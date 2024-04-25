森森不息美術館！「森林市集」限時3天、華山登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】全臺最具森林特色與山野氣息的「森林市集」將於4/26-4/28於華山藝文公園（華山大草原）及華山 1914 文創園區西一館再度登場！

由林業及自然保育署舉辦的第7屆森林市集，邀請超過60家業者共襄盛舉，除了展售運用國產木竹材製作的多樣商品外，更規劃結合親子互動與音樂盛會的舞臺演出、香氛體驗DIY及闖關活動等豐富內容，讓民眾透過優質國產材產品，認識臺灣森林及生物多樣性與人類生活的密切關係、及森林永續經營的理念，歡迎前往共度美好時光。

▲以推廣臺灣木材、竹材使用為活動宗旨，森林市集可謂最具「國產特色」的文創市集。 圖：農業部林業及自然保育署／提供

今年森林市集以「森森不息美術館」為概念，向民眾傳達森林就是一座自然美術館，不同物種形塑出的多元樣貌，正是大自然賦予的藝術作品。林業及自然保育署各地區分署與協力夥伴、部落攜手進駐森林市集，以「手作」、「療癒」、「循環」、「永續」、「友善」、「創意」與「探索」七大主題出發，結合童玩、飾品配件、家飾、餐具等上百種優良臺灣木竹製品，更有來自臺灣森林的精油、森林蜜、段木香菇等林下經濟好物，以及環境友善的創意料理、國內永續生態旅遊行程等，展現森林的多元服務價值，更讓所有喜愛森林的朋友們齊聚一堂，共享好物與知識。

▲由林業保育署舉辦的森林市集今年邁入第7屆，已成為全臺知名的森林活動品牌，也是最具臺灣森林特色與山野氣息的文創市集。 圖：農業部林業及自然保育署／提供

除了市集外，三天的活動也規劃了「森野台」，邀請金曲歌手王宏恩、爵士女伶薛詒丹、木質調女聲 Fann 芳怡及踢霹歐小樂團（TPO Mini）、共鳴室內樂團等「森林系」音樂人，帶給觀眾美好的音樂饗宴；親子最喜歡的微笑姐姐森林故事會，以及曼丁身體劇場，則將森林教育融入互動展演，傳遞生態永續的重要性。而「森精靈」則是透過闖關活動，只要完成指定任務，就有機會獲得限量的「森林皇冠」製作名額，親手運用樹葉、樹皮、果實等自然元素，製作出獨一無二的紀念品帶回家！

▲來到森林市集能與生產者面對面，深入了解產品背後的職人精神。 圖：農業部林業及自然保育署／提供

在華山 1914 文創園區西一館還有歷年場場額滿的「森手作」，民眾可自費參加植物上板、檜筷成雙、蕨類苔球療癒、柳杉木門牌等總計12場豐富的DIY活動（相關資訊及活動報名請詳見森林市集活動網站）。此外，今年森林市集也推出香氛品牌日，活動期間每天不同時段，都會有不同的品牌業者提供森林香氛，讓民眾從市集入口，就能嗅聞到森林氣息。

▲歷年場場額滿的「森手作」工作坊，今年推出植物上板、調香體驗、苔球手作等12場多元豐富的活動。 圖：農業部林業及自然保育署／提供

除了實體活動，今年森林市集也與各大音樂串流平臺合作，民眾可以透過 Spotify、Apple Music 及 KKBOX 收聽「2024 森林市集歌單」，集結眾多歌手演唱令人心曠神怡的歌曲。 「2024 森林市集」將於4/26-4/28在華山 1914 文創園區西一館及中央藝文公園（華山大草原）舉辦，林業及自然保育署邀請大家一起遠離都心，來一場與森林相遇的限定特展！同時「林業及自然保育署」臉書粉絲專頁也將現場直播4/26 14:00的開幕活動，歡迎線上共襄盛舉。

▲2024森林市集-森森不息美術館主視覺。 圖：農業部林業及自然保育署／提供

◉ 2024 森林市集【森森不息美術館】

◆活動地點：華山1914文創園區｜中央藝文公園（華山大草原）、西一館

◆活動時間： 04/26（週五）14:00–20:00

04/27（週六）14:00–20:00

04/28（週日）14:00–18:00

◆更多活動資訊，請參閱「林業及自然保育署」、「森林市集」FB 粉絲專頁或「2024森林市集｜森森不息美術館」活動網站。

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