享是有原因的，就是我感覺最近這一年來，阿基變得更好吃了，這真的很奇妙。

上圖照片拍攝於2020年，那時候還不怎麼排隊。

阿基的麵線也很不錯，但本文重點是臭豆腐，就只說臭豆腐了，想知道麵線如何的可以參考我之前的阿基食記。

幾年前會來吃阿基也是因為住在阿基臭豆腐附近的朋友 V 很推薦這家，我聽了建議來吃之後發現確實不錯，可是最近一年非常奇妙，味道變得更好吃了。我吃了兩三次覺得應該沒錯，比以前更好吃，根本不輸師大分部臭豆腐，所以再請朋友 V 吃看看，結果她也覺得真的變得更好吃了，超妙！

而且以前非用餐時間的阿基還不太會排隊，現在中午一開門就大排長龍，下午非用餐時間隊伍會短一點，但基本上也都要排個十幾分鐘以上。表定時間雖然是 6:00pm 收攤，但其實多半賣到5:00pm前就沒了，4:30pm 賣完的情況我也見過，總之，想要避開人潮就下午2-3點之間來，但還是要排點隊。

不管男生女生來，一率點大份就對了啦，除非你胃容量真的不大，還想要同時吃好吃的麵線那才需要斟酌。我是自從阿基莫名的變得更好吃之後，每次來都吃大份的，真的超爽。

就像前面提到的師大分部臭豆腐一樣，阿基臭豆腐美味的因素完全一樣，酥脆但不刮嘴的表皮，多汁鬆軟的豆腐，並且有著調配恰當的醬汁，加上好吃的台式泡菜，說來簡單，做起來一點也不簡單。

阿基強調臭豆腐是自家手工，我則要分享一個更大的秘密：阿基臭豆腐的老闆娘其實是台東關山臭豆腐店的女兒。消息來源是住在附近的朋友V的爸爸與阿基老闆聊天時得知。

阿基的問題就是交通不太方便，沒有捷運到得了此地，開車或騎車是免不了的。有體力不怕累的人可以搭捷運到東湖站然後騎YouBike沿著康寧街一直騎到湖前街。開車來的話，湖前街多半有車位，實在是運氣不好沒車位時，可以停到附近大樓的地下停車場。

阿基-手工臭豆腐 大腸蚵仔麵線

評分：4.4

地址：221台灣新北市汐止區康寧街495-2號

電話：0922 548 568

營業時間：星期一～星期四：12:00 – 18:00, 星期五、星期六：休息, 星期日: 12:00 – 17:30

每月1日會同步Google商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

提醒，雖然地址是康寧街，但其實門口是在湖前街上。

同場加映台東關山臭豆腐

剛剛既然提到阿基的老闆娘是台東關山臭豆腐店的女兒，那就來加碼分享一下我忘記寫的台東關山臭豆腐。

台東關山臭豆腐是我去年5月經過關山時特地去拜訪的，那時候我還不知道新北汐止阿基臭豆腐與台東關山臭豆腐是有關係的，只知道關山臭豆腐很有名，我一定要去朝聖一下。

台東關山臭豆腐是關山的名店，客人多到需要把對面的攤位也承租下來當用餐場地。

關山臭豆腐的大份就相當豪氣了，份量超多，我當時沒敢點這麼大份量。

我當時的印象是很好吃，但環島一圈回來忘記寫了。好吃的程度就是如果路過關山，可以不吃關山便當但是一定要吃關山臭豆腐的程度。

關山臭豆腐

評分：4.2

地址：956台灣台東縣關山鎮和平路87-5號關山公有零售市場

電話：08 981 2148

營業時間：星期一～星期三：09:00 – 16:00, 星期四：休息, 星期五～星期日：09:00 – 16:00

每月1日會同步Google商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

文章來源：隨裕而安 FB：隨裕而安

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