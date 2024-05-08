限時開放要衝！淡水9座「五色南瓜隧道」最新熱門拍照景點

【旅奇傳媒/編輯部報導】每年5至6月為新北市淡水區南瓜產季，新北市農業局與淡水區農會合作輔導農友精進種植技術，並推廣棚架式栽培栗子南瓜以降低病蟲害、增加產量，其中有「屯山阿嬤」稱號的農友謝簡素透過棚架式栽培，種出結實纍纍、色彩繽紛的栗子南瓜，並將棚架打造成「南瓜隧道」，9座總長超過400公尺，5種顏色的南瓜隧道成為淡水熱門景點，於即日起至5月底開放免費參觀，遊客可前往拍美照、打卡。

▲民眾參觀南瓜隧道情形的資料照片。 圖：新北市政府農業局 ／提供

「屯山阿嬤」打造的南瓜隧道位於淡水區屯山里淡金路五段10號橋旁的農田，可以透過淡水捷運站搭乘公車至灰瑤子站或屯山國小站下車再步行前往，今年從即日起開放至5月底。南瓜隧道一共9座，總長超過400公尺，隧道內種植綠色「黑海」品種南瓜為主，搭配橘紅色「東昇」、灰色「瑞福」、磚紅色「春娘」及白色「李白」等超過5種顏色、10個品種的南瓜，也有南瓜牆可以拍美照，讓遊客置身於繽紛色彩的秘境中，現場也有新鮮現採的栗子南瓜讓遊客購買，賞完美景還能將健康帶回家與親友分享，切勿錯過。

▲謝簡素打造南瓜隧道。 圖：新北市政府農業局 ／提供

務農超過50年的謝簡素表示，每年種植南瓜以及維護隧道十分不容易，但看到南瓜隧道如此受歡迎，就覺得辛苦都是值得的，非常有成就感。謝簡素也表示歡迎大家於南瓜產季多來淡水看美景、吃南瓜，希望前來的遊客珍惜這期間限定的美景，不要隨意採摘瓜果及枝條，將美好景色留給每一位遊客。

此外，淡水區農會將於5/12在隧道中辦理食農教育，內容包含南瓜採收、南瓜料理品嚐及DIY、南瓜栽培講習及南瓜隧道導覽，讓參加的遊客有吃有玩，還能夠吸收新知，更多詳細資訊將於近期釋出，有興趣的民眾歡迎洽農會詢問。

▲淡水農會超市內各項南瓜系列商品都有優惠。 圖：新北市政府農業局 ／提供

淡水南瓜產季即將來臨，農會輔導農友以棚架方式種植栗子南瓜，可以促進園區通風、減少病蟲害且採收方便，不僅有漂亮的南瓜隧道供遊客打卡拍照，淡水農會超市也將在5月中旬於超市 FB 粉絲團開辦第一波栗子南瓜禮盒預購，屆時歡迎至農會超市粉絲團填表預購；另外，超市及2處智慧販賣機市集（紅樹林輕軌站下方廣場及淡水市民聯合服務中心1樓）也持續販售南瓜及相關商品，目前超市內各項南瓜系列商品都有優惠，最低可享77折優惠，歡迎多加選購。同時邀請在地餐飲業者加入栗子南瓜製作料理，一起推廣優質南瓜，歡迎餐飲業者與農會聯繫；新北市政府會持續秉持新北市做大事推動「農業健康市/式」理念，協助新北各區農會推廣當季的在地農產，鼓勵地產地消、減少食物里程。

▲「屯山阿嬤」謝簡素年年種出色彩繽紛的的南瓜。 圖：新北市政府農業局 ／提供

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