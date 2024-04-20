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6倍大「18公分豆皮烏龍麵」吃起來！切麥狐狸烏龍麵開幕5折、連續10天送3品小菜
號稱6倍大18公分烏龍麵吃起來！由百年「丸莊醬油」及「麻膳堂」聯手打造的「切麥狐狸烏龍麵」專賣店進駐春大直，於4月20日盛大開幕！將一口氣推出6款令人垂涎的烏龍麵品項，也別忘了趁開幕日，享受半價開吃烏龍麵的優惠，更有送單品等驚喜優惠等讀者來發掘！
切麥狐狸烏龍麵專賣店以日式居酒屋風格為主打，門口的狐狸圖樣象徵招牌。目前店內供應的烏龍麵有「大判狐狸烏龍麵」、「大海老天麩羅烏龍麵」、「和牛烏龍麵」、「和牛咖哩烏龍麵」、「明太子白醬烏龍麵」、「五色涼烏龍麵」等多種口味。而莫過最受喜歡的經典款「大判狐狸烏龍麵」，號稱「18公分大豆皮」覆蓋整碗麵超澎湃，絕對是讀者不能錯過必嚐鮮的美味。
從4月20日開幕當天起至30日，讀者不僅可享受烏龍麵半價優惠，還有連續10天的加碼贈送三品的驚喜！除此之外，店內也提供嚴選當令季節食材設計的三品及五品精緻單品，可單點或搭配成定食套餐。此外，特製牛舌、御佃關東煮、玉子燒等道地日式美食也吃得到，讓讀者享受更多多樣化的美味選擇。走進切麥狐狸烏龍麵專賣店的門，保證美味滿載而歸。
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