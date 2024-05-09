晶泉丰旅進駐北投！特色亮點公開、首度引進溫泉入浴指導員

晶華國際酒店集團旗下溫泉度假酒店品牌「晶泉丰旅」，繼插旗宜蘭礁溪後，位於台北溫泉重地的全新據點—「北投晶泉丰旅」也預計在2024年8月開始營運，包含客房擁有「獨立雙湯池」以及「戶外三湯池」設計、引進日本「溫泉入浴指導員」服務、經日本「永續健康旅遊」認證等5大特色亮點搶先看！

北投晶泉丰旅預計在2024年8月開始營運。圖片來源｜晶華國際酒店集團

「晶泉丰旅」繼「礁溪晶泉丰旅」2016年開幕，以高端、品味為定位，為礁溪的溫泉飯店業一新耳目後，現在也將進駐台北一級溫泉勝地–北投地區，「北投晶泉丰旅」除了以溫泉和市郊景觀為主要賣點之外，與在地共生共榮的永續理念更是貫穿全館，並擁有5大領先特色亮點。

「北投晶泉丰旅」設施包括94間溫泉客房與套房、22間獨立溫泉湯屋，及2間餐廳、1間宴會廳、「沐蘭SPA」等，滿足商務宴會及家庭聚會用餐需求的同時，也將全面提升溫泉度假的食宿享受。

北投晶泉丰旅率先取得「黃金級候選綠建築」證書。圖片來源｜晶華國際酒店集團

1 榮獲「黃金級綠建築」規格飯店

作為晶華國際酒店集團首次進駐台北溫泉區的指標飯店，北投晶泉丰旅響應國際間重視的永續議題，率先取得「黃金級候選綠建築」證書，建築設計到施工階段，全面導入綠建築標準，減少工程對於環境的衝擊，實踐節能減碳，在綠化量、基地保水、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、水資源及汙水垃圾等七大評估指標上展現優異成績，旅人悠遊於會呼吸的綠建築物中，享受更高品質的住宿體驗，為社會共創出更加美好的永續價值。

北投晶泉丰旅的室內外空間設計匯聚了百年湯泉的人文歷史與大自然景色意象，以「泉、煙、岩、織、浸、紋」六大主題為靈感，展現出獨特的溫泉文化風情。飯店外觀以花岡石灰白色為主調，搭配格柵設計給人細緻且沉穩的感受。大廳則以溫潤的深淺大地色調打造出低調奢華的氛圍感，喚起早期北投三角藺草事業的蓬勃記憶，藉此向北投的傳統手藝致敬，傳承美好的印象。

北投晶泉丰旅的室內外空間設計匯聚了百年湯泉的人文歷史與大自然景色意象。圖片來源｜晶華國際酒店集團

2 客房擁有「獨立雙湯池」

以及「戶外三湯池」設計

北投晶泉丰旅擁有94間溫泉客房與套房，以日式禪風結合大地色系設計，牆面點綴著台灣陶藝家手燒蘭花型態陶片，隱喻花舞滿天落於大地的沉澱心境，讓旅客能夠從視覺上開始放鬆身心。絕大多數的客房擁有獨立雙湯池，精心設計的景觀套房更可獨享戶外三湯池，旅客在舒心泡湯之餘，可盡情欣賞大屯山或北投市區的迷人風光。此外，飯店還擁有22間獨立溫泉湯屋，設計以板岩搭配原木，營造出隱密而典雅的空間。

除了在客房中享受溫泉外，北投晶泉丰旅也設有男女大眾風呂，風呂的設計是以「山」、「壑」為元素，展現大屯山系及磺溪谷的自然風格，其中一間採用木質調禪風設計，營造出明亮的視覺享受；另一間則採用石牆與木質格柵相結合的設計，讓人感受到混搭的質樸之美。

北投晶泉丰旅率先引進日本「溫泉入浴指導員」服務。圖片來源｜晶華國際酒店集團

3 首度引進日本「溫泉入浴指導員」服務

飯店率先引進日本「溫泉入浴指導員」服務，由赴日受訓且擁有合格執照的指導員，解說溫泉知識及泡湯禮節，以溫泉保健為核心，讓旅客在享受泡湯的同時，更深入了白磺溫泉知識及北投泡湯文化。

北投晶泉丰旅位於泉源路上，交通位置便利。圖片來源｜晶華國際酒店集團

4 永續健康旅行

注入自然活力能量

北投晶泉丰旅位於泉源路上，交通位置便利，距離新北投捷運站及溫泉商圈僅需步行3分鐘，陽明山國家公園和關渡自然公園也近在咫尺，看準近來更加重視身心靈健康的城市輕旅行，飯店將與日本健康旅遊協會合作推出健康旅遊行程，由專業導覽員將帶房客走進大自然，聆聽鳥鳴潺潺流水聲，嗅聞青苔濕樹葉的香氣，消除疲勞並提升專注力，適合企業團體進行團建(Teambuilding)活動，在會議假期中體驗身心靈的全面放鬆。

北投晶泉丰旅酒店擁有2間餐廳及1間宴會廳，全面提升溫泉度假的食宿享受。圖片來源｜晶華國際酒店集團

5 榮獲世界SPA大獎

沐蘭精緻舒壓療程

北投晶泉丰旅擁有戶外泳池、水療風呂、健身房、以及兒童天地等豐富多元的設施，其中特別引進晶華酒店自創品牌、連續7年榮獲「World SPA Award世界SPA大獎」全台最佳飯店SPA首獎的「沐蘭Wellspring SPA」，為旅客提供精湛的芳療技藝與貼心細膩的服務，讓旅客在放鬆身心的同時，感受到最高品質的享受。

礁溪晶泉丰旅「寵愛母親。暖湯饗宴」一泊二食住房專案，入住「泉思家庭套房」。圖片來源｜晶華國際酒店集團

礁溪晶泉丰旅三燔礁溪推出「韓式海帶F1日本國產牛鍋物放題」。圖片來源｜晶華國際酒店集團

礁溪晶泉丰旅

「寵愛母親。暖湯饗宴」一泊二食專案

母親節將至，「礁溪晶泉丰旅」三燔礁溪日式鍋物料理餐廳6月30日前推出「韓式海帶F1日本國產牛鍋物放題」。主廚楊士賢以韓國慶祝必吃的海帶湯為靈感，以正宗韓式技法烹製出濃郁美味的湯底，搭配F1頂級國產牛組成極致饗宴，兩人起鍋，每位1,280元。此外，還可選擇「寵愛母親。暖湯饗宴」一泊二食住房專案，內容包括「WHOO后 拱辰享鑽白亮采」幸福禮，享受美人湯泉，品嘗美味佳餚，每房每晚最低7,476元起。房價已包含每房每晚10%服務費及5%稅金，官網訂房更享加購高鐵車票7折起優惠，詳情請上官網查詢。

北投晶泉丰旅 Wellspring by Silks Beitou

地址： 112台北市北投區泉源路19號

礁溪晶泉丰旅官網：https://www.silksspring.com/tw/index

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301201