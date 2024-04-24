相機準備好！新北市「新海人工濕地」 荷花初綻放了
【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著春暖花開、萬物復甦的季節來臨，位於新北市新月橋板橋端的「新海二、三期人工濕地」迎來了荷花盛開的美好季節，遊客可前往欣賞荷花出淤泥而不染的優美姿態。
對於喜歡賞花和攝影的朋友，建議在晴天的早上9點至11點之間前往觀賞荷花，此時的光線最為適宜拍攝，可欣賞到荷花豔麗粉色與翠綠荷葉的迷人景色。若逢春雨連綿，雨珠停留在荷葉上，與荷葉相互輝映，更能賦予荷花獨特的優美。
新北市政府高灘地工程管理處指出，目前盛開的荷花位於大漢溪人工濕地群中的新海二、三期人工濕地。該濕地主要功能包括水質淨化和生態棲地復育，水源主要來自都市生活污水。請遊客在欣賞荷花美景時，要用眼觀察、用耳聆聽，用心感受，並避免接觸水體或隨意摘取濕地植物，以保護自然生態。
目前早開荷花的盛開期預計將持續至6月，希望提早欣賞荷花之美的遊客可前往新月橋板橋端下方的新海二、三期人工濕地參觀。此外，新北市河濱公園還有許多觀賞荷花的秘境，高灘處將會陸續公布相關資訊。
若想更進一步了解大漢溪人工濕地的故事，可洽詢位於華江橋下的大漢溪濕地生態廊道導覽中心，或於新北市政府高灘地工程管理處官網下載預約導覽申請表，提供預約導覽服務，讓大朋友、小朋友賞景遊憩之餘，更可深入了解人工濕地之多項功能，增進環境保育意識。
前往賞花可搭乘公車前往，公車310、307、810、857、786至「板橋國中，板橋435藝文特區」下車→新月橋至新海二、三期人工濕地。
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