日本人都跑來吃！原西園橋下「燒餅油條豆漿」飄香引人潮 古法製作有夠美味

萬華這家原西園橋下燒餅油條豆漿，我之前是吃外帶，覺得味道雖然不壞但並沒有美味到值得大書特書的程度，所以對於此店的人氣排隊現象不是很理解。但是最近吃過兩次內用後，對美味度完全改觀，也就了解為什麼這家總是有滿滿的排隊人潮，決定要寫一篇來分享一下了。

疫情趨緩，大家生活步調恢復後，來台觀光的人數也增加，我在這家原西園橋下燒餅油條豆漿店排隊時就發現有不少日本觀光客，手裡拿著各種不同的日文旅遊刊物前來。

面對店家的話，往左邊延伸的排隊隊伍是要內用，往右邊延伸的排隊隊伍是外帶。我幾次來包括有時候路過，看到的幾乎都是外帶的人多，但我想強調，內用真的比外帶好吃很多！外帶真的可惜啦！

雖然我前面已經破題，食物是真的很美味，但店家的用餐環境與看起來的衛生整潔還是有改善的空間。

這幾年接觸到的燒餅油條店越來越多後，還是會有一種偏執的想法：老店就是要有外省老兵才會好吃。

這位年紀上應該不是外省老兵啦！應該就是老師傅，畢竟所謂的外省老兵可能都已逝去。

只是我想起老家旁邊的【新鮮豆漿店】，小時候看到店內就真的是幾位外省老兵在忙進忙出，衛生條件比較沒那麼好，但是那燒餅油條真的是美味，現在原西園橋下這家看起來就像是我小時候對新鮮豆漿店的記憶，而且連鍋具都好像。

這樣遵循古法製作的美味燒餅，是不是真的很難傳承下去呢？

現在有些燒餅店是拿西式烤箱來做，快速量大當然是其優點，但也不知道是爐具的差異，還是師傅的手藝有差，西式烤爐做出來的中式燒餅，還真就沒吃過夠好吃的。

每次吃到好吃的燒餅，一看都是傳統鍋具做出來的。像是【阜杭豆漿】的厚燒餅，始終堅持用傳統鍋具製作，那出來的香氣與酥脆帶點焦香的表皮，就不是西式烤箱做得出來的。【和記豆漿】亦是如此。

我是一個熱愛燒餅油條的人，燒餅夾蛋或者是蛋餅夾油條這兩樣都不是我的菜，所以我特別重視這種傳統豆漿店是否能把燒餅油條給做好。

很多人都愛【和記油條】他們家的燒餅，確實燒餅好吃，但是和記不自己做油條，是外面批來的，油條放在店內很久後，搭配新鮮燒餅的口感就是會缺東缺西，被油條拉低了整體美味度。

原西園橋下的燒餅油條就完全沒有這種問題，不但燒餅是傳統鍋爐燒烤出來，油條也是現做，這搭配在一起的香、酥、軟口感與滋味真的堪稱完美。

這麼好吃的薄燒餅，我的印象是停留在我老家旁的【新鮮豆漿店】，店內那些外省老兵還在的時候才有這種美味，現在新鮮豆漿店在潮州街，沒有外省老兵的手藝支援後，整體表現掉蠻多的，挺替他們惋惜。

又像是很有名的秦小姐燒餅油條，我吃過兩次現場，也只是覺得普。內湖來來豆漿吃過多次現場，燒餅油條都沒有在我心中過關，就是圖個粗飽，以及大家一起吃飯的樂趣。

只是說，原西園橋下的燒餅其實是偏小份。如果你在店內仔細看老師傅做燒餅的過程的話，會發現燒餅是來自很小的一個麵團，因此吃起來會比其他家的薄燒餅還要薄一點，以男生來說很快就吃完了，甚至吃兩份我覺得也不是問題。

但像是【阜杭豆漿】的厚燒餅油條我就不可能一次吃兩份，份量差異太大。這也反映在價格上，原西園橋下的每樣餐點價格在台北市來說真的偏低，名符其實的銅板美食，份量也真的是比較小一點。

同樣是薄燒餅，吃起來會比較沒那麼好吃的因素，我覺得有幾個地方：