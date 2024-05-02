「台北水舞嘉年華」璀璨登場！ 河濱夏季盛事到6月底 逛饒河夜市理由再+1

【旅奇傳媒/編輯部報導】「台北水舞嘉年華」自5/1於饒河街觀光夜市旁的錫口碼頭彩虹橋登場！每天2首曲目輪播演出，搭配上絢麗的燈光特效以及大型動畫投放，讓遊客享受夜間視覺與聽覺的雙重感官饗宴，而這場專屬北市河濱的夏季盛事，將一直展演至6/30。

▲未來都市。 圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

北市水利處表示，展演時段為每晚19:00~21:00，每30分鐘展演1次，期間共有6首曲目，每首曲子演出時間為5分鐘，除了精彩的水舞外，活動場域內更設置了1處拍照打卡點，而長達40公尺 LED 天幕長廊更是吸睛！仰望滿天七彩星點籠罩包覆，創造出獨特的靜謐氛圍，吸引遊客駐足，預料將成為美拍重點熱區。

▲彩虹派對示意圖。 圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

這次表演節目中融合了在地特色、節慶時令及科技共融意象等，彩虹橋的輪廓將在夜晚微微浮現，在彩虹魔法的加持下，變得繽紛多彩，彷彿是童話故事中的場景，以6首震撼人心的水舞故事，串聯起台北獨有的特色與記憶。

▲彩虹橋。 圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

自5/1率先推出「未來都市」和「彩虹派對」兩首曲目；在「未來都市」中，科技創新帶來了繁榮與不斷提升的生活品質，城市景觀與科技的融和塑造了未來的城市樣貌，透過光影描繪、燈光快速的掃射，為城市帶來了獨特的魅力與活力；而「彩虹派對」將以光影描繪出繽紛的畫作，搭配上樂手輕快的演奏，象徵無窮無盡的活力，共沐絢爛夜晚的悠然之美。

來到彩虹橋除了看水舞外，也可到附近饒河街夜市吃美食、騎乘自行車於水岸自行車道，闔家於夜晚前來遊玩，共享愜意優游的美好時光。

▲龍飛雲翔示意圖。 圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

另外，水利處提醒，由於橋上風勢強勁，為防演出途中水舞濺濕到行人，每場演出前5分鐘彩虹橋開始雙向管制、待演出結束恢復通行，為配合水舞展演效果，展演期問彩虹橋上主要照明將關閉、僅留照地階梯燈，行經民眾也請注意安全。欲前往觀賞，可搭乘捷運至松山站1號出口，往松河街方向，步行約3分鐘，進基隆河四號疏散門即可抵達活動會場。

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