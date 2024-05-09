台北住宿TOP5推薦清單：北投／西門町／台北車站／台北101／寧夏夜市飯店首選

台北住宿推薦：台北車站TOP 梅樓商務驛站

北投鳳凰閣溫泉旅店房型 圖／業主提供

驛站距離台北車站和巴士總站只需步行六分鐘，距離繁華的西門町購物區只需三分鐘車程。距離松山機場只需二十分鐘車程，距離桃園國際機場只需四十分鐘車程，交通四通八達，周遭生活機能也非常便利。

雀客旅館台北信義 圖／業主提供

💡真實旅客評價：4.7/5.0 地點離台北車站、北門站很近，就在台北地下街出口附近這次入住的宿舍房型內，房間就有廁所浴室很方便，公共空間的吧檯區有很多種加熱設備與鍋碗杯可以使用、還有冰箱、飲水機

💡附近地標：捷運台北車站 - 144 公尺、捷運北門站 - 426 公尺、台北市華陰街商店街 - 203 公尺、台北車站 - 329 公尺





台北住宿推薦：西門町TOP 豪景大酒店新館

雀客旅館台北信義-2 圖／業主提供

豪景大酒店新館乾淨舒適的飯店環境獲得旅客一致的超高評價，座落在交通便利的西門商區，還能提供給您鬧中取靜的住宿環境。

柯達大飯店 圖／業主提供

💡真實旅客評價：4.6/5.0 設計感新穎！房間很乾淨，浴缸很大。離西門町很近，有吃有玩，很棒的台北兩日遊。

💡附近地標：捷運西門站 - 691 公尺、捷運龍山寺站 - 1010 公尺、三味食堂 - 479 公尺、西門町 - 540 公尺





台北住宿推薦：北投TOP 北投鳳凰閣溫泉旅店

柯達大飯店房型 圖／業主提供

北投鳳凰閣溫泉旅店讓遊客可以在100%純天然白硫磺美湯中盡情放鬆身心靈，沉浸在寧靜寬敞的泡湯空間，享受著無憂無慮的休閒時光。

圖／業主提供

💡真實旅客評價：4.5/5.0 真的很推介給大家入住，因為各方面的服務都很貼心，環境很舒服，有接駁車接送到旅館，還有因為是慶生的關係，也為我們準備了小蛋糕，真心很感謝服務人員的幫忙跟細心，謝謝您們。期待下次再光顧 貴旅館。

💡附近地標：捷運新北投站 - 807 公尺、捷運北投站 - 1287 公尺、北投溫泉區 - 85 公尺、北投溫泉博物館 - 343 公尺





台北住宿推薦：台北 101 TOP 雀客旅館台北信義

雀客旅館 圖／業主提供

距離世界貿易中心捷運站、通化夜市和臺北101都只需五分鐘步行路程，在房間就能欣賞101的夜景。前往桃園國際機場，只需45分鐘的車程；如果是前往台北松山國際機場，只需20分鐘的車程。

雀客旅館 圖／業主提供

💡真實旅客評價：4.5/5.0 去TICC追星看演唱會 就在隔壁而已 追到很晚也不用怕沒車回飯店哈哈 隔天還有自助式早餐可以吃 雖然簡單 但餐點還不錯

💡附近地標：捷運台北101_世貿站 - 410 公尺、捷運信義安和站 - 641 公尺、台北國際會議中心TICC - 173 公尺、台北101 - 571 公尺





台北住宿推薦：寧夏夜市 TOP 柯達大飯店 台北林森

柯達大飯店房型 圖／業主提供

位於台北車站與南西商圈的絕佳位置，步行至捷運善導寺站僅需7分鐘，附近還有光華商圈，這裡交通十分便利，讓您輕鬆探索台北的各個角落。

柯達大飯店 圖／業主提供

💡真實旅客評價：4.6/5.0 距離北車走路約15分鐘，馬路對面就有超商跟康是美，地點蠻方便的～房間設備也都不錯，毛巾沒有怪味！但一次性衛浴用品的包裝有點太多？整體而言性價比蠻好的( ｰ̀֊ｰ́)

💡附近地標：捷運中山站 - 533 公尺、捷運善導寺站 - 554 公尺、阜杭豆漿 - 591 公尺、京站時尚廣場 - 646 公尺





以上就是針對台北住宿推薦5大地區的TOP 5台北飯店推薦特輯，這些台北飯店都是旅客給予好評、且高CP值的住宿選擇，不只能讓你出發台北旅遊享受舒適住宿，同時能符合周遭生活機能佳、地理位置優越、價格合理等住宿選擇的各種考量，心動不如馬上行動，準備前往台北的朋友們要趕快搶先下訂喔，好的飯店不等人！





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