新北石碇「鱷魚島觀景台」 石碇這鱷魚真的不好找！

放在口袋名單內好多年的千島湖、鱷魚島，這次終於來朝聖了！但我和榜哥始終還是找不到千島湖的觀景平台，依循著導航前往”千島湖”還真的會卡在半路，路超小條到很難會車，好在榜哥技術好，才能輕鬆脫困，最終我們只找到了鱷魚島觀景台。而真心說石碇鱷魚島觀景台的景觀挺幽美，看著鱷魚趴在湖面上，再累都值得！

鱷魚島觀景台-交通位置

鱷魚島觀景台位在石碇北宜路五段大湖巷底，可使用導航前來，但開車的朋友觀景平台這不好停車，真心不建議把車開上來，建議將愛車臨停碧山派出所附近，再步行前往，另外也可詢問葉家茶園是否能借停，就是不要隨意停車影響交通；騎車的朋友當然就是可以騎上觀景平台這附近停放。

鱷魚島觀景台-交通指引

其實從碧山派出所轉進來不時都可以看到鱷魚島的標示，基本上順著走就可以；但最終快到葉家茶園這邊會有三個叉路口，不少人會選擇最左邊的路順著下走，然後越走越心虛(越怪)，其實是要選擇中間這條產業道路往上走喔！往上的路會有點陡斜，所以不論是步行還是騎車開車的朋友都要小心。

鱷魚島觀景台-第一觀景台

走往鱷魚島觀景台絕對會經過一大片超美的茶田，再走一會就可以來到鱷魚島觀景台-第一觀景台！

鱷魚島觀景台-第一觀景台不算大，一旁能停幾輛機車，至於轎車部分，若一次上來太多車輛絕對會大打結，真心不建議大家開車上來喔。

也要說鱷魚島觀景平台-第一觀景台的鱷魚不算完整，想欣賞更完整的鱷魚趴在湖面上朋友就要再花點腿力跟時間繼續往一旁的步道繼續走去喔！

鱷魚島觀景台-第二觀景台

鱷魚島觀景台-第一觀景台的旁邊還有一條森林步道，但這步道真心說不太好走！步道有點顛簸，隨意都要注意小心自己的步伐，以免受傷！

而這森林步道的觀景台的視野更加遼闊，直接將完整的鱷魚島盡收眼底，累了老半天，看到這景色真的會覺得很值得！

鱷魚島觀景台-周邊景點

來到石碇遊玩當然不能錯過到石碇老街吃吃喝喝，也還能安排1個小時的時間到石碇許家麵線體驗手做麵線或是體驗流水麵。

鱷魚島觀景台-整體評價

鱷魚島觀景台是不少人假日健走的行程之一，畢竟這裡的景觀挺幽美，能看著鱷魚趴在湖面上，雖說路途有點累，但看到景色後再累都會覺得值得！

這邊也呼籲大家不要開車上來，因為從葉家茶園往觀景台的路有點小，開車會車不容易喔！

鱷魚島觀景台

地址：新北市石碇區北宜路五段大湖巷底(可導航搜尋)

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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