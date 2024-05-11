在地人必推薦肉焿麵！ 基隆40年老店「金龍肉焿」超好吃 連豬腳也聽說相當厲害

這間基隆靠近中船路三沙灣附近真的有非常多知名的老店，上次推薦的大新餅店也在旁邊。

《金龍肉焿》從1976年經營至今已經超過40年，這間也是我妹的男友推薦的一間老店，說從小吃到大。

現在網路上也有超過3000則評論，但評論上說這間金龍肉焿是間被肉焿耽誤的豬腳店，來這間一定要吃滷豬腳的拉。

金龍肉焿交通資訊

這間在地深耕40年的金龍肉焿就位於基隆知名大新餅店的旁邊，從基隆夜市走過來大概20分鐘。

離基隆好食城走路路程大概約10分鐘內，建議坐公車前往會比較，附近雖有一個公有停車場，但車位難求。

據說這間金龍肉焿是從早期的小攤車做起，營業至今終於有一間擁有開放式廚房及用餐空間的餐廳。內部有冷氣可吹，料理起來也能比以前還舒適了，客人吃熱湯也可以比較舒適些。

開放式的廚房也很乾淨也沒有其他的異味，我們到達時已經快要打烊，但生意還是相當好非常好。現場工作人員目測應該就有七～八人，就算很忙服務還是挺親切的。

金龍肉焿菜單介紹

我們這次到達時已經買不到傳說中必吃的豬腳肉了⋯⋯直接就在上面貼上【豬腳賣完了】的貼紙⋯⋯難受，不過像是肉焿麵、肉焿米粉、肉焿粿條都還可以選擇，另外也是有乾米粉、乾麵⋯⋯等可以選擇。

雖然不清楚這個是什麼獎項，什麼2023第一屆500碗第一名，但有得獎就看起來比較厲害些。

因為在地經營超過40年，也是有許多新聞媒體都在介紹，像是食尚玩家、美食節目做介紹，我媽就是因為看到新聞媒體介紹，才知道有這間厲害的肉焿可以打包外帶。

這間金龍肉焿老店重新裝潢後，就連自己的筷子都有押上品牌LOGO，老店注入新鮮元素，也是不錯啦。

金龍肉焿介紹

因為我們本來要點的豬腳肉已經售完，我們只能點它們的招牌肉焿麵，來基隆除了吃基隆夜市的肉焿麵外，一定也要前來這個三沙灣的古早味美食。

這碗肉焿湯 55元，以現今的價格來說還算是可以接受的價位，但這一整碗的肉焿份量真的給的也挺多的。

不管怎樣撈，每次撈起來都是滿滿一匙的鮮肉焿，基隆必吃肉焿湯的焿湯沒有很多的勾芡，搭配裡面的筍絲，湯頭喝起來鮮甜，也能喝得出來筍絲的香氣，搭配香菜一起喝，再淋上些許的黑醋，這個味道真的很可以，就連不太喜歡喝肉焿的DONG都覺得好喝。可惜裡面沒有香菇的味道，要不然就可以更加分。

肉焿粿條介紹

肉焿粿條也是相當好吃，除了剛剛說的肉焿湯外，好像還有額外多了一些大白菜，這大白菜的甜味也有煮進湯內，喝起來比直接喝肉焿湯還更多了一點青菜的甜味。

炒粿條介紹

我們全體認為這個炒粿條真的是個必點的料理！雖然只是簡單的淋上醬汁跟撒上油蔥酥，但這粿條的口感跟市售的相當不同，吃起來特別的Q彈，不知道為何ㄟ，很多店的粿條煮完後就是直接一坨黏在一起，但這間金龍肉焿的炒粿條卻不會。

將醬料攪拌均勻後，這粿條甚至還發出+9的黃金光芒，每一條粿條都閃閃發光，對味蕾的攻擊力超高，真的是有夠好吃，這粿條搭配醬汁，上面偶有些許的油蔥酥，真的會讓人一口接著一口。

基隆吉古拉介紹

這個吉古拉好像真的只有基隆才有，吃起來魚漿味比較濃郁，口感也比市區賣的甜不辣更Q彈，但我覺得醬料放得有點多，吃起來略鹹了些，有點兒可惜。

這間來基隆必吃的銅板美食金龍肉焿果然名不虛傳，能經營40年真的有他的本事，雖然我們沒吃到它們的滷豬腳，但這肉焿湯的滋味我是挺愛的，下回有機會來基隆玩，可以來吃看看唷！

吃完可以順道走到旁邊的大新餅店買個經營50年的咖哩餅當作伴手禮也是不錯的選擇哦！

金龍肉焿

所在地址：202臺灣基隆市中正區中船路94號

營業時間：二 三 四 五 六 08:30-16:00

店家電話：0224229709

評價：★★★★

備註資訊：

周日公休

文章來源：D&W黑白雙搭 FB：D&W黑白雙搭

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