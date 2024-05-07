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淡水必訪景觀餐廳！現做食材美味誘人 絕美海景可聞浪花呢喃

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

【Pescador Cafe 漁夫先生】就位在新北淡水的中正路上，鄰近淡水海關碼頭、滬尾漁港，可遍覽淡水河河景、海景，也可遠眺八里山，享受美食時可順賞水光粼粼、可聽浪花呢喃，美食美景一次擁有，讓人嚮往不已。

走在淡水的中正路上，遠遠的便能看到外型可愛的店家，店面使用了簡單暖心的風格，暖黃色的燈光更增添了許多暖意，店內則是寬敞明亮的風格，不刻意營造昏黃的氛圍，讓來店的顧客都能有舒適放鬆的用餐體驗。

▲室外的座位堪稱賞景的VIP席。
▲室外的座位堪稱賞景的VIP席。

店裡提供的餐點品相相當豐富，除了有炒飯等各種飽足系美食之外，輕食、甜點也應有盡有，還更提供了咖啡、花草茶等多款飲品可以搭配，不論是作為正餐還是下午茶都十分合適。

│南洋鳳梨干貝蝦仁炒飯

豪邁的加入了鳳梨、蝦仁、干貝、吻仔魚，甜鹹適中的風味可以吃到海的香氣，口感豐富層次滿滿，讓人欲罷不能。

│義式普羅旺斯香料雞腿排（附飯）

香氣四溢的香烤雞腿排搭配米飯與馬鈴薯，誘人的雞汁將香氣帶到了每粒米飯和馬鈴薯之上，不僅風味十足更充滿飽足感。

│香濃培根蛋奶義大利麵

喜歡吃麵的朋友也有義大利麵可以選擇，加入了培根、洋蔥、香菇、黑橄欖調味，最後在放上一顆誘人的半熟蛋，戳破之後與麵條混合成滑順Q彈的口感，令人吃上一口便停不下來。

▲每日蛋糕。每天店裡的蛋糕櫃裡都會有不一樣的蛋糕可以挑選，讓熟客也能有滿滿的驚喜。
▲每日蛋糕。每天店裡的蛋糕櫃裡都會有不一樣的蛋糕可以挑選，讓熟客也能有滿滿的驚喜。

▲康寧綜合野梅茶（壺）
▲康寧綜合野梅茶（壺）

【Pescador Cafe 漁夫先生】提供了多種精心設計的美食，更坐擁豐富的景色，不僅深受許多在地人的喜愛，也能為了許多遊客的必訪餐廳，下次來到淡水的時候，不妨也將店家規劃進行程吧！


【Pescador Cafe 漁夫先生】

店家地址：新北市淡水區中正路253號

店家電話：0226209773

營業時間：11:30–21:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3uV89hP


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淡水 炒飯 義大利麵

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