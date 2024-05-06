新登場！「米倉無限公園」淡水河八里左岸A+級水岸廊帶全面開放

【旅奇傳媒/編輯部報導】新北市政府高灘地工程管理處推動「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫」，自2023年起至今年初陸續完成「關渡橋景觀平台」、「龍形渡船頭休憩廣場」、「獅子頭山水匯集廣場」及「海世界觀景平台」，日前「米倉無限公園」及「林蔭樹海漫步道」正式開放，完成最後一塊拼圖，讓八里左岸成為全國獨一無二，融合居民、遊客和生態的 A+ 級新生活水岸。

▲「米倉無限公園」可270度環景一覽淡水河廣闊河景及可遠眺淡江大橋。 圖：新北市政府水利局／提供

新北市政府高灘地工程管理處表示，「米倉無限公園」占地約3公頃，可270度環景一覽淡水河廣闊河景及可遠眺淡江大橋，是八里地區的新興休憩景點，其設計理念呼應「無限八里」，採減量設計，以大面積的草坡結合地方打石產業的無私躺椅，打造出一個可以放鬆身心、欣賞自然美景的空間。「林蔭樹海漫步道」長度約0.8公里，面積約2.2公頃，沿途設置多條生物橫向通廊及多處觀察平台，藉由泥灘地和紅樹林的管理，結合地方教育資源，串聯龍米河濱公園，形成一系列的戶外環境教學站，民眾可以透過漫步步道，近距離觀察豐富的自然生態。

▲遊客可沿著淡水河左岸自行車道前來，感受A+級新生活水岸。 圖：新北市政府水利局／提供

「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫（第二期）」計畫係由市府向中央爭取前瞻水環境補助辦理，依循國家2050淨零碳排目標及經濟部水利署推動之減碳策略，總計每年固碳量增加約 12.7 T-CO2e，並減少 5.8 T-CO2e 排放，在改善環境之餘亦落實節能減碳。

隨著「米倉無限公園」及「林蔭樹海漫步道」的開放，淡水河左岸自行車道騎乘環境更趨完整。希冀以自行車為主的綠色交通措施，能改變遊客開車單點旅遊的形式，透過串聯綠色運輸動線，妥善將使用行為鑲嵌在自然環境裡，讓淡水河左岸同時成為綠色城市的重要廊帶和環境生態的保護網。

遊客可沿著淡水河左岸自行車道前來，一覽淡水河岸美景，盡情享受全國獨一無二，融合居民、遊客和生態的A+級新生活水岸。此外，可多運用大眾運輸工具，搭乘682、704、704區間車、878、878區間車、963、紅13、紅22 公車，於「米倉里」站下車。

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