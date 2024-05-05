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漫步新北三芝「賞桐秘徑」 欣賞白雪覆蓋滿山枝頭

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三芝賞桐秘「徑」環境清幽宜人。　圖：新北市政府綠美化環境景觀處／提供
三芝賞桐秘「徑」環境清幽宜人。　圖：新北市政府綠美化環境景觀處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】春暖花開，每年4月左右，桐花含苞待放，接著滿山遍野的桐花競相盛放，雪白花朵在油桐樹枝頭綻放，遠看彷彿山頭佈滿皚皚白雪。漫步在桐花樹下，欣賞桐花自枝頭飄落，就像降下一場白雪，如夢如幻，也正是到新北市三芝區的賞桐步道新賞桐花之美的最好時刻。

▲三芝的賞桐步道是當地的賞桐秘境。　圖：新北市政府綠美化環境景觀處／提供
▲三芝的賞桐步道是當地的賞桐秘境。　圖：新北市政府綠美化環境景觀處／提供

新北市政府綠美化環境景觀處指出，三芝賞桐步道就位於大坑溪上游，也是三芝地區桐花最密集的區域。步道全線以細碎石鋪設而成，坡度平緩好走，環境清幽，空氣清新，是遠離城市喧囂的絕佳去處。因此每到桐花盛開的季節，這條賞桐秘徑，總能吸引大批遊客前來欣賞。除了賞花之外，賞桐步道也設有休憩區和觀景台，讓遊客可以在欣賞美景的同時，還能享受到舒適的休閒時光。

▲每年4月含苞待放的桐花陸續綻放。　圖：新北市政府綠美化環境景觀處／提供
▲每年4月含苞待放的桐花陸續綻放。　圖：新北市政府綠美化環境景觀處／提供

三芝區公所邀請遊客深度體驗三芝人文風情與桐花之美，新北市景觀處也提醒，新北市桐花景點多位於山區，如在雨後安排賞花行程，務必注意地面濕滑，前往賞花時應選穿舒適好走的鞋子，以免影響遊興。如果想知道更多的花況、花季與相關地景活動資訊，可到臉書搜尋「賞花快報」粉絲專頁。

▲桐花自枝頭落下，就像降下白雪一般。　圖：新北市政府綠美化環境景觀處／提供
▲桐花自枝頭落下，就像降下白雪一般。　圖：新北市政府綠美化環境景觀處／提供

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