漫步新北三芝「賞桐秘徑」 欣賞白雪覆蓋滿山枝頭
【旅奇傳媒/編輯部報導】春暖花開，每年4月左右，桐花含苞待放，接著滿山遍野的桐花競相盛放，雪白花朵在油桐樹枝頭綻放，遠看彷彿山頭佈滿皚皚白雪。漫步在桐花樹下，欣賞桐花自枝頭飄落，就像降下一場白雪，如夢如幻，也正是到新北市三芝區的賞桐步道新賞桐花之美的最好時刻。
新北市政府綠美化環境景觀處指出，三芝賞桐步道就位於大坑溪上游，也是三芝地區桐花最密集的區域。步道全線以細碎石鋪設而成，坡度平緩好走，環境清幽，空氣清新，是遠離城市喧囂的絕佳去處。因此每到桐花盛開的季節，這條賞桐秘徑，總能吸引大批遊客前來欣賞。除了賞花之外，賞桐步道也設有休憩區和觀景台，讓遊客可以在欣賞美景的同時，還能享受到舒適的休閒時光。
三芝區公所邀請遊客深度體驗三芝人文風情與桐花之美，新北市景觀處也提醒，新北市桐花景點多位於山區，如在雨後安排賞花行程，務必注意地面濕滑，前往賞花時應選穿舒適好走的鞋子，以免影響遊興。如果想知道更多的花況、花季與相關地景活動資訊，可到臉書搜尋「賞花快報」粉絲專頁。
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