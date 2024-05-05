台北特色貴州料理！道地黔菜一吃上癮 貼心客製人人都可品嘗

【東方饌黔天下貴州主題餐廳】位在台北大同的迪化街上，鄰近台北橋、住宅區，緊鄰捷運大橋頭站，環境靜謐悠閒，充份體驗到老街的風采，坐落於此的店家更是許多在地人、遊客的聚餐首選，店裡道地的美食風格，也吸引了許多饕客特地前來嘗鮮。

店家外觀是低調的風格，店門口可以感受到淡淡的中式氛圍，店裡則是滿滿的中式風格，桌椅、裝潢都氛圍滿滿，尤其牆上的菜單更是相當吸睛，讓來店的顧客從視覺到味覺都能有最完美的體驗。

店裡以道地貴州料理為主，餐點皆為老闆親自在中國取經而來，念於台灣沒有專營黔菜的餐廳，便決定將這些迷人的美味帶回台灣，並結合台灣在地的優質食材，調配出令人念念不忘的好滋味，店內的餐點除了保有貴州的酸辣風味之外，還可以依照饕客的口味進行客製化，讓每位顧客都能輕鬆體驗黔菜的美好。

│烤魚乾鍋

與坊間流行的烤魚不同，以香嫩的烤魚為主角的乾鍋料理，加入了許多的孜然、十三香等香料，風味完美附著在魚肉上，讓烤魚與配菜都有滿滿的迷人香料味，吃上一口便難以忘懷。

│苗家酸湯魚

曾入選2021年亞太十大名菜的「苗家酸湯魚」在店裡也能吃到，除了使用獨特的酸辣椒打造酸辣風味之外，更結合了台灣在地的馬告進行調味，酸辣迷人越吃越順口。

│糖醋辣茄子

甜甜酸酸的糖醋風味，使用了鎮江醋、椰花蜜、貴州辣醬等調味，多種香氣相輔相成卻不搶味，細細品嘗可以吃到不同風味的交織，讓人欲罷不能。

│貴陽辣子雞

經典的辣子雞加入的貴州菜的經典－糍粑辣椒，香辣感十足，與軟嫩的雞肉相當搭配，喜歡吃辣的朋友可千萬不要錯過了！

【東方饌黔天下貴州主題餐廳】擁有多種道地的貴州料理，更有貼心的客製化服務，讓不同口味的顧客都能體驗黔菜的魅力，店裡除了單點之外，預約還有多人套餐規劃的服務，感興趣的你趕緊來嘗嘗吧！





【東方饌黔天下貴州主題餐廳】

店家地址：台北市大同區迪化街一段358之2號

店家電話：0225577872

營業時間：11:30–14:00，17:30–21:00（週一公休）

粉絲專頁：https://bit.ly/3UfTG8X





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